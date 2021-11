Opetusalan ammattilaiset maksavat veroja yli miljardin vuodessa

Taloussanomat keräsi Tilastokeskuksen avoimista tilastoista opetusalan ammattilaisten ansiot ja vertasi jokaisen ammattiryhmän keskimääräistä ansiotuloa Verohallinnon tilastoihin.

Tilastoyhdistelmän avulla Taloussanomat laski, kuinka paljon kultakin ammattiryhmältä on keskimäärin kerätty suoria ansioon liittyviä veroja vuodessa.

Yhteensä opetusalan kuukausipalkkaiset työntekijät maksavat suoria veroja ansioistaan yli miljardi euroa. Koko Suomessa vastaavia veroja kerätään 25,8 miljardia. Opetusala siis maksaa potista noin 4 prosenttia, vaikka heitä on ansiotuloa saaneista huomattavasti vähemmän, noin 2,4 prosenttia.

Eniten veroja ja muita maksuja opetusalalla maksavat yläluokkien ja lukion opettajat, joita on tilastossa yli 17 000. Luokanopettajia on Suomessa suunnilleen saman verran, mutta heiltä kerätään yhteensä vähemmän veroja, koska heidän keskiansionsa ovat pienemmät.

Opetusalan suurin ammattiryhmä on lastentarhanopettajat (nykyään varhaiskasvatuksen opettajat). Heitä on tilastoissa jopa 18 800 henkilöä, mutta vero- ja maksukertymä on huomattavasti pienempi kuin peruskoulun ja yläluokkien opettajilla. Heillä myös ansiot ovat aivan toista luokkaa. Keskimäärin noin 35 prosenttia vähemmän.

Myös ammatillisen koulutuksen opettajilta kerätään vuodessa ansioveroina yli 110 miljoonaa euroa vuodessa.

Mukaan laskettiin ansio- ja kunnallisvero sekä Yle-vero. Kaikki tiedot ovat keskiarvoja verovuodelta 2019. Laskelmassa ei käytetty mediaanilukuja, vaan keskiarvoja.

Taloussanomat laski mukaan vain ansiosta suoraan menevät verot, eikä mukana ole veroja mahdollisista pääomatuloista tai esimerkiksi kirkollisveroa. Myöskään välillisiä veroja, eli esimerkiksi arvonlisäveroa ei huomioitu. Todellisuudessa opetusalan työntekijät maksavat veroja siis huomattavasti enemmänkin.

Vuoden 2020 verotiedot tulevat julkisiksi keskiviikkona 10.11. kello 8 jälkeen. Voit katsoa Ilta-Sanomien verokoneesta, ketkä tienasivat yli 100 000 euroa.