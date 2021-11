Vanhoista vaatteista alkaa vihdoin syntyä uusia tuotteita – Paimioon nousi tekstiilikierrätyksen keskus

Laitoksen ranskalainen laitetoimittaja Laroche on myynyt vastaavia toimituksia muun muassa Intiaan, Guatemalaan ja Portugaliin, yleisesti maihin, joissa on paljon tekstiiliteollisuutta, yhtiön edustajat kertoivat Taloussanomille. Paimion laitoksen tekniikassa ei ole sinänsä uutta, mutta laitos on moderni ja pohjoiseurooppalaisittain iso.