Monet suositut lahjat uhkaavat jäädä pukin kontista: ”Ihan varmaa, että tavarasta tulee pula”

Joitakin suosittuja tuotteita voi olla myynnissä vain vähän, sillä elektroniikkakauppiaiden tekemiä tavaratilauksia voidaan perua.

Elektroniikkakaupat voi rikkoa ennätyksiä myös tämän vuoden Black Friday -kampanjassa, vaikka kauppiailla on vaikeuksia saada tiettyjä tuotteita. Kuva viime vuoden Black Friday alennusmyynnistä Tammiston Gigantti-myymälästä.

Vanha neuvo pitää tänä vuonna paikkansa erityisen hyvin: joululahjat kannattaa ostaa hyvissä ajoin. Siitä voi olla kiinni, saako tiettyä toivottua lahjaa lainkaan hankittua.

– Tärkein neuvo kuluttajan suuntaan on se, että ole ajoissa liikkeellä. On ihan varmaa, että kun joulua kohti mennään, niin enemmän ja enemmän tavarasta tulee pula, sanoo Markus Nummisalo, Elektroniikan tukkukauppiaat ry:n puheenjohtaja ja Samsungin Pohjoismaiden myyntijohtaja.

Yhtenä syynä on komponenttipula, joka sai alkunsa koronapandemian takia. Prosessorivalmistajat vähensivät aluksi taantuman pelossa tuotantoaan, mutta elektroniikan kysyntä kääntyikin kasvuun. Nyt puolijohdepula koskettaa lähes kaikkea elektroniikkaa leluista tietokoneisiin ja esimerkiksi autoihin.

Elektroniikkakaupat kamppailevat komponenttipulan kanssa joka päivä, eikä vähiten lähestyvien Black Fridayn ja joulukampanjoiden takia.

– Tänäänkin tuli juuri ilmoitus, että ostotilauksemme on peruttu tuotteesta, jota olisimme toivoneet Black Fridayksi, kertoo Verkkokauppa.comin kaupallinen johtaja Vesa Järveläinen.

– Me sitten haalimme jotain vastaavaa tuotetta. Tämä on jokapäiväistä, mutta siihen on koronan aikana totuttu.

Myös Gigantin myyntijohtajan Niko Sandströmin mukaan kauppaketju ei valitettavasti ole saanut kaikkia tuotteita, mitä olisi toivonut.

Lue lisää: ”Pyörremyrsky puhelin­kaupassa” – myyjiltä varoitus ostajille

Komponenttipula on aiheuttanut haasteita myös kodinkoneketju Powerille.

– Erityisesti nousevat esille pelikonsolit, jotka ovat olleet todella kiven alla, sanoo Power Finlandin toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.

– Vaikka niitä tulee 500–1000 kappaleen erä, niin ne menevät ihan hetkessä.

Esimerkiksi Sonyn PS5 -pelikonsoleita on ollut jo julkaisusta lähtien vaikea saada.

Komponenttipula on vaikuttanut lisäksi myös tietokoneiden, televisioiden ja puhelimien saatavuuteen.

– Näytönohjaimissa tilanne on ollut surkea jo pitkään, ja siellä ei valitettavasti ole mitään valoa tunnelin päässä, kertoo Verkkokauppa.comin Järveläinen.

Suurikokoisia televisioita on Nummisalon mukaan Suomessa hyvin myynnissä. Sen sijaan pienemmissä malleissa on ollut vaikeuksia.

– Niitä toimitetaan enemmän Etelä-Euroopan maihin, koska siellä niillä on enemmän kysyntää, Nummisalo sanoo.

– Pohjoismaissa taas 55–75-tuumaisia malleja on myyty aiemmin paljon, joten niitä saadaan tänne hyvin.

Pula on iskenyt myös kodinkoneisiin.

– Samoja ongelmia on ollut myös astianpesukoneissa, sillä niissäkin on prosessoreita. Ei voi siis sanoa, että vaikeuksia olisi jossain tietyssä tuoteryhmässä tai -linjassa, vaan kyllä niitä osuu ajoittain vähän useampiin tuoteryhmiin, Saviluoto toteaa.

Järveläisen mukaan ongelmat koskevat lopulta vain pientä osaa tuotteista.

– Mutta kun siellä on joukossa joku iPhone, niin vaikutelma korostuu, koska se on niin suosittu, hän sanoo.

Applen toimitusjohtaja Tim Cook on sanonut, että varastot ovat ”fundamentally evil” eli vapaasti suomennettuna puhdasta pahuutta. Varastoiminen lisää kustannuksia, ja elektroniikka-ala onkin pyrkinyt pitämään varastot pieninä ja virittämään toimitukset tuottajilta kaupoille ja kuluttajille mahdollisimman tehokkaiksi ja nopeiksi.

Korona-aika on paljastanut toimitusketjun äärimmäisen tehokkuuden haittapuolet. Kun tuotantoon tai toimitusketjuun tulee ongelmia tai katkoja, ei tuotteita löydy enää myöskään varastoista.

Viime viikolla Apple kertoi edellisen vuosineljänneksen liikevaihdosta, joka ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2016 jälkeen jäi analyytikoiden odotuksista. Toimitusjohtaja Cookin mukaan yhtiö menetti prosessoripulan takia vuosineljänneksellä kuusi miljardia liikevaihdostaan.

Elektroniikkakauppiaat ovatkin nyt poikkeuksellisesti pyrkineet hankkimaan varastot hyvissä ajoin täyteen loppuvuoden kampanjoita varten. Gigantti aloitti muiden mukana loppuvuoden myyntikampanjoiden suunnittelun tänä vuonna tavallistakin aiemmin.

– Olemme pyrkineet varmistamaan tavaran saatavuutta eri paikoista, ja yrittäneet maksimoida tavaran määrää, jotta tuotteita olisi riittävästi myynnissä, kun sesonki alkaa, Gigantin Sandström sanoo.

Puolijohdepula koettelee erityisesti elektroniikka-alaa, mutta muutakin kauppaa häiritsee Aasiasta alkanut niin sanottu konttipula. Korona ja eri tahtiin ympäri maailmaa käynnistynyt talous jumittaa yhä maailman logistiikkaketjuja.

Tavarataloyhtiöt Stockmann ja Tokmanni ovat huomanneet konttipulan haitat, mutta valinneet hieman erilaiset selviytymiskeinot.

– Meillä ei ole aikomusta varastoida paljoa tavaraa, kertoo Stockmannin logistiikkapäällikkö Petri Ruotsalainen.

– Olemme varautuneet rahdin kuljetuksen häiriöihin varaamalla toimituksiin pari viikkoa tavallista enemmän aikaa.

Tokmannilla taas varastoissa on enemmän tavaraa kuin koskaan, kertoo hankintapäällikkö Juha Valtonen.

– Olemme tehneet yhteistyötä logistiikan kumppaneidemme kanssa, Valtonen sanoo.

– Olemme ottaneet tavaraa sisään enemmän kuin aiemmin varmistaaksemme, että sitä riittää joulukaupassa. Voin iloisena todeta, että Tokmannilla tulee joulu.