”Viime yönä tuli Kreikasta neljä ihmistä, haettiin lentokentältä ja järjestettiin asunnot” – Ravintolat hankkivat työvoimaa pikkujoulukauteen poikkeuksellisin keinoin

Mistä keittiöön ja tarjoilemaan ylimääräisiä käsipareja, kun pikkujoulukauden varauslistat tulvivat yli äyräiden? Ongelma on tuttu ravintoloille aikaisemmilta vuosilta, mutta nyt tilanne on erityisen hankala.

Koronapassi on osaltaan vauhdittanut syksyn ravintolasesonkia.

Kuluvan vuoden pikkujoulukaudesta on tulossa selvästi vilkkaampi kuin viime vuodesta, joka olikin ravintoloille surkea.

Viime vuonna ravintolayritysten pikkujoulumyynti romahti koronatartuntojen lisääntymisen, pandemiarajoitustoimien ja etätyön johdosta.

Tänä vuonna tilanne on toinen. Alan etujärjestö Maran lokakuussa julkistamassa kyselyssä vajaat 40 prosenttia vastanneista yrityksistä odotti vähintään yhtä hyvää pikkujoulukautta kuin pandemiaa edeltäneenä vuonna 2019. Se oli ravintoloille erinomainen.

Yksi rajoite on kuitenkin uhkaamassa ja se on alan työvoimapula, joka on talouden elpyessä vain pahentunut. Tämä vaikuttaa myös pikkujoulutapahtumiin.

Pääkaupunkiseudun pikkujoulusesonki on muuhun Suomeen verraten omassa sarjassaan, joten siellä myös työvoiman tarve on suurin.

– Tilanne näyttää huonolta. Kyllä se vaikuttaa tapahtumien järjestämiseen. Jos ei ole tarpeeksi käsipareja, toimintaa joudutaan sopeuttamaan sen mukaiseksi, toteaa erään helsinkiläisen ravintolaketjun henkilöstöpäällikkö.

Hän ei halua nimeään julkisuuteen. Yrityksen sivuilla on tarjolla runsaasti vapaita työpaikkoja eri tehtäviin.

” Edes työsuhdeasunto ei näytä auttavan

Vuosikymmeniä alalla olleen ravintoloitsija Raimo Pekkosen mukaan vapailta markkinalta työvoiman hankkimiseen ei ole nyt ”mitään mahdollisuuksia”.

– Meillä on ollut avoinna tiskaajan paikka ja sitäkään ei saada täyteen avoimilta markkinoita, joilta ei löydy ammattitaitoista porukkaa. Edes työsuhdeasunto ei näytä auttavan.

Pekkonen tunnetaan erityisesti töölöläisestä ravintola Mamma Rosasta, joka on onnistunut luovimaan työvoimapulan keskellä omilla keinoillaan.

Pekkonen oli töissä jo samalla paikalla aikoinaan sijainneessa Suomen ensimmäisessä japanilaisessa ravintolassa Tokyossa. Se oli perustettu vuonna 1960-luvun lopussa, joten hänellä on alaan pitkä perspektiivi.

– Olen 45 vuotta harjoitellut tätä hommaa jo kolmannessa polvessa. Ensimmäistä kertaa tilanne on tällainen, ettei ammattitaitoista työvoimaa löydy, Pekkonen sanoo.

Hän kertoi pitäneensä omasta työvoimastaan kiinni myös koronan aikana ja välttäneensä lomautuksia, minkä takia rajoitusten purkautumisen jälkeen tilanne oli helpompi kuin monella muulla ravintolayrityksellä.

Silti työvoimaa on jouduttu etsimään kaukaakin.

– Viime yönä tuli Kreikasta neljä ihmistä, haettiin lentokentältä ja järjestettiin asunnot, Pekkonen sanoo.

Hänen mukaansa työntekijöitä on saatu myös oppilaitoksista, joiden kanssa on tehty pitkään yhteistyötä.

– Siellä on suuri määrä ulkomaalaisia aikuisopiskelijoita, joista tulee hyviä tyyppejä harjoitteluun.

Toisen perheyrityksen eli Ravintolakolmion johtaja Joonas Keskinen kertoo, ettei työvoimapula ole johtanut heillä ainakaan vielä suurempiin ongelmiin.

– Tiedän, että on yrityksiä joissa on jouduttu myymään eioota, mutta meillä ei ole tähän jouduttu pikkujoulukaudellakaan, Keskinen sanoo.

– Meidän alalla oli työvoimapula jo ennen koronaa ja nyt se on sattuneesta syystä vielä suurempi, kun se ajoittuu pikkujoulukauteen, joka on yleensäkin tässä suhteessa haasteellisempaa aikaa.

Ravintolakolmio omistaa Helsingissä kaksitoista ravintolaa. Näitä ovat esimerkiksi keskustassa sijaitseva Lasipalatsi, Lauttasaaren Casa Mare sekä Paasiravintola, Graniittilinna, Juttutupa ja Meripaviljonki Tokoinrannassa.

– Tänä vuonna sesonkityöntekijöiden saaminen kiirepiikkeihin on ollut aiempia vuosia hankalampaa, mutta ainakin toistaiseksi kaikkiin vuoroihin on tekijät löytyneet, Keskinen sanoo.

Nohon toimitusjohtajan Aku Vikströmin mukaan pikkujoulukausi on työntekijöille kova testi.

Tänään parantuneesta heinä-syyskuun tuloksesta kertoneen ravintolakonserni Nohon toimitusjohtaja Aku Vikströmin mukaan henkilöstöpula ei vielä vaikuta pikkujouluihin.

– Yhtään tapahtumaa ei jätetä sen takia myymättä taikka toteuttamatta. Toki tilanne on meilläkin se, että oma henkilökunta joutuu joulun aikaan kovaan testiin, kun kysyntä on kovaa, Vikström sanoo.

Hänen mukaansa nuorta ja osaavaa työvoimaa löytyy vieläkin, ainakin muualta kuin pääkaupunkiseudulta. Yksi houkutteleva tekijä on palkkaus.

– Kysyntä on kovinta pääkaupunkiseudulla ja täällä on ehkä eniten vaihtuvuutta. Toisaalta täällä on myös eniten opiskelijoita, joista saadaan osa-aikaista apua joulun kysyntäpiikkeihin.

Parintuhannen työntekijän Noho Partnersiin kuuluu yhteensä 250 ravintolaa.