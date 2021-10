Aktivistisijoittaja haluaa hajottaa öljyjätti Shellin osiin

Miljardöörisijoittaja moittii öljy-yhtiö Shellin strategiaa epäjohdonmukaiseksi.

Hedge-rahasto Third Point on koonnut omistukseensa suurehkon osuuden öljy-yhtiö Shellistä ja haluaa nyt, että yhtiö pilkottaisiin markkina-arvon kasvattamiseksi.

Miljardöörisijoittaja Daniel Loebin Third Point on aiemmin menestyksekkäästi saanut aikaan strategianmuutoksia muissa salkkukohteissaan. Yhtiö on nyt sijoittanut Shelliin 750 miljoonaa dollaria, asiasta perillä olevat lähteet kertovat uutistoimisto Reutersille. Shellin markkina-arvo on vajaat 190 miljardia dollaria.

Asiakkailleen lähettämässään kirjeessä Loeb luonnehtii Shellin nykyistä strategiaa epäjohdonmukaiseksi, kun sen lukuisiin öljy-, kemikaali- ja kaupankäynti liiketoimintoihin kohdistuu kasvavaa painetta ilmastopäästöjen vähentämiseksi.

Loebin mukaan Shellillä on parantamisen varaa laajalla rintamalla.

Shell myöntää käyneensä alustavia keskusteluja Loebin kanssa. Yhtiö lisäksi kertoo jatkuvasti arvioivansa toimintaansa ja strategiaansa omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Third Pointin hoidossa on 17 miljardin dollarin varallisuus ja se on aiemmin saanut aikaan vakuutusjätti Prudentialin pilkkomisen ja kehottanut siruyhtiö Inteliä harkitsemaan sirujen suunnittelun irrottamista niiden valmistamisesta.

Shell on maailman suurin fossiilisten polttoaineiden vähittäiskauppias. Sen tavoitteena on tulla yhdeksi maailman suurimmista uusiutuvan sähkön kauppiaista.