Miten yrittäjille löytyisi työntekijöitä? ”65 prosentilla on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa”

Suomen Yrittäjät tutkitutti, miten työvoimapula vaivaa sen jäsenyrityksiä.

Osaavasta työvoimasta on huutava pula, jos ja kun on uskominen Suomen Yrittäjien tutkimusta.

Yrittäjien teettämän tutkimuksen mukaan 40 prosenttia yrityksistä kärsii osaavan työvoiman pulasta, työnantajayrityksistä peräti liki kaksi kolmesta valittelee työvoimapulaa.

– Yksinyrittäjistä suuri osa on päättänyt, että ei palkkaa koskaan ketään. 65 prosentilla työantajayrityksillä on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa, ja 43 prosentilla osaavan työvoiman puute on yrityksen kasvun este, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kertoi.

Osaavasta työvoimasta on melko tasaisesti pulaa ympäri Suomea

– Voi sanoa, että tämä on erittäin suuri ongelma kaikilla toimialoilla kaikkialla maassa. Se on tekijä, joka hidastaa yritysten kasvua ja sitä kautta koko kansantalouden kasvunäkymiä, Pentikäinen muistutti.

Millä osaajapulaa voisi helpottaa?

Tutkimuksessa ei ollut mukana keinoja, joilla yritys itse voi auttaa työvoimapulaansa.

– Tulemme hyvään johtamiseen, hyviin työolosuhteisiin, kannustavaan ja kilpailukykyiseen palkkaukseen. Nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä, ja että yritys toimii alueella, jolla on vetovoimaa, ja löytyy myös puolisolle työpaikka ja perheet tarvitsemat palvelut, Pentikäinen muistutti.

Tutkimuksessa kysyttiin, mitä muutoksia lainsäädäntöön ja käytäntöihin yrittäjät haluaisivat, ja kolme keinoa nousi ylitse muiden

– Yksinyrittäjille ei näillä ole niin merkitystä, mutta kun katsomme yli 10 henkeä työllistäviä yrityksiä, noin puolet ottaa esille henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisen, paikallisen sopimisen ja melkein puolet takaisinottovelvollisuuden poistamisen, Pentikäinen kertoi.

– Meillä on Suomessa kilpailukykyiset mahdollisuudet tuotannollis-taloudellisiin irtisanomiseen, se prosessi on jouheva. Jos on henkilöperusteisia syitä, se on kankea ja vaikea.

– Tämä ongelma korostuu pienissä yrityksissä, koska niissä on harvemmin tuotannollis-taloudellisia syitä irtisanomisiin. Isoissa yrityksissä on resursseja usein maksaa, että henkilö – jonka kanssa on ollut ongelmia – lähtee ja jatkaa matkaa, Pentikäinen jatkoi.

Palkkojen alentaminen on yrittäjien mielestä huonoin keino, jos halutaan osaavaa työvoimaa. Vain muutama prosentti yrittäjistä piti minimipalkkojen alentamista hyvänä keinona hankkia pätevää väkeä.

– Aina puhutaan, että pyritään palkkoja alentamaan. Minimipalkkojen alentaminen jää tällä listalla viimeiseksi.

– Ei kukaan palkkaa irtisanoakseen. Jokainen irtisanominen on yrittäjän ja työnantajan näkökulmasta tappio. Jokainen haluaa palkata työntekijän, joka pysyy työssään pitkään, kun on oppinut työn ja pystyy rakentamaan yritystä, Pentikäinen muistutti.

Tutkimuksen Suomen Yrittäjille teki tutkimuslaitos Kantar.

Tutkimukseen haastateltiin 1 029 yrittäjää lokakuun puolivälin molemmin puolin. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä.