Wolt myytiin jättisummalla, vaikka tekee rajua tappiota – näin ostaja perustelee huikeaa hintaa

Wolt myydään yhdysvaltalaiselle Doordashille Suomen mittakaavassa ennätysmäisellä 7 miljardilla eurolla. Ostaja perustelee kauppasummaa tulevaisuuden mahdollisuuksilla ja lahjakkaalla tiimillä.

Yhdysvaltalainen Doordash kertoi myöhään tiistai-iltana ostavansa suomalaisen ruokalähettiyhtiön Woltin noin 7 miljardilla eurolla.

Kyseessä on kovin hinta, jolla suomalaisyritys on myyty. Nokian matkapuhelinyksikkö myytiin Microsoftille 5,4 miljardilla eurolla. Yrityskaupoista isompi on Nokian Alcatel-Lucent-osto, joka tehtiin yli 15 miljardilla eurolla.

Wolt on rivakasti laajentunut startup-yhtiö, joka on tehnyt jatkuvasti tappiota.

Wolt teki viime vuonna 281 miljoonan euron liikevaihdolla yli 47 miljoonaa euroa tappiota.

Doordashin toimitusjohtaja Tony Xu perusteli tiedotustilaisuudessa keskiviikkona kannattamattoman yrityksen korkeaa hintaa sillä, että hänen mukaansa Wolt on rakentanut ja skaalannut tehokkaasti bisnestään. Xu uskoo sekä Woltin liikevaihdon että kannattavuuden kasvavan vahvasti.

Tony Xu nosti esille myös muut kuin taloudelliset syyt. Hänen mukaansa Woltin tiimi ja sen lahjakkuus oli iso tekijä kaupan takana. Hänen mukaansa on hyvin harvinaista löytää tiimi, joka jakaa täysin tekemisen tavan ja kulttuurin.

Hän pitää tiimiä kriittisenä tekijänä Woltin ja Doordashin kaltaisessa liiketoiminnassa.

Sekä Tony Xu että Woltin toimitusjohtaja Miki Kuusi painottivat vahvasti sitä, miten paljon yhtäläisyyksiä yhtiöissä on.

– Paperilla ne voivat näyttää erilaisilta, mutta oikeasti olemme hyvin samanlaisia, Tony Xu sanoi.

Yrityskauppa tehdään osakevaihtona. Woltin Miki Kuuselta kysyttiin, ovatko jotkut osakkeenomistajista aikeissa myydä osakkeitaan.

– En ole oikea ihminen vastaamaan osakkeenomistajien puolesta, mutta voin sanoa, että he ovat erittäin innoissaan siitä, mitä voimme tehdä yhdessä Doordashin kanssa. Monet näkevät, että tämä on pitkän aikavälin mahdollisuus, Kuusi sanoi.

Kauppa ei Kuusen mukaan ole vaikuttamassa Woltin toimintaan, joten esimerkiksi ravintoloilta perittävät komissiot, Wolt-kuskien palkkiot ja muut asiat pysyvät ennallaan.

Wolt-kuskien asemasta on noussut keskustelua paitsi Suomessa myös esimerkiksi Tanskassa.

Tony Xun mukaan kaikkialla maailmassa työn luonne on muuttumassa ja alustatyö yleistymässä.

– Kaikki haluavat vaihtoehtoja, he haluavat mahdollisuuden ansaita lisätuloja niin joustavalla tavalla kuin mahdollista. Se on totta Yhdysvalloissa, Tanskassa, Suomessa, missä tahansa.

Tony Xun mukaan yhtiö haluaa edistää työntekijöiden mahdollisuuksia tehdä töitä haluamallaan tavalla ja pyrkiä siihen, että lainsäädännössä tämäntyyppinen työ otettaisiin nykyistä paremmin huomioon.

Wolt-kuskien asemaa on käsitelty Suomessakin siitä näkökulmasta, onko kuskien asema käytännössä työsuhde.

Miki Kuusi sanoo toivovansa, että työlainsäädännössä tunnistettaisiin alustatyö, joka mahdollistaisi paitsi vapauden ja joustavuuden myös turvaverkon.

– Monissa maissa on kova työvoimapula, samaan aikaan Wolt-kuskeiksi haluavia on enemmän kuin voimme ottaa, Kuusi sanoi.

Kuusi on aiemmin puhunut siitä, että yhtiön seuraava etappi olisi todennäköisesti listautuminen pörssiin. Hän myönsi, että jos häneltä olisi kysytty muutama kuukausi sitten mahdollista lyöttäytymistä kilpailijan kylkeen, hän olisi vastannut suurella todennäköisyydellä ei.

Myös Doordash on tukevasti tappiollinen. Yhdysvaltojen suurin ruokalähettiyhtiö julkisti tiistaina kolmannen neljänneksen tuloksensa.

Doordashin nettotappio oli heinä–syyskuussa 101 miljoonaa dollaria. Se on enemmän kuin tuplaantunut vuotta aiemmasta 43 miljoonasta dollarista.

Liikevaihtoa Doordash teki 1,28 miljardia dollaria, mikä oli 45 prosenttia vertailukautta enemmän.

Doordashilla on 9 miljoonaa jäsentä tilauspalvelussaan, kun taas Woltilla on yli 2,5 miljoonaa, kertoo Reuters.

