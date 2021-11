Baronan kysely: Viidennes työnantajista tarvitsee heti yli 10 uutta työntekijää

Suomalaisilla työnantajilla on hyvin heikot valmiudet palkata kansainvälistä työvoimaa, työvoimaa välittävä Barona kertoo. Joka viides kertoo tarvitsevansa heti yli 10 uutta työntekijää.

Puolet työnvälitysyhtiö Baronan kyselyyn vastanneista yrityksistä kärsii osaajapulasta.

Isoista, yli 250 työntekijää työllistävistä yrityksistä työvoimapulasta kärsii peräti 83 prosenttia.

Liki neljännes kuvailee osaajapulaa pahimmaksi koskaan, ja joka viides tarvitsee yli 10 uutta työntekijää heti.

Kyselystä paljastui myös se, että monilla työnantajilla on heikot valmiudet palkata kansainvälistä työvoimaa.

Joka toisen työnantajan palveluksessa ei ole koskaan työskennellyt kansainvälistä työvoimaa.

Monissa organisaatioissa ei ole edes aloitettu keskustelua asiasta.

– On todella huolestuttavaa, että lähes 40 prosenttia vastaajista ei ole vielä tunnistanut kansainvälisen työvoiman merkitystä omalla kohdalla, Baronan toimitusjohtaja Lassi Määttä sanoo tiedotteessa.

Vastaajista 38 prosenttia kertoi, että englanniksi ei voi työskennellä lainkaan.

– Suomen kielen asema on varmasti tulevaisuudenkin työelämässä vahva, mutta sen rinnalla meidän on yhdessä vauhditettava useampien työkielien käyttöönottoa. Jokaisen yrityksen on vakavasti mietittävä keinoja, joilla mahdollistetaan työskentely myös englannin kielellä eli se, että työpaikan arjessa pärjää englannilla, Määttä kommentoi.

Suurimmaksi esteeksi kansainvälisen työvoiman käyttämiseen kerrottiin kielelliset haasteet. Varsin isoksi ongelmaksi koettiin myös lainsäädäntöön ja lupiin liittyvä byrokratia.

Vain 10 prosenttia työnantajista katsoi nykyisen henkilöstön asenteiden estävän kansainvälisen työvoiman rekrytointia.

Yksityisen ja julkisen sektorin työnantajien kokemuksia selvittäneen kyselytutkimuksen toteutti Taloustutkimus. Puhelinhaastattelut tehtiin lokakuussa 2021.