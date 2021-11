Sairausloman kymmenen ensimmäistä päivää maksaa aina työnantaja – Mikael Pentikäinen: ”Huutava vääryys”

Suomen Yrittäjät haluaa korjata järjestelmää ja lyhentää kokonaan työantajan kustantamien palkallisten sairauslomapäivien määrää.

Saikkua. Jokainen työntekijä voi sairastumispäivänsä lisäksi sairastaa kotona yhdeksän päivää täydellä palkalla.

Työntekijän kymmenen ensimmäistä sairauslomapäivää täydellä palkalla menee aina kokonaan työnantajan piikkiin.

– Nykyjärjestelmä on huutava vääryys. Varsinkin pienen yrittäjän kannalta, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoi.

SY tutkitutti, mitä mieltä sen jäsenyritykset ovat sairausajan palkasta ja Kelan karenssista: 60 prosenttia yrittäjistä piti järjestelmää epäreiluna, ja vain 14 prosenttia piti reiluna sitä, että työnantaja maksaa sairauslomien kymmenen ensimmäistä päivää.

Yrittäjät eivät ole viemässä työntekijöiltä pois täydellä palkalla sairastamista.

– Järjestelmän pitää olla sellainen, että sairastuneesta kannetaan huolta. Mutta järjestelmän pitää olla sellainen, että se ei kaadu työantajayrittäjän niskaan.

– Kysymys on siitä, kenen pitää maksaa sairastuneen työntekijän palkkakulut. Tämä on yksi merkittävämpiä tekijöitä siihen, miksi monet pienet työantajayritykset eivät palkkaa ketään, Pentikäinen totesi.

Tutkimuksen mukaan 69 prosenttia yrittäjistä halusi lyhentää sairausajalta maksettavaa palkanmaksukautta eli Kelan karenssia, ja 8 prosenttia halusi pitää ennallaan työantajien piikin.

Nykyisin siis 1+9 ensimmäistä sairauslomapäivää menee kokonaan työantajan maksettavaksi.

– Sairastuminen on harvoin työnantajan syy, pois lukien työtapaturmat, jossa työnantajalla voi olla vastuuta.

– Ei ole todellakaan oikein, että vastuu työntekijän toimeentulosta on erittäin vahvasti työnantajan harteilla. Kuten tutkimus osoittaa, tämä koetaan hyvin epäreiluna työnantajayrityksissä, Pentikäinen muistutti.

Itsestään selvänä on pidetty, että työnantaja maksaa sairausajan palkan kymmenen päivää.

– Tähän pitää saada korjaus. Sen korjauksen linjaamisen hetki on seuraavien hallitusneuvottelujen yhteydessä.

– Seuraavaan hallitusohjelmaan pitäisi kirjata se, että omavastuuaikaa ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuutta lyhennetään nykyisestä kymmenestä päivästä esimerkiksi kolmeen päivään. Tämä keventäisi merkittävästi yksittäisen työantajan kustannusrasitusta, Pentikäinen esitti.

Yrittäjien toimitusjohtajan mukaan Kelan karenssin lyhentäminen parista viikosta kolmeen päivään parantaisi etenkin pienempien yritysten tilannetta.

– Kun työntekijä sairastuu, työnantaja joutuu kenties palkkaamaan sijaisen tai venyttämään omaa tai muiden päivää. Tämä on epäoikeudenmukaisimmaksi koettuja asioita järjestelmässämme.

– Kun työntekijä on lomallaan pujottelemassa ja katkaisee jalkansa eikä pysty tulemaan töihin, yrittäjä maksaa työntekijälle kymmenen päivää palkkaa. Sen jälkeen hän rupeaa saamaan Kela-korvausta, Pentikäinen kertoi.

Kymmenen sairauslomapäivän jälkeen tilanne muuttuu. Valtio eli Kela osallistuu yli kymmenen päivän sairausloman palkkojen maksamiseen. Useimmissa työehtosopimuksissa täyden palkan maksu jatkuu viikkoja, pisimmillään kolmisen kuukautta.

Yrittäjät kaipaavat rukkausta siis sairausloman kymmeneen ensimmäiseen päivään ja lyhentää Kelan karenssin kolmeen päivään.

Asia ei ole juuri päässyt työmarkkinapöytään. Sairausloman kulut ovat ongelma etenkin pienille yrityksille.

– Järjestelmää pitäisi kehittää siihen suuntaan, että sairausajan toimeentulo turvattaisiin yhteisistä varoista eikä yksittäisen työnantajan selkänahasta, Pentikäinen sanoi.

– Isoilla yrityksillä on isommat rahkeet selvitä sairausajan palkoista. Tilanne on kohtuullinen, jos sinulla on tuhat työntekijää, mutta jos sinulla on kolme työntekijää, ja yksi on sairauslomalla?

– Tuhannesta työntekijästä ei ole 300:a kerralla sairaana. Jos on kolme työntekijää ja yksi on sairas, maksat suhteellisesti merkittävästi enemmän. Tämä on huutava vääryys, Pentikäinen tiivisti.

Yrittäjille tutkimuksen teki tutkimuslaitos Kantar.

Tutkimuksessa haastateltiin 1 029 yrittäjää lokakuun puolivälin molemmin puolin. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä.