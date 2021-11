Amerikkalaisomistukseen siirtyvän Woltin perusti vuonna 2014 Helsingissä kuusi nuorta miestä, jotka saivat nopeasti vakuutettua tekemisellään Supercellin perustajan ja liudan muita sijoittajia.

Suomalainen ruokakuljetuksia järjestävä Wolt tiedotti myöhään tiistai-iltana, että yhtiö siirtyy amerikkalaisomistukseen. Wolt myydään yhdysvaltalaiselle verkkokauppayhtiö DoorDashille ja kauppahinta on muhkeat seitsemän miljardia euroa.

Woltin tiedotteessa kaupan kerrotaan olevan arvoltaan suurempi kuin esimerkiksi Nokian matkapuhelinliiketoiminnan myynti Microsoftille tai Sampo-pankin myynti Danske Bankille.

Lue lisää: Wolt myydään noin 7 miljardilla eurolla

Woltin tarina alkoi vuonna 2014, kun Miki Kuusi, Elias Aalto, Mika Matikainen, Oskari Pétas, Lauri Andler ja Juhani Mykkänen lähtivät toteuttamaan liikeideaansa.

Yhtiön verkkosivuilla kerrotaan, että ensimmäiset yhdeksän kuukautta Wolt toimi noin kymmenen neliömetrin tiloissa. Monessa roolissa yhtiössä toiminut Mykkänen kertoi vuonna 2020 Helsingin Sanomien haastattelussa, että ensimmäiset kuukaudet valmisteltiin sovelluksen prototyyppiä ja sen jälkeen lähdettiin hakemaan 400 000 euron rahoitusta.

Liikeidea oli alkujaan, että kiireiset ihmiset voivat mobiilisovelluksen avulla tilata ja maksaa ruokansa ja juomansa etukäteen älypuhelimella ja poimia sitten annoksen tiskiltä mukaansa.

Yhtiöön sijoitti jo aivan alkuvaiheessa muun muassa peliyhtiö Supercellin perustaja ja toimitusjohtaja Ilkka Paananen.

– Siinä missä teknologia-alan puhutaan usein tuhoavan työpaikkoja, Wolt on jo nyt tuonut lyhyessä ajassa paljon uutta työtä Suomeen. Se on juuri sitä mitä tarvitaan, Paananen sanoi vuoden 2015 lopulla julkistetussa Woltin tiedotteessa.

Lue lisää: Tähtiyrittäjä löysi suomalaisen ruokalähetin: Kahden miljoonan rahoitus

Mykkänen muistelee HS:lle, että vuoden 2015 lopulla rahat olivat loppua.

– Oltiin todella lähellä mennä nurin.

Hätiin tuli Paananen, joka järjesti kaksi miljoonaa euroa lisää rahaa. Hän sanoo uskoneensa ennen kaikkea Woltin taustalla töitä paiskivaan tiimiin.

Peliyhtiö Supercellin perustaja Ilkka Paananen lähti rahoittamaan Woltia jo heti yhtiön alkumetreillä.

– Se oli kunnianhimoinen, peloton, nopealiikkeinen ja aikaansaava. Vaikka tuntui, että työtä oli paljon edessä, tällä porukalla oli selvästi mahdollisuus rakentaa jotain suurta, hän arvioi.

Paanasen lisäksi Woltiin sijoittajiin lukeutuu muassa Nokian hallituksen entinen puheenjohtaja Risto Siilasmaa.

Kesällä 2016 Wolt alkoi toimittaa ruokaa kotiinkuljetuksella ravintoloista, joilla ei ollut omia lähettejä.

Idea osoittautui kannattavaksi. Laajeneminen ulkomaille alkoi, ja Wolt aloitti toiminnan naapurimaissa Ruotsissa ja Virossa. Toiminta laajeni myös Suomen sisällä, kun Woltin kautta ruokaa pystyi tilaamaan kotiin Helsingin lisäksi myös Turussa ja Tampereella.

Kasvu on jatkunut koko ajan. Tällä hetkellä Wolt toimii verkkosivujensa mukaan jo 23 maassa ja työntekijöitä on yli 4 000. Koronapandemian aikana yhtiö alkoi toimittaa ravintola-annosten lisäksi myös ruokaostoksia ja muita tuotteita.

Woltin johdossa jatkaa yhtiön tiedotteen mukaan myös kauppojen jälkeen alusta saakka toimitusjohtajana toiminut Miki Kuusi, 32. Kuusi tunnetaan yhtenä teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushin perustajista ja hän on työskennellyt aiemmin muun muassa Supercellillä. Tammikuussa 2016 talouslehti Forbes nimesi Kuusen 30 merkittävimmän alle 30-vuotiaan kuluttajateknologia-alan vaikuttajan joukkoon.

Miki Kuusi on toiminut alusta asti Woltin toimitusjohtajana.

Kuusen yhteenlasketut ansio- ja pääomatulot olivat Helsingin Sanomien mukaan vuonna 2019 2,7 miljoonaa euroa. Nuorten miljonäärien listalle pääsi 5,5 miljoonan euron tuloillaan myös Elias Aalto, 35, joka myi vuonna 2019 puolet Woltin osakkeistaan ja lopetti työt yhtiössä keskittyäkseen perheeseensä. Hänet tunnetaan myös muun muassa Wooden Labyrinth 3D -pelin kehittäjänä.

– Oman panokseni puuttuminen ei ollut enää yhtiölle riski, Aalto sanoi HS:lle ja kertoi viihtyvänsä parhaiten pienissä yhtiöissä.

– Ihannekoko on kymmenen henkeä.

Ennen jättimäistä yrityskauppaa Wolt on ollut viime aikoina otsikoissa ruokalähettiensä työsuhteisiin liittyen. Työsuojeluviranomainen päätti marraskuun alussa, että ruokalähetit ovat työsuhteessa yhtiöön, ja yhtiön pitäisi alkaa pitää heidän tunneistaan työaikakirjanpitoa.

Lue lisää: Työsuojeluviranomainen: Wolt-kuskit työsuhteessa – yhtiö valittaa hallinto-oikeuteen, ennakoi kuskien määrän vähenevän rajusti

Woltin lähettimallin vastuullisesta kehittämisestä vastaavan perustajaosakkaan Juhani Mykkäsen mukaan Woltin lähetit ovat pääosin tyytyväisiä nykyiseen malliin, jonka mukaan he ovat itsenäisiä yrittäjiä.

– Wolt-läheteistä yli 70 prosenttia on sitä mieltä, että yrittäjyyden vapaus on heille työsuhteen turvaa tärkeämpää. Moni heistä tekee työtä useille alustoille ja on viestittänyt meille toivovansa, että taistelemme nykymallin puolesta, kertoi myös kirjailijana ja kolumnistina tunnettu Mykkänen, 37, joka on työskennellyt aiemmin Helsingin Sanomissa ja Radio Helsingissä.

Muista perustajajäsenistä Lauri Andler ja Oskari Pétas ovat Tamperelainen-lehden mukaan ennen Woltia olleet rakentamassa kahta startupia. Woltin visuaalisen ilmeen takana on puolestaan Mika Matikainen, joka kertoi vuonna 2015 Improbatur-lehdessä tutustuneensa Miki Kuuseen vastatessaan Slushin visuaalisesta ilmeestä vuosina 2012 ja 2013.