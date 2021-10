Koululaisena Austin Russell teki pelikonsolista puhelimen – nyt hän on maailman nuorin miljardööri

Jo varhain optiikasta kiinnostunut Austin Russell ymmärsi jo nuorena lasertekniikan käytön bisnesmahdollisuudet.

Viime joulukuussa Austin Russellista, 26, tuli maailman nuorin itse rahansa ansainnut miljardööri, kun hänen perustamansa ja johtamansa Luminar Technologies -yhtiö pääsi Yhdysvaltojen Nasdaq-pörssiin, kertoo talouslehti Forbes. Lehden listalla hänen edellään on neljä muuta alle 30-vuotiasta miljardööriä, jotka ovat perineet omaisuutensa.

Forbesin mukaan hänen omistamiensa osakkeiden arvo on nykyään noin 1,7 miljardia dollaria eli noin 1,5 miljardia euroa.

Jos Russellin ja Luminar-yhtiön nimet eivät kuulosta tutulta, niin yhtiön käyttämä Lidar-teknologia saattaa jo soittaa jotain kelloja. Esimerkiksi Google on käyttänyt Lidar-tutkia kuvausautoissaan, joiden avulla yhtiö on kehittänyt karttapalveluaan.

Lidar-tutkilla mitataan laser-valon avulla etäisyyksiä, ja sen avulla pystytään muodostamaan kohteista tarkkoja kolmeulotteisia kuvia. Tekniikkaa voidaan käyttää moniin tarkoituksiin esimerkiksi meteorologiassa ja maanmittauksessa.

Ehkä vieläkin merkittävämpää on, että Lidar-tutkista saattaa tulevaisuudessa tulla osa jokaisen auton vakiovarustusta. Lidar-tekniikan arvioidaan olevan erittäin hyödyllinen itseohjautuvissa autoissa, sillä sen avulla voidaan automaattisesti hahmottaa auton tarkka sijainti esimerkiksi risteyksessä kuten myös ympärillä olevat liikkuvat kohteet sekä niiden nopeudet ja suunnat.

Lidar-tekniikan juuret johtavat vähintään 1960-luvulle, ja alalla on muitakin yrityksiä. Luminar-yhtiön tutkien väitetään kuitenkin pystyvän tarkkoihin mittauksiin 250 metrin päästä, mikä on alalla ennätys, kertoo The Verge -verkkolehti.

Brooksy-verkkolehden haastattelun mukaan Russell opetteli alkuainetaulukon ulkoa jo kaksivuotiaana ja leikki esikoulussa vedellä ja prismoilla.

– Olin vain pakkomielteisen kiinnostunut oppimaan tiettyjä asioita, Russell selittää haastattelussa.

Kymmenvuotiaana hän työskenteli jo ohjelmistokonsulttina.

Seitsemännellä luokalla hän pyysi vanhemmiltaan omaa puhelinta. Vanhemmat kieltäytyivät vitsaillen, että Russell saa keksiä itse puhelimensa.

Kolme kuukautta myöhemmin bussimatkalla kotiin hän soitti äidilleen Nintendo DS -pelikonsolilla.

– Ensin äiti ei uskonut minua, mutta sitten selitin hänelle kuinka kirjoitin hieman koodia muokatakseni sen toimintoja, Russell muistelee haastattelussa.

Lukion ensimmäiseen vuoteen mennessä hän oli jo hakenut kahta patenttia, ja esitteli luokkatovereilleen luokan pöydälle heijastetun virtuaalinäppäimistön, jolla hän pystyi kirjoittamaan tekstiä puhelimelleen.

Russellin mukaan hän oppi paljon muun muassa Wikipedia-artikkeleista ja YouTube-videoista.

Lidar-kokeilunsa hän aloitti jo 14–15 -vuotiaana. Luminar-yhtiönsä Russell perusti jo 17-vuotiaana Stanfordin yliopiston opiskelijana vuonna 2012. Yhtiön tarkoituksena oli alusta alkaen Lidar-sensoreiden kehittäminen itseohjautuviin autoihin.

Russell luonnollisesti hyväksyttiin Stanfordin huippuyliopistoon Kalifornian Palo Altossa.

Seuraava tärkeä askel uralla oli pääsy alunperin Paypal-palvelulla rikastuneen miljardööri Peter Thielin perustamaan Thiel Fellowship -tutkijaseuraan jo ensimmäisenä opiskeluvuotena. Tutkijaohjelmaan hyväksytään alle 22-vuotiaita opiskelijoita, jotka saavat kahden vuoden kuluessa yhteensä 100 000 dollarin rahoituksen sekä muuta opastusta ja tukea, jotta he voivat jättää koulun ja jatkaa muuta työtä, kuten esimerkiksi kehittää omaa yritystään.

Russell lopetti opiskelunsa Stanfordissa puolen vuoden jälkeen ja keskittyi yritykseensä. Pienen ryhmänsä kanssa hän oli tuohon mennessä kehittänyt prototyyppejä, jotka olivat aiempia lidar-sensoreita pienempiä ja helpompia valmistaa.

Luminarin ensimmäiset viisi vuotta kuluivat prototyyppien kehittämiseen valmiiksi tuotteeksi. Vasta tämän jälkeen yhtiö alkoi kiinnostaa suuria autovalmistajia.

– Meillä oli järjestelmä, jonka ominaisuuksia ihmiset eivät pitäneet fyysisesti mahdollisina tai edes taloudellisesti mahdollisina tuottaa, Russell on kertonut The Verge -lehdelle.

– Se oli alku, jonka jälkeen aloimme herättää tekniikan lisäksi myös kaupallista kiinnostusta.

Luminarin asiakkaina ovat nykyään muun muassa Volvo ja Toyota. Yhtiö listautui Nasdaq-pörssiin fuusioitumalla Gores Metropoulos -nimisen SPAC-yhtiön kanssa, jonka tarkoituksena oli nimenomaan löytää pörssiin sopiva kasvuyhtiö ja ostaa se.

Merkittävää on, että Russell onnistui kaupassa säilyttämään itsellään päätösvallan sekä kolmasosan yrityksensä osakkeista.

– Voit rakentaa miljardin dollarin yhtiön, mutta se ei tarkoita, että sinusta tulee miljardööri, sanoi Russellin yhtiöön sijoittanut Thiel Forbes-lehdelle.

Yhtiöllä on yli 300 työntekijää, mutta edellisen neljänneksen osavuosikatsauksen mukaan se ei ole edelleenkään voitollinen. Tämän vuoden toisella neljänneksellä liikevaihtoa oli 6,3 miljoonaa dollaria, mutta samalla yhtiö tuotti 27,7 miljoonan dollarin (non-GAAP) nettotappion. Yhtiö arvioi tänä vuonna yltävänsä 30 miljoonan dollarin liikevaihtoon.