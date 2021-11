Metsäteollisuus iloitsee ilmastokokouksen sovusta, joka tähtää metsäkadon lopettamiseen

Myös Suomessa metsät voivat vähentyä muun muassa maatalouden ja rakentamisen tarpeiden takia, metsäalan etujärjestö painottaa.

Suomen metsäteollisuuden mukaan Glasgow’n ilmastokokouksessa löydetty sopu metsäkadon ja metsien hävittämisen lopettamisesta tukee alan toimintaedellytyksiä.

Joukko valtioita – niiden mukana Suomi – allekirjoittaa tänään sopimuksen, jonka myötä metsien hävittäminen on määrä lopettaa vuoteen 2030 mennessä.

Metsäteollisuus ry:n metsäjohtajan Karoliina Niemen mukaan sopimus on merkittävä, koska metsäkato on globaalilla tasolla suuri ongelma.

– Näin on sekä biodiversiteetin että ilmaston kannalta, minkä takia on tärkeää, että sopimuksen takana on suuri joukko valtioita, Niemi sanoo.

Allekirjoittajiin kuuluu yli sata maata, joukossa muun muassa Pohjoismaat, Kanada, USA ja Venäjä.

– Paperi liittyy nimenomaan metsäkatoon eli siihen, että maankäyttö muuttuu johonkin muuhun käyttömuotoon. Kahdeksankymmentä prosenttia globaalista metsäkadosta johtuu maataloudesta, Niemi sanoo.

Metsäkadon pysäyttäminen vuoteen 2030 mennessä on ollut esimerkiksi WWF:n tavoite. Järjestön mukaan metsäkatoa on erityisesti Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Afrikassa.

Niemen mukaan sopimus ei tarkoita aktiivisesta metsätaloudesta luopumista tai metsätalouden käytäntöjen muuttamista Suomessa. Suomessa metsävarat ovat kasvaneet, ja niitä voidaan edelleen kasvattaa hyvän metsähoidon avulla.

– Suomen maa-alasta 75 prosenttia on metsää. Suuri syy metsien säilymiseen on siinä, että niillä on ollut arvoa. Metsäteollisuudella on ollut iso merkitys siinä, että metsiä on kannattanut hoitaa, Niemi sanoo.

– Olemme sitoutuneet kestävään metsätalouteen ja siihen, että tuotteet ovat vastuullisesti tuotettuja.

Suomessakin tapahtuu edelleen jonkin verran metsäkatoa, kun metsiä raivataan maatalouden ja rakentamisen käyttöön.

– Suomenkin tulee tarkastella pellonraivausta ja infrarakentamista. Samaan aikaan pitää pitää huolta siitä, että joutoalueita metsitetään, Niemi sanoo.

– Joku on kysynyt, aiheuttaako avohakkuu metsäkatoa Suomessa. Näin ei ole, koska tilalle istutetaan uudet puut eli metsä säilyy metsänä.

Vuoden alussa voimaan tuli maankäyttösektoria koskeva EU:n LULUCF-asetus, jossa edellytetään jäsenmaiden vähentävän metsäkadosta johtuvia ilmastopäästöjä. Lisäksi EU:n komissio valmistelee metsäkatoa koskevaa lainsäädäntöä.