Matkailun avautuminen näkyy jo Espanjan työmarkkinoilla

Baarit ja majapaikat olivat loppukesästä työmarkkinaveturit Espanjassa.

Matkailjoiden määrä Espanjassa on kasvanut reippaasti, vaikka onkin yhä puolet koronaviruspandemiaa edeltävästä.

Espanjassa majoitus- ja ravitsemisala on palkannut vauhdilla työvoimaa, kun maassa on laajan rokotuskattavuuden ansiosta voitu purkaa suurin osa koronaviruspandemian vuoksi asetetuista rajoituksista.

Espanjan tilastokeskuksen (INE) tänään julkistamien tietojen mukaan työttömyysaste laski heinä-syyskuussa 14,6 prosenttiin edellisen vuosineljänneksen 15,3 prosentista.

Espanjan väestöstä lähes 80 prosenttia on täysin rokotettuja, ja koronarajoitusten purkamisen myötä suurin osa liikkumis- ja kokoontumisrajoituksista on voitu purkaa. Tämän seurauksena matkailu on vilkastunut ja baarit ja ravintolat saaneet asiakkaansa takaisin.

Majoitus- ja ravintola-alan työpaikat lisääntyivät loppukesän aikana 15 prosenttia. Kaikkiaan Espanjassa syntyi heinä–syyskuussa lähes 360 000 uutta työpaikkaa, mikä nosti työllisten määrän yli 20 miljoonaan ensi kertaa vuoden 2008 jälkeen.

Myös kansainvälinen matkailu on vilkastunut. Ulkomaisten turistien määrä yli kaksin­kertaistui vuodentakaisesta, vaikka jäikin yhä puoleen pandemiaa edeltävistä lukemista.

Työttömyysluvuissa eivät ole mukana lomautetut, joten tosiasiallinen työttömyysaste on tilastolukuja suurempi.

Espanjan hallitus ennustaa talouden tuotannon tänä vuonna palaavan pandemiaa edeltävälle tasolle. Toisella vuosineljänneksellä talouskasvu jäi kuitenkin selvästi odotettua hitaammaksi, mikä on heikentänyt luottamusta elpymisen kestävyyteen.