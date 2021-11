Myös Delivery Hero tutki Woltin ostamista, mutta päätti jättää tarjouksen tekemättä

Saksalaisen Delivery Heron mukaan Woltista maksettava hinta oli liian kova.

Ruuan kotiinkuljetuksen kysyntä on kasvanut voimakkaasti koronapandemian aikana, mikä on houkuttanut uusia yrityksiä kilpaillulle markkinalle. Tämä on puolestaan johtanut firmojen yhdistymiseen, mistä Doordashin Wolt-kauppa on tuore esimerkki.

Yhdysvaltalainen Doordash ilmoitti tiistaina, että se ostaa suomalaisen Woltin noin 7 miljardilla eurolla.

Myös Delivery Heron toimitusjohtaja Niklas Östberg kertoo, että yhtiö oli Woltin myyntiin johtaneessa prosessissa mukana, mutta saksalaisyhtiö päätti olla tekemättä tarjousta.

– Tutustuimme lukuihin, mutta päätimme että emme lähde mukaan, kun kävi selväksi hintaodotus menee paljon yli siitä, mitä voisimme maksaa, Östberg sanoi.

Hänen mukaansa Doorsdashin Wolt-kauppa ei vaikuta merkittävästi Delivery Heroon, sillä yhtiö keskittyy tavoittelemaan ykköspaikkaa omilla markkinoillaan.

Delivery Hero julkisti tänään kolmannen neljänneksen tuloksensa. Toimitusjohtaja kommentoi Wolt-kauppaa tulosjulkistuksen yhteydessä.

Suomessa Delivery Hero on toiminut Foodora-brändillä.