Tällaisia ovat Kirsti Paakkasen uskomattomat luksuskodit – Nizzan helmi sijaitsee miljardöörien niemimaalla

Yritysjohtaja Matti Alahuhta sanoi, että Kirsti Paakkasen Nizzan-talo oli tyylikkäin omakotitalo, jonka hän on koskaan nähnyt.

Marimekon pelastajan, 92-vuotiaana kuolleen Kirsti Paakkasen jälkeensä jättämästä omaisuudesta yksi nousee ylitse muiden ainutlaatuisuudessaan – ja arvossa.

Nizzassa, Ranskassa sijaitseva huvila on ollut vähemmän esillä kuin Paakkasen hulppea Westendin-koti, mutta arkkitehtuuria tunteville Paakkasen salattu helmi, Villa Voile on tuttu.

Arkkitehtuurin Pritzker-palkinnon saanut, ritariksi lyöty Norman Foster on suunnitellut muun muassa futuristisen, ufon muotoisen Applen pääkonttorin Cupertinossa Kaliforniassa.

Kadun sisäänkäynti ei paljasta Villa Voilesta vielä mitään, mutta mereltä katsoen kiinteistö on vaikuttava. La Voile -talo on tunnetun brittiarkkitehdin Norman Fosterin itselleen ja perheelleen rakennuttama arkkitehtoninen taidonnäyte.

Talon näköalahuoneet tarjoavat näkymät suoraan Välimerelle

Cap Ferrat on varsin hintavaa aluetta.

Alueella toimiva kiinteistönvälittäjä, joka ei halua nimeään esille, sanoo että Cap Ferrat on myös alueena ”kalleinta mitä maailmasta löytyy”. Keskiarvohinnat ovat korkeita, taloja on miljoonasta aina 200 miljoonan euron linnoihin asti.

Aluetta kutsutaan miljardöörien niemeksi. Pysyviä asukkaita on vain noin 1 600, heistä moni satumaisen rikkaita. 1950- ja 1960-luvuilla siellä asuivat muun muassa näyttelijät Elizabeth Taylor, Richard Burton ja Gregory Peck.

Ranska kiehtoi Paakkasta, ja 1980-luvun lopulla hän hankki tuloillaan ensimmäisen asuntonsa Ranskan Rivieralta, kerrotaan Ulla-Maija Paavilaisen elämäkerrassa Suurin niistä on rakkaus.

Cap Ferrat’n alueen historiallisista rakennuksista esimerkiksi Les Cèdres vaihtoi omistajaa parilla miljoonalla eurolla vuonna 2019. Alueen asukkaita ja vieraita ovat olleet muiden muassa Microsoftin Paul Allen, ex-presidentti Bill Clinton, Angelina Jolie ja Brad Pitt sekä monet kuninkaalliset.

Se oli kooltaan 168 neliötä ja condominium eli asunto-osakeyhtiö, ja sen uima-altaat ovat asukkaiden yhteiset. Toisen Ranskan-talonsa hän hankki vuonna 1997. Sen koko oli 350 neliötä, ja sisäpihalla oli oma uima-allas, jonka alapuolelle rakennettiin sauna. Taloon rahdattiin 600 kiloa apassipuuta.

Myytyään Marimekon Paakkanen halusi kirjan mukaan sijoittaa myyntirahat. Ranskan-kodissa oli käynyt varkaita, jotka ovat vieneet hänen kaikki kultakorunsa vihkisormuksia myöten. Paikka alkoi tuntua turvattomalta.

Paakkanen oli hullaantunut kauniisiin arvotavaroihin. Paavilainen kirjoitti kirjassaan, että Paakkanen osti itsensä vapaaksi niukasta lapsuudestaan. Hän suosi pukeutumisessa mustavalkoista, myös muilla ihmisillä ja sanoi itseironisesti olevansa joka aamu töihin lähtiessään sen näköinen ”kuin olisi menossa yökerhoon”.

Paakkanen kiersi myyntikohteissa muttei löytänyt mieluista. Kunnes luottovälittäjä kertoi tarjolla olevasta ”mielettömästä kodista”. Taloa ei päässyt noin vain edes katsomaan taloa vaan Paakkasen oli kirjoitettava itsestään ja saavutuksistaan esittely Fosterille hyväksyttäväksi. Kun Paakkanen astui sisään, hän tiesi heti haluavansa sen.

Alueen tiukat suojelusäännökset estivät uudisrakentamisen, joten Foster alkoi rakentaa Villa Voilea vanhan 1950-luvun viisikerroksisen tornin yhteyteen.

Paakkanen osti talon tammikuussa 2007. Entinen Nokia-johtaja, vaimoineen lähellä asuva Jorma Ollila kommentoi kirjan mukaan kauppaa sanomalla, että kukaan muu suomalainen yritysjohtaja ei olisikaan sopinut kyseiseen talon omistajaksi.

Rakentaminen oli valtava projekti, sillä talo on purettu ja rakennettu uudelleen pala palalta niin, että alkuperäinen seinälinja säilyi ennallaan. Koska kiinteistö on kalteva ja nojaa kallioseinään, talon sisään laskettiin pieni kaivuri, joka kaivoi sisätilojen pohjakerrokseen uudet makuuhuoneet.

Talon tunnusomaisin rakennelma muistuttaa purjeita, sillä talon yli kaareutuu ylähäältä alas kaksi 25-metrin kaarevaa terästankoa. Niiden välissä on kankainen katto, joka varjostaa uima-allasta.

Viiniköynnökset pehmentävät kaapeleita ja antavat kesäisin suojaa kuumuudelta. Talvella aurinko lämmittää sisätiloja.

Talon tunnusomaisin rakennelma muistuttaa purjeita.

Talon pääoleskelutilan korkeus on huima, neljä kerrosta, ja tilan talvipuutarhan halki jatkuu näkymä merelle. Julkisivu on rakentunut kahdesta 18 tonnin lasiseinästä, jotka liukuvat auki ja päästävät auringon ja raikkaan ilman tulvimaan sisälle.

Muutkin näköalahuoneet tarjoavat näkymät suoraan Välimerelle. Talossa on seitsemän kerrosta. Olohuoneen takaseinällä on Paakkasen lempitaiteilija Richard Longin huiman kokoinen seinämaalaus, jonka hän loi tontin mudasta.

Kirsti Paakkasen edellisen Rivieran-asunnon terassi oli astetta vaatimattomampi. Kuva vuodelta 1998.

Etelän puoleisessa, kolmikerroksisessa osuudessa sijaitsevat keittiö, pesula, autotalli, henkilökunnan huoneet ja hissi, jolla pääsee talon kaikkiin kerroksiin.

Yritysjohtaja Matti Alahuhta toteaa kirjassa, että talo on uskomaton. ”Se on valtavan kaunis ja tyylikäs olematta pröystäilevä, kuten Kirsti ei ole muutenkaan. -- Se on tyylikkäin omakotitalo, mitä olen koskaan nähnyt.”

Lordi Fosterin kerrotaan halunneen ostaa myös naapuritontin laajennusta varten, mutta tämä ei onnistunut. Sittemmin hän myi talon Paakkaselle, joka oli rakennuksen lisäksi ihastunut myös sen huonekaluihin. Talo tunnetaan yleisesti yhä Fosterin talona, vaikka omistaja muuttui.

Paakkanen rakasti mustaa ja valkoista

Paakkasen Espoon koti on suomalaisittain sekin poikkeuksellisen näyttävä. Westendissä sijaitseva talo on kokovalkoinen kolmikerroksinen talo täynnä designia. Pylväitä on runsaasti.

Saarijärvellä varttunut Kirsti Paakkanen eli lapsuutensa vähävaraisessa perheessä. Hän ei voinut mennä oppikouluun, koska joutui hoitamaan siskonsa lapsia. Paakkanen on kertonut, että liike-elämän huipulle hänet ajoi suru lapsettomuudesta.

92-vuotiaana kuollut Paakkanen jätti kiinteistöjen lisäksi jälkeensä myös nimeään kantavan säätiön, sijoitusyhtiön ja miljoonaomaisuuden. Paakkanen oli ilmoittanut, että hän on testamentannut kaiken omaisuutensa ”Suomen lahjakkaille lapsille”.

Näin ollen kiinteistöt menevät todennäköisimmin myös jollain aikavälillä myyntiin. Design-esineistön ja -vaatteiden lisäksi Paakkasen tallissa kerrotaan olleen useampikin kuin yksi Jaguar.

Meren rannassa sijaitsee myös Paakkasen Espoon-talo.

300 neliön talossa Espoossa on uima-allas, aromisauna ja tavallinen sauna.

Paakkanen omisti lisäksi yhä kotitalonsa Saarijärvellä. Myös se on kunnostettu isolla rahalla. Paakkasen lapsuudesta muistutti enää musta savusauna.

Kirsti Paakkanen omisti myös kotitalonsa Saarijärvellä.

– Olen eniten kotonani, kun olen matkalla Helsingistä Saarijärvelle tai Nizzaan, Paakkanen kertoi Seura-lehdelle viime vuoden keväällä koronapandemian juuri puhjettua.

