"Maailman nopein lähetti” painaa 13–14 tunnin työpäivää – näin Wolt-lähetit kertovat työstään

Wolt-lähetit ovat antaneet ansioilleen arvosanan 3,58, kun paras mahdollinen arvosana oli 5,00.

RuoanKULJETUSyritys Woltin myynti Yhdysvaltoihin on häkellyttänyt Suomessa. Yritys myytiin noin seitsemällä miljardilla eurolla yhdysvaltalaiselle Doordashille.

Veropäivänä kävi ilmi, että yrityksen perustajat tienasivat hyvin jo vuonna 2020 ennen rahakasta yrityskauppaa. Esimerkiksi toimitusjohtaja Miki Kuusi tienasi viime vuonna 2,2 miljoonaa ja Juhani Mykkänen 710 000 euroa. Molemmat olivat perustamassa yritystä vuonna 2014.

Yrityksen bisnesidean kantava voima ovat ruokalähetit. Woltin mukaan sen lähetit ovat useimmiten 21–30-vuotiaita (42,1 %), mutta lähes yhtä usein 31–40-vuotiaita (40,0 %). Joka kymmenes lähetti oli 41–50-vuotias.

Wolt julkaisi marraskuussa 2019 tietopaketin lähettiensä oloista. Paketti pohjautui kyselyyn, johon 645 lähettiä vastasi nimettömänä. Tiedot ovat ajalta ennen pandemiaa.

Woltin tietojen mukaan Wolt-lähetti laskutti vuonna 2019 keskimäärin 13,44 euroa tunnilta. Wolt arvioi tuolloin, että vuonna 2020 summa nousisi 13,80 euroon tunnilta. Kun tarkasteltiin vain niitä tunteja, joilla läheteillä oli kuljetuksia, keskilaskutus nousi syyskuussa 2019 18,70 euroon.

Ilta-Sanomat seurasi marraskuussa 2020 Wolt-kuski Echezonan päivää. Hän kertoi tähtäävänsä 150–180 euron päiväansioihin ja työskentelevänsä yleensä kuutena päivänä viikossa noin kymmenen tuntia päivässä.

Echezona tekee pitkää päivää Wolt-lähettinä.

Wolt-kuski Timur kertoi Me Naisille tammikuussa tienaavansa yhdestä kuljetuksesta yleensä neljä euroa. Kuukaudessa hänen tulonsa ovat yleensä 4 000 euroa. Maailman nopeimmaksi lähetiksi itseään kutsuva Timur on tähdännyt tänä vuonna jopa 8 000–9 000 euron kuukausituloihin ja painanut sitä varten 13–14 tunnin työpäiviä. Hän kertoo Instagramissa tienanneensa elokuussa yli 9 000 euroa.

Suzy Otieno kertoi Ylen Perjantai-dokumentissa viime vuonna työstään lähettinä. Hän on työskennellyt Woltin lähettinä vuodesta 2018, ja keväällä 2020 hän tienasi keskimäärin 3 000 euroa kuussa.

– Tämä on ensimmäinen työ, josta olen tienannut enemmän kuin 1 500 euroa kuussa sen jälkeen, kun muutin Eurooppaan vuonna 2003. Joten kyllä, tämä on paras työ, joka minulla on koskaan ollut, hän kertoo dokumentissa.

Wolt-lähetit maksavat laskuttamastaan summasta muun muassa YEL-maksunsa ja polttoaineensa, joten laskutettu summa ei ole vertailukelpoinen palkkatulojen kanssa. He eivät ole olleet tähän saakka työsuhteessa vaan laskuttaneet summan toimeksiantosopimuksen mukaan.

YEL tarkoittaa yrittäjän eläketurvaa, ja sitä kartuttavaa maksua täytyy maksaa, jos vuoden aikana tienatut yrittäjätulot ovat yli 8 063 euroa. YEL-maksua täytyy tuolloin maksaa vähintään 160 euroa kuukausitasolla. Wolt kertoi vuonna 2019, että noin joka toinen Woltin kautta kuljettava lähetti on Wolt-tulojensa perusteella YEL-velvollinen. Tuolloin alaraja, jonka jälkeen vaadittiin YEL-vakuutusta, oli 7 799 euroa, eli joka toinen Wolt-lähetti tienasi alle 8 000 euroa vuodessa.

Woltin kyselyssä kuskeilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat ansioihinsa. Kuskit antoivat keskiarvosanan 3,58, kun paras arvosana oli 5,00.

Wolt-lähetit työskentelevät yrityksen mukaan keskimäärin 22 tuntia viikossa.

Woltin mukaan sillä oli vuonna 2019 Suomessa noin 1 700 aktiivista lähettiä, ja lähetiksi haki samana vuonna arviolta 10 500 ihmistä. Lähettien määrä kasvoi kolmessa vuodessa huomattavasti: vuonna 2016 lähettejä oli vain 450. Wolt kirjoittaa tekstissään, että lähettihakemusten määrä kasvoi todennäköisesti, koska lähettien ansiotaso on noussut.

Woltin lähetit antoivat arvosanaksi yhteistyöstä Woltin kanssa arvosanan 4,07, kun paras mahdollinen arvosana oli 5,00. 15 ihmistä antoi arvosanan erittäin tyytymätön (1), ja 279 ihmistä arvosanan erittäin tyytyväinen (5).

84 prosenttia kuskeista kertoi pitävänsä siitä, että he voivat päättää, milloin työskentelevät. 49 prosenttia läheteistä kertoi pitävänsä siitä, että he voivat tehdä joustavasti muita töitä lähettitoiminnan lisäksi. 5,8 prosenttia vastasi, että he eivät oikeastaan pidä Woltista tai ruoan toimittamisesta, mutta he eivät ole löytäneet muita töitä.

Kaiken kaikkiaan Wolt toimii 23 maassa ja yli 210 kaupungissa ja sillä on nykyään yli 4 000 työntekijää.

Kiistanaiheena on ollut pitkään, pitäisikö lähettien olla tai saada olla työsuhteessa Woltiin. Esimerkiksi lähettien asiaa ajava Justice4Couriers-järjestö on vaatinut, että lähetit saisivat tehdä työtä työntekijänä työsuhteessa, jos he niin haluavat.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto linjasi marraskuussa, että Woltin ruokalähetit ovat työsuhteessa yhtiöön ja yhtiön pitäisi alkaa pitää heidän tunneistaan työkirjanpitoa.

Woltiin johtoon kuuluva Juhani Mykkänen pettyi päätökseen. Hänen mukaansa yhtiö joutuisi vähentämään lähettien määrää yli puolella, jos lähettien kanssa on sovittava nykyisen lainsäädännön mukainen työsuhde.

– On hassua pitää tätä työsuhteena, kun mallia, jossa ihminen päättää reaaliajassa työaikansa, ei voi edes teoriassa järjestää työsuhteessa nykyisen lainsäädännön puitteissa, perustajaosakas Mykkänen sanoi tiedotteessa.

– Sen sijaan työnantajalla on velvollisuus esimerkiksi suunnitella työvuorot vähintään viikkoa etukäteen.

Wolt aikoo valittaa viranomaispäätöksestä hallinto-oikeuteen.