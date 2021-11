KFC tarjoilee puolalaista kananlihaa – näin kotimaista muiden ketjuravintoloiden käyttämä liha on

Muun muassa ABC- ja Kotipizza-ketjut käyttävät aterioissaan pelkästään kotimaista lihaa. Hampurilaisravintolat puolestaan käyttävät vaihtelevasti niin Suomessa kuin Suomen ulkopuolella tuotettua lihaa.

Suomeen marraskuussa rantautuva pikaruokaketju Kentucky Fried Chicken kertoi lokakuussa, ettei se käytä ravintoloissaan lainkaan kotimaista kananlihaa.

Liha tuodaan Suomeen Puolasta. Pikaruokaketjun mukaan syynä tähän on se, että KFC käyttää sertifioiduilla tiloilla tuotettua kananlihaa. Toistaiseksi suomalaisilta tuottajilta puuttuu yhtiön vaatima sertifiointi.

Myös monella muulla pikaruoka- ja ravintolaketjulla on käytössään samanlainen sertifiointijärjestelmä kuin KFC:llä. Taloussanomat selvitti, kuinka yleistä kotimaisen kanan-, naudan- ja sianlihan käyttö Suomessa toimivissa pikaruoka- ja ravintolaketjuissa lopulta on.

Pelkästään Suomessa tuotettua lihaa aterioissaan käyttävät muun muassa ABC ja Kotipizza.

Kehitysjohtaja Marko Fonsén ABC:n ketjuohjauksesta kertoo, että liikennemyymälöiden ravintoloissa kotimaista ovat kaikki nauta-, sika- ja broilerituotteet.

– ABC-liikennemyymälöiden ravintoloissa käytetään sataprosenttisesti suomalaista lihaa kaikissa ruokatuotteissa, hän sanoo.

Kotipizzan viestintä- ja vastuullisuusjohtajan Antti Isokankaan mukaan myös Kotipizza käyttää aterioissaan pelkästään kotimaisia lihatuotteita.

– Meillä kaikki lihatuotteet ovat sataprosenttisesti kotimaisia. Kanan ostamme Atrialta ja muut lihatuotteet tulevat Atrian lisäksi HKScanilta ja Saarioiselta. Me teimme vuonna 2015 sellaisen linjauksen, että hankimme kaikki lihatuotteet Suomesta, hän kertoo.

Hesburger käyttää aterioissaan niin Suomessa kuin Suomen ulkopuolella tuotettua lihaa. Pikaruokaketjun käyttämistä raaka-aineista ja lihatuotteiden alkuperämaista löytyy tietoa suoraan sen kotisivuilta.

Hesburgerin naudanlihapihveissä käytetään sekä kotimaista että tanskalaista naudanlihaa. Ketjun käyttämä pekoni on kokonaan suomalaista.

Hesburgerin kanapihvit ja minikanapihvit sen sijaan ovat HKScanin valmistamia, mutta ne ovat tuotettu Virossa. Paneroitu kanafile on niin ikään HKScanin valmistamaa ja se on taas tuotettu Suomessa.

Hesburgerin kananugetit ovat alkuperältään saksalaisia ja unkarilaisia. Kanapalojen alkuperämaa puolestaan on Puola.

– Raaka-aineiden valintaan vaikuttavat alkuperämaan ohella monet asiat, kuten maku, laatu, saatavuus, hinta sekä toimitusvarmuus, pikaruokaketjun viestintäpäällikkö Heini Santos kertoo.

– Valitsemme näiden kriteerien perusteella Hesburgerille aina parhaiten soveltuvan raaka-aineen.

McDonald’sin viestintäjohtaja Heli Ryhäsen mukaan pikaruokaketjun käyttämä kananliha tulee pääsääntöisesti Pohjoismaiden alueelta.

– Suurin osa kananlihasta tulee Pohjoismaista, lähinnä Tanskasta, missä meidän kanatuotteiden tehdas sijaitsee, hän kertoo.

– Pieni osa kananlihasta tulee muun Euroopan alueelta, useista eri maista. Meillä ei kuitenkaan ole tämän tarkemmin määritelty sitä, mistä päin Eurooppaa kananliha tulee.

McDonald’sin käyttämä naudanliha on peräisin Italiasta.

Ryhäsen mukaan syy sille, miksei suomalaista lihaa juurikaan käytetä ketjun aterioissa johtuu siitä, ettei ketju ole löytänyt Suomesta sopivaa tavarantoimittajaa ja tehdasta.

– Kananlihan osalta kyse on siitä, että kanapihvien valmistus tapahtuu Tanskassa. Jos käyttäisimme kotimaista kananlihaa, joutuisimme kuljettamaan sen erikseen Tanskaan. Naudanlihan osalta olemme joskus selvittäneet, voisimmeko me käyttää kotimaista naudanlihaa, mutta emme ole onnistuneet löytämään Suomesta sopivaa tavarantoimittajaa ja tehdasta, hän kertoo.

Burger Kingin ketjujohtaja Siru Kalpio sanoo, että hampurilaisravintola käyttää aterioissaan EU-maista tulevia lihatuotteita.

– Kanatuotteiden toimittaja on saksalainen, jonka tuotantolaitos on Saksassa. Pihvien naudanlihan alkuperämaa on Puola, ja tuotantolaitos on myös siellä, hän kertoo.

Kalpion mukaan Burger Kingin tavarantoimittajat ovat kansainvälisen ketjun hyväksymiä ja sertifioimia.

– Olemme avanneet keskustelun mahdollisuudesta käyttää suomalaista naudanlihaa kansainvälisen organisaation kanssa, mutta toistaiseksi menemme näillä sopimustoimittajilla, hän kertoo.