Ilmastokokous voi avata ovet suomalaisyrityksille – meillä tehdään juuri sitä, mistä on pian kova kysyntä

Suomalaisyrityksillä on tarjota ratkaisuja, joilla päästöjä saadaan vähennettyä. Meillä tehdään tehokkaasti, puhtaasti ja vähemmillä päästöillä, sanoo ilmastokokoukseen lähtevä asiantuntija.

Ilmastonmuutos nousee jälleen kansainvälisen politiikan keskiöön, kun YK:n ilmastokokous COP26 alkaa Glasgow’ssa tämän viikon sunnuntaina. Kokous on valtava, neuvotteluvaltuuskuntia saapuu lähes 200 maasta.

Kyseessä on merkittävin ilmastoasioita käsittelevä kansainvälinen kokous sitten Pariisissa vuonna 2015 pidetyn ilmastokokouksen.

Nyt maailman maiden on tarkoitus kertoa päivitetyistä päästövähennyssitoumuksista.

Pariisissa syntyi sopu siitä, että maapallon keskimääräisen lämpötilan nousu pitäisi rajata 1,5 asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan. Elokuussa ilmestyneen hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n uuden raportin mukaan raja ylitetään todennäköisesti jo 2030-luvun alussa.

Tavoitteet ovat kovia. Niin rajut kuin ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat haasteet ovatkin, Glasgow’n kokous voi avata suomalaisyrityksille valtavasti markkinoita. Kokoukseen lähtee edustaja niin Elinkeinoelämän keskusliitosta kuin Teknologiateollisuudesta.

– Kun maat yrittävät vähentää hiilidioksidipäästöjään, syntyy globaalisti valtava investointitarve, sanoo EK:n johtava ilmastoasiantuntija Janne Peljo.

– Suomalaisyrityksille se tietää hyvää, koska meillä on erittäin kattava tarjonta ratkaisuja.

Peljo muistuttaa, että Suomi on yksi maailman parhaista cleantechin innovaatiomaista. Kansainvälisten yritysten lisäksi myös pk-yrityksillä on hyvää osaamista.

– Olemme esimerkiksi hyviä prosessitehokkuudessa ja energiatehokkuudessa. Osaamme tehdä sähköjärjestelmiin älykkäitä ratkaisuja, ja meillä on tekstiiliteollisuuteen uusia innovaatioita, Peljo luettelee.

– Näillä kaikille on globaalisti kysyntää, kun eri toimialojen yritykset muuttavat toimintatapojaan.

Suomalaisyrityksillä on tarjota juuri sitä, mitä maailmalla tarvitaan siirtymässä kohti vähäpäästöisempiä ratkaisuja, Peljo vakuuttaa.

– Suomalaisilla yrityksillä on osaamista ja ratkaisuja, miten tehdään puhtaampaa ja vähäpäästöisempää. Ja miten tehdään tehokkaasti. Näitä asioita maailmalla mietitään nyt valtavasti.

Peljo lähtee Glasgow’n kokoukseen paikanpäälle, koska sieltä on saatavissa paljon tietoa. Virallisten neuvottelijoiden lisäksi paikalla on ei-valtiollisia toimijoita: kaupunkeja, julkisyhteisöjä, järjestöjä. Esimerkiksi kaupungeilla on hyvin kunnianhimoisia ajatuksia päästöjen vähentämisestä.

EK on mukana EU:n komission paviljongilla. Peljo esittelee siellä vähähiilitiekarttoja. Käytännössä siellä siis esitellään toimia, joilla elinkeinoelämän eri toimialat aikovat päästä Suomen vuoteen 2035 asetettuun hiilineutraalisuustavoitteeseen. Näiden uskotaan kiinnostavan kansainvälisesti.

Vähähiilisyys- ja kiertotalousosaaminen nousivat selvästi esille myös, kun Teknologiateollisuus esitteli tulevaisuuden osaamistarpeitaan syyskuussa.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä neljännekselle ne olivat liiketoiminnan kannalta jo nyt ensiarvoisen tärkeitä.