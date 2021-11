Kansainvälisessä mediassa on uutisoitu Doordashin hyötyvän siitä, että se ostaa Suomessa perustetun Woltin, joka toimii useassa Euroopan maassa.

Tieto siitä, että yhdysvaltalainen Doordash ostaa suomalaisen Woltin seitsemällä miljardilla, nousi uutiseksi usealla kansainvälisellä sivustolla. Muun muassa arvostetut talouslehdet Bloomberg, Wall Street Journal ja Financial Times uutisoivat yrityskaupasta.

Lehdet nostavat esille sen, että Doordashin on ollut vaikea laajentua ulkomailla, minkä takia Woltin ostaminen tuo sille suuren hyödyn. Lehdet kertovat, kuinka Wolt on vuonna 2014 perustettu suomalainen yritys, joka on laajentanut toimintaansa kansainvälisesti ja toimii 23:ssa maassa.

”Fuusio mahdollistaa, että Doordash, Yhdysvaltojen suurin ruokaa toimittava sovellus, voi kilpailla Uber Eatsia vastaan Euroopassa. Doordash on yhä enemmän pyrkinyt laajentumaan ulkomailla vallattuaan leijonan osuuden kotimaan markkinasta terveyskriisin aikana,” Wall Street Journal kuvaili kaupan merkitystä Doordashille.

Doordashin mukaan Woltin yksi perustajista ja toimitusjohtaja Miki Kuusi johtaisi Doordashin toimintaa ulkomailla sen jälkeen, kun kauppa toteutuu. Tämän uskotaan tapahtuvan ensi vuoden alkupuoliskolla.

Myös Bloomberg nosti esille Doordashin vaikeudet laajentua kansainvälisesti.

– Huolimatta kovasta noususta Yhdysvalloissa, Doordash on ollut hidas laajentumaan kansainvälisestä. Yhtiön ensimmäinen kokeilu Pohjois-Amerikan ulkopuolella oli Australiassa vuonna 2019 ja nyt tuoreimpana Japanissa viime kesäkuussa.

Myös esimerkiksi teknologiaan erikoistunut Techcrunch ja uutissivusto CNBC uutisoivat yrityskaupasta. Myös nämä sivustot olivat kiinnittäneet huomiota siihen, että yrityskauppa mahdollistaa Doordashin laajentumisen ulkomaille.

– Veto on pyrkimys kiihdyttää yrityksen kansainvälistä kasvua, CNBC arvioi.