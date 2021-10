Evergrande suoriutui koronmaksusta taas viime hetkellä

Velkamarkkinoiden tuhoisa ketjureaktio väistyi taas hetkeksi, kun kiinalainen velkapommi löysi rahaa velkojilleen.

Kiinalainen kiinteistökehitysjätti Evergrande on jälleen viime hetkillä suoriutunut koronmaksustaan, asiaa tuntevat lähteet kertovat uutistoimisto Reutersille.

Kyseessä on jo toinen kerta viikon sisään, kun Evergrande vain täpärästi selviytyy koroistaan ajoissa ja välttää siten käynnistämästä tuhoisaa ketjureaktioita velkamarkkinoilla.

Raskaasti velkaantuneen Evergranden vastuut ovat yli 300 miljardia dollaria. Evergranden kotimaa Kiina on maailman toiseksi suurin talous ja yhtiö on Kiinan markkinoilla niin valtava, että sen mahdollinen maksukyvyttömyys on aiheuttanut sijoittajissa vakavaa huolta. Jos Evergrande jättäisi vastuitaan hoitamatta, heijastuisi se laajalti yhtiön muihin velkoihin ja horjuttaisi Kiinan ja sitä kautta koko maailmankin markkinoita.

Evergrandella oli armonaikaa tähän päivään saakka maksaa velkojilleen 48 miljoonan dollarin kuponkikorko. Reutersin lähteiden mukaan maksu tuli suoritettua juuri ennen määräajan päättymistä.

Viime viikolla Evergrande onnistui samalla tavalla viime hetkillä 84 miljoonan dollarin koronmaksusta.