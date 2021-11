Työsuojeluviranomainen: Wolt-kuskit työsuhteessa – yhtiö valittaa hallinto-oikeuteen, ennakoi kuskien määrän vähenevän rajusti

Woltin perustajaosakkaan Juhani Mykkäsen mukaan myös lähetit kannattavat nykyistä toimintamallia. Hänen mukaansa lähettien määrä vähenisi yli puolella, jos he olisivat työsuhteessa.

Woltin ruokalähetit ovat työsuhteessa yhtiöön, ja yhtiön pitäisi alkaa pitää heidän tunneistaan työaikakirjanpitoa, päätti Työsuojeluviranomainen eli Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

Päätöksen mukaan Wolt Enterprises Oy:llä on vaihtoehtoina joko ryhtyä 14 päivän kuluessa toimenpiteisiin työaikakirjapidon pitämiseksi tai tehdä toimenpiteistä selvitys työsuojeluviranomaiselle.

Yhtiö voi myös valittaa hallinto-oikeuteen, ja näin yhtiö aikoo myös tehdä. Myös työsuojeluviranomainen toivoo asiassa tuomioistuimen ratkaisua.

– Osapuolten oikeusturvan ja asian yhteiskunnallisen merkityksen kannalta pitäisimme toivottavana, että tästä asiasta saataisiin tuomioistuimen ratkaisu, kertoo johtaja Eerik Tarnaala Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

– Työlainsäädäntö ei ole pysynyt työelämän murroksen ja teknologian kehityksen mukana, ja nykytilanteessa työelämän osapuolten on vaikea ennakoida, miten lakia tulkitaan.

Työsuojeluviranomaisen mukaan päätökseen vaikutti muun muassa se, että sen tulkinnan mukaan ruokalähetit ovat alisteisessa asemassa suhteessa Woltiin ja sen hallinnoimaan alustaan. Wolt myös määrittelee työn tekemistä muun muassa johtamalla ja valvomalla työtä alustan kautta sekä kontrolloimalla sijaisen käyttämistä, viranomainen toteaa. Läheteillä ei myöskään ole vaikutusmahdollisuutta palkkiotasoon ja korvauksen suuruuteen, Työneuvosto perustelee.

Woltin mukaan aluehallintoviraston työsuojelun päätös oli odotettu sen jälkeen, kun työ- ja elinkeinoministeriön alainen työneuvosto lokakuussa 2020 linjasi ruokalähettien olevan työsuhteessa.

Woltin mukaan lähetit ovat kuitenkin itsenäisiä yrittäjiä.

– On hassua pitää tätä työsuhteena, kun mallia, jossa ihminen päättää reaaliajassa työaikansa, ei voi edes teoriassa järjestää työsuhteessa nykyisen lainsäädännön puitteissa, Woltin perustajaosakas Juhani Mykkänen tiedotteessa.

– Sen sijaan työnantajalla on velvollisuus esimerkiksi suunnitella työvuorot vähintään viikkoa etukäteen.

Jos lähetit katsotaan työntekijöiden sijasta itsenäiseksi yrittäjiksi, ei Woltin tarvitse huolehtia esimerkiksi lähetin työaikalain ja vuosilomalain mukaisista saatavista.

Woltin toimintatapaa puidaan oikeudessa lähiaikoina muutenkin, sillä Palvelualojen ammattiliitto PAM on nostanut kanteen ruokalähettinä toimineen jäsenensä puolesta. Myös PAMin mukaan lähetti on toiminut työsuhteessa Woltiin eikä yrittäjänä.

Hallinto-oikeus taas käsitteli jo toukokuussa tapausta, jossa Woltin lähetti ei ollut maksanut arvonlisäveroa kaikista kuljetuspalkkioistaan, koska väitti toimineensa tuolloin Woltin työntekijänä. Tuolloin hallinto-oikeus päätti lähetin toimineen yrittäjänä, mikä poikkesi työneuvoston linjauksesta.

Työsuojeluviranomainen myöntää, että arvioinnissa tuli esiin paljon seikkoja, joiden perusteella ruokalähettejä olisi voinut pitää myös yrittäjinä.

Woltin Mykkäsen mukaan myös Verohallinto, tapaturma-asian korvauslautakunta sekä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ovat aiemmissa päätöksissään pitäneet Wolt-lähettäjiä yrittäjinä.

Yhtiö vetoaa myös tekemäänsä kyselyyn, jonka mukaan suuri osa Wolt-läheteistä kannattaa nykymallia.

– Wolt-läheteistä yli 70 prosenttia on sitä mieltä, että yrittäjyyden vapaus on heille työsuhteen turvaa tärkeämpää. Moni heistä tekee työtä useille alustoille ja on viestittänyt meille toivovansa, että taistelemme nykymallin puolesta, Mykkänen kertoo.

Hänen mukaansa yhtiö joutuisi vähentämään lähettien määrää yli puolella, jos lähettien kanssa on sovittava nykyisen lainsäädännön mukainen työsuhde.

– Meidän olisi käytännössä purettava sopimukset kaikkien nykyisten lähes 5 000 lähetin kanssa, ja heistä suurin osa jäisi ilman työtä, Mykkänen toteaa.

– Sen jälkeen järjestäisimme runsaalle 2 000 lähetille työtä, jossa ihmiset saavat nykyisestä poiketen pomot, työvuorot sekä tulostavoitteet, ja korvaustaso sekä vapaus laskisivat merkittävästi.

Mykkäsen mukaan nykyään lähetit voivat päättää itse työaikansa ja hyväksyvätkö he tarjotut keikat. Lisäksi toteutunut korvaustaso on hänen mukaansa 50 prosenttia korkeampi kuin se olisi työsuhteessa.

