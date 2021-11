Yksiöitä on myynnissä jopa enemmän kuin ennen koronaa, välitysyhtiö kertoo – paniikkimyynnistä ei silti merkkejä

Yksiöiden kauppa on käynyt viime aikoina vilkkaasti, Kiinteistömaailma kertoo. Kysyntää siivittää sijoitusasuntobuumi.

Yksiöt vaihtavat nyt omistajaa selvästi vilkkaammin kuin vuosi sitten, kiinteistönvälitysyhtiö Kiinteistömaailma kertoo.

Yksiöiden kauppa kasvoi lokakuussa lähes viidenneksen vuodentakaisesta.

Korona-aikana isoista perheasunnoista ja esimerkiksi rivitaloasunnoista on ollut iso kysyntä, mutta nyt siis myös pienemmät asunnot ovat käyneet aiempaa paremmin kaupaksi.

Vuosi sitten yksiöiden kauppa kävi vaisummin kuin vuonna 2019, Kiinteistömaailman analyytikko Tony Korkala kertoo.

Jos perheasunnoissa on ollut pulaa tarjonnasta, yksiöissä tilanne on erilainen.

– Kun katsotaan myynnissä olevia kohteita, yksiöitä on nyt jopa enemmän myynnissä kuin kaksi vuotta sitten, Korkala sanoo Taloussanomille.

– Keskustelin Helsingin kantakaupungissa toimivan yrittäjän kanssa siitä, onko nähtävissä jotain paniikki-ilmiötä markkinassa. Siitä ei ole hänen mielestään kyse.

Viime aikoina on ollut käynnissä sijoitusasuntobuumi, ja uusia asuntosijoittajia on tullut markkinoille. Tästä kertovat esimerkiksi Suomen Pankin tuoreet tilastot, joiden mukaan sijoitusasuntolainojen kanta on kasvanut maaliskuun jälkeen kaksi kertaa nopeammin kuin omistusasuntolainakanta.

Korkalan tietojen mukaan tuoreilla sijoittajilla ei ole ollut vaikeuksia vuokralaisen saamisessa. Vuokratasot sen sijaan eivät ole nousseet kaikkialla entiseen tahtiin.

Hän otaksuu, että jotkut pidemmän aikajänteen asuntosijoittajat ovat saattaneet nyt nähdä otollisen tilaisuuden realisoida sijoituksiaan.

– Kun osa sijoittajista realisoi, se luo mahdollisuuksia ensiasunnon ostajille, Korkala sanoo.

Hänen mukaansa monenlaisille yksiöille on nyt kysyntää.

– Monet asuntosijoittajat saattavat etsiä heikkokuntoisiakin kohteita, joissa he näkevät kehityspotentiaalia.

Parhaiten yksiöiden kysyntä ja tarjonta kohtaavat Korkalan mukaan isoimmissa kasvukeskuksissa ja opiskelukaupungeissa.

MYÖS MÖKKIEN kauppa on jatkunut Kiinteistömaailman mukaan vilkkaana, vaikka viime syksyn lukuihin ei ole aivan päästy. Lokakuussa kauppoja tehtiin silti lähes 50 prosenttia enemmän kuin lokakuussa 2019.

– Nähtäväksi jää, kääntyykö kiinnostus vahvasti tulevana kesänä muuta kuluttamista kohtaan ja miten mökki-innostus jatkuu, kun yhteiskunta pikku hiljaa avautuu.

