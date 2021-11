Hovioikeus torppasi Stockmannin saneerausohjelman valitukset

Hovioikeus asettui valitusten suhteen Helsingin käräjäoikeuden ja Stockmannin saneerauksen valvojan, asianajaja Jyrki Tähtisen kannalle.

Helsingin hovioikeus on hylännyt Pirkanmaan Osuuskaupan, ECR Finland Investment I:n ja LähiTapiola Keskustakiinteistöjen vaateet, jotka liittyivät tavaratalokonserni Stockmannin saneerausohjelmaan.

Stockmannin ja Pirkanmaan Osuuskaupan välinen oikeudenkäynti koski kaupan hakemaa vahingonkorvausta Stockmannin Tampereen tavaratalossa sijaitsevan liikehuoneiston vuokrasuhteen päättämisestä. Pirkanmaan Osuuskauppa oli tavaratalossa alivuokralaisena.

Hovioikeuden päätös tarkoittaa sitä, että välimiesmenettelyssä mahdollisesti tuomittava vahingonkorvaus on saneerausvelkaa eikä saneerauksen aloittamisen jälkeen syntynyttä niin sanottua massavelkaa.

Pirkanmaan Osuuskauppa on aloittanut Stockmannia vastaan välimiesmenettelyn, jossa se vaatii 5,9 miljoonan euron suuruista vahingonkorvausta. Stockmann on kiistänyt vaatimuksen. Välimiesmenettely on tiedotteen mukaan edelleen vireillä.

Myös ECR Finland Investment I:n saatava tulkittiin hovioikeudessa saneerausvelaksi eikä massavelaksi.

Helsingin hovioikeus on hylännyt myös LähiTapiola Keskustakiinteistöjen valituksen kokonaisuudessaan.

Helsingin käräjäoikeus vahvisti helmikuussa Stockmannin saneerausohjelman. Se perustuu Stockmannin tavarataloliiketoiminnan jatkumiseen, Helsingin, Tallinnan ja Riian tavaratalokiinteistöjen myyntiin ja vuokraamiseen takaisin sekä Lindexin liiketoiminnan jatkumiseen osana Stockmannia.

Kiinteistöjen myynnistä saadut tulot käytetään Stockmannin vakuudellisten velkojen maksamiseen.