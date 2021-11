Tallinkin Romantika kulkee pian Norjan ja Alankomaiden väliä

Tallink vuokraa Romantika-aluksen Holland Norway Lines BV:lle kolmeksi vuodeksi.

Varustamoyhtiö Tallinkin latvialainen tytäryhtiö Tallink Latvija on sopinut Romantika-aluksen vuokraamisesta Holland Norway Lines BV:lle.

Sopimus astuu voimaan, kun rahoittajilta on saatu vahvistus.

Romantika vuokrataan kolmeksi vuodeksi ensi maaliskuusta alkaen, ja sopimusta on mahdollista jatkaa.

Romantikan on tarkoitus liikennöidä Norjan ja Alankomaiden välillä.

Romantika on aiemmin liikennöinyt Riian ja Tukholman välillä, ja viime heinäkuussa se vuokrattiin lyhyeksi aikaa Marokkoon.

Lokakuussa se on ollut ilmastokonferenssin majoitustilana Skotlannissa.

– Toipuminen pandemiasta kestää todennäköisesti useita vuosia ja on epätodennäköistä, että pääsisimme lähitulevaisuudessa palaamaan samanlaiseen tilanteeseen kuin ennen koronapandemiaa. On kuitenkin positiivista, että laivojamme saadaan liikenteeseen ja henkilökuntaamme töihin siellä, missä se on mahdollista, Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene sanoo tiedotteessa.

Kuluneen puolen vuoden aikana Tallink on tehnyt kuusi vuokrasopimusta. Romantikan lisäksi myös Silja Europa on parhaillaan ilmastokonferenssissa Skotlannissa. Kesällä Europa oli G7-huippukokouksessa majoitustiloina.

Riika-Tukholma-reitillä alkaa liikennöidä Isabelle ensi keväänä.