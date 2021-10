Varman Murto: Talouden kovin kiihdytysvaihe todennäköisesti takana

Varmassa on käsitelty syyskuun loppuun mennessä 13 työkyvyttömyyseläkehakemusta, joissa korona on keskeinen työkyvyttömyyden syy.

Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtajan Risto Murron mukaan kuluva vuosi on toistaiseksi ollut hyvä Suomen eläkejärjestelmälle.

– Sekä sijoitustuotot että työllisyyden kehitys ovat yllättäneet myönteisesti, vaikka talouden kovin kiihdytysvaihe onkin nyt todennäköisesti takana, Murto sanoi tiedotteessa.

Varman eläkesijoitusten tuotto oli tammi–syyskuussa 13,5 prosenttia, ja sijoitusten arvo kohosi syyskuun lopussa 56,6 miljardiin euroon.

Varman sijoitukset tuottivat hieman paremmin kuin julkisen alan eläkevakuuttajan Kevan ja työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitukset. Keva sai sijoituksilleen 12,0 prosentin ja Ilmarinen 10,5 prosentin tuoton. Kevalla sijoitusten arvo oli syyskuun lopussa lähes 65 miljardia euroa, Ilmarisella runsaat 58 miljardia euroa.

Varman salkussa parhaiten tuottivat pääomasijoitukset, joiden yhdeksän kuukauden tuotto oli peräti 40 prosenttia. Osakesijoitukset kokonaisuudessaan tuottivat 23 prosenttia ja kiinteistösijoitukset neljä prosenttia.

– Suomen talouden ja yritysten positiivinen kehitys näkyi Varmassa muun muassa asiakkaiden maksuvaikeuksien helpottumisena ja palkkasumman kasvuna, Murto kertoi.

Eniten koronasta kärsineen matkailu- ja ravintola-alan palkkasumma kasvoi kesäkuun lopusta, mutta jäi yhä vuoden 2019 kolmannen neljänneksen tason alapuolelle.

Varmaan tulleiden työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä laski tammi–syyskuussa viidellä prosentilla vuoden takaisesta. Uusia työkyvyttömyyseläkkeitä haettiin yhä eniten mielenterveyden häiriöiden perusteella.

Varmassa on käsitelty syyskuun loppuun mennessä 13 työkyvyttömyyseläkehakemusta, joissa korona on keskeinen työkyvyttömyyden syy. Näistä kahdelle on myönnetty työkyvyttömyyseläke toistaiseksi ja kuudelle määräaikainen kuntoutustuki.