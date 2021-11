Nämä työelämän muutokset ovat tulleet jäädäkseen – seuraava vaihe voi olla työntekijöiden etävalvonta

Koronapandemia on muuttanut työelämää pysyvästi, arvioivat asiantuntijat. Yrityksissä etsitään nyt uusia työnteon tapoja, jolla työntekijät saataisiin pidettyä jatkossakin.

– Koronan jälkeiset työkäytännöt tulevat todennäköisesti olemaan lähempänä koronan aikaista kuin sitä edeltäviä tapoja, sanoo tutkimusprofessori Tuomo Alasoini Työterveyslaitokselta.

Työelämän tulevaisuutta tutkinut Alasoini kuitenkin epäilee, että yritykset saattavat jatkossa pyrkiä lisäämään työntekijöidensä valvontaa.

– Kaikesta mitä tekee, jää digitaalinen jälki. Etätyö voi ruokkia sitä, että teknologisia työn valvonta- ja arviointimenetelmiä aletaan käyttää yhä enemmän, Alasoini sanoo.

– Työpaikoilla voi tulla entistä enemmän ristiriitoja valvonnasta ja siitä, miten työsuorituksista kerättyä dataa käytetään työntekijöiden arviointiin, palkitsemiseen ja työn kehittämiseen. Tämä ei ole vain korona-ajan ilmiö, vaan se on kiihdyttänyt kehitystä ja nostanut työnantajien kiinnostusta ottaa etätyön teknisiä valvontakeinoja käyttöön.

Alasoini arvioi koronan vauhdittaneen etätyön yleistymistä ja siihen liittyviä ratkaisuja noin viidellä vuodella.

Toisaalta pandemian aika on osoittanut myös työnantajille, että etätyö voi olla toimiva ja monesti myös tehokkaampi ratkaisu kuin kaikkien pakottaminen toimistolle.

– Aiemmin esimerkiksi lähinnä vain yhtiön johto on voinut tehdä etätöitä, mutta nyt se on valunut myös alemmas hierarkiassa, Alasoini sanoo.

– Käsittääkseni työnantajatkin ovat kohtuullisen tyytyväisiä. Moraalikatoa ja laiskottelua on ollut pelättyä vähemmän.

Deloitten human capital -konsultti Kirsi Kemin mukaan yrityksissä joudutaan nyt pohtimaan uudenlaista tasapainoa etätöiden ja toimistotöiden välille.

– Luottamus työntekijöiden itseohjautuvuuteen on yleisesti kasvanut, Kemi sanoo.

– Ehkä kokeillaan erilaisia työnteon tapoja. Ihmiset ja työtiimit joutuvat pohtimaan, mikä tapa sopii millekin.

Hänen mukaansa yritysten henkilöstöjohtajien suurin huolenaihe on yhteenkuuluvuuden rakentaminen toista vuotta kestäneen etätyön jälkeen.

– Ihmisten välinen sosiaalinen yhteys on ottanut takapakkia eniten. Siihen pitäisi nyt pystyä panemaan paukkuja, varsinkin kun nyt kilpaillaan hyvistä työntekijöistä.

Pandemian myötä entistä useampi on vaihtanut tai vaihtamassa työpaikkaa. Esimerkiksi konsulttiyhtiö McKinseyn mukaan Yhdysvalloissa ennätykselliset yli 19 miljoonaa työntekijää on irtisanoutunut viime huhtikuun jälkeen. Syynä on muun muassa työn merkityksen hakeminen ja tunne, ettei yrityksen johto varsinaisesti arvosta heitä.

Hänen mukaansa työntekijöillä on nyt todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa omiin työoloihinsa, sillä työnantajat kuuntelevat nyt työntekijöitään todella tarkalla korvalla.

– On ehkä työntekijän markkinat, sillä monella alalla on työvoimapulaa, Kemi sanoo.

Myös monilla työntekijöillä on aiemmin ollut ennakkoluuloja tekniikkaa kohtaan, mutta korona-aika on pakottanut heidätkin muuttamaan työtapojaan.

Kemi arvioi, ettei pelkkä etätyö ole työntekijöidenkään kannalta kestävä tai miellyttävä ratkaisu.

– Monessa tehtävässä tehokkuus on kyllä parantunut, mutta toisaalta kuinka kestävää se on, kun ajattelee maratoneja Teamsissa palaverista toiseen ilman aikaa ideointiin, Kemi sanoo.

– Itse näkisin, että nyt on menty äärilaitaan, ja pitäisi kultainen keskitie tehokkuuden ja kuormittavuuden välillä, ettei työstä katoa mielekkyys. Ihmisten oma innovointi, ajattelu ja verkostoituminen ei saa jäädä syrjään.

Alasoini ennakoi työpaikoille hankaluuksia, kun eri tiimien käyttöön ottamat käytännöt kohtaavat. Esimerkiksi kokouksissa jotkut voivat haluta osallistua palavereihin etänä, kun taas jotkut suosivat tapaamista kasvokkain.

– Yleensä ne sekakokoukset ovat hankalampia, joissa osa on paikalla ja osa etänä. Läsnäolijoilla on yleensä etulyöntiasema, Alasoini arvioi.

Muutenkin yhteisten käytäntöjen katoaminen voi vaikeuttaa yhteistyötä.

Etätyöskentely voi tuoda yrityksille uusia mahdollisuuksia rekrytointiin. Etätyön antama vapaus valita oma työympäristö voi olla houkutteleva tekijä. Lisäksi yritykset saattavat palkata työntekijöitä myös kauempaa. Työpaikkoja voidaan siirtää ympäri maailmaa.

– Asiantuntijatehtäviä voidaan ehkä siirtää Suomen rajojen ulkopuolelle, jos sopivia osaajia ei täältä löydy, Alasoini sanoo.

– Samalla englanti yleistyy työkielenä, jota kaikki joutuvat opettelemaan. Mahdollisia kieliongelmia voidaan poistaa konekielisillä käännöksillä, jotka kehittyvät jatkuvasti.

Hänen mukaansa Yhdysvalloissa yrityksien investoinnin virtuaalisen todellisuuden ratkaisuihin ovat lisääntyneet. Tulevaisuudessa esimerkiksi tiimi voikin ehkä tavata ja työskennellä yhdessä virtuaalitodellisuudessa vaikka avatar-hahmoina, koska jotkut sen jäsenistä asuvat eri mantereilla.

Digitalisoituminen on jo muuttanut merkittävästi pankki- ja finanssialaa ja mediaa. Seuraavaksi muuttuvat Alasoinin mukaan logistiikan ja kaupan ala.

Logistiikan alalla yleistyvät mahdollisimman vähän työntekijöitä tarvitsevat automaattiset varastot. Kaupan alalla verkkokauppa on jo arkipäivää. Nämä uudistukset yhdistyvät esimerkiksi Ruoholahden Citymarketissa, jossa on alettu rakentaa järjestelmää, jossa robotit hakevat verkkoasiakkaiden ruokaostoksia kaupan hyllyiltä.

Vastaavia muutoksia voi olla edessä liikenteessä, jos täysin itseohjautuvia autoja todella onnistutaan kehittämään.

Kuten historiassa aiemminkin, tekniikan kehitys todennäköisesti vie työpaikkoja vähemmän ammattitaitoa vaativilta aloilta, vaikka samalla korkeamman osaamisen työpaikat lisääntyisivätkin.

– Teknologian takia työpaikkansa menettävien osaamista pitäisi pystyä lisäämään, ehkä jopa uudelleen kouluttautumisen kautta, jotta he pääsevät takaisin työhön. On iso kysymys, onko se yksilön, työnantajan vai yhteiskunnan vastuulla. Näitä asioita joudutaan varmasti lähivuosina miettimään, Alasoini sanoo.

– Ehkä huolestuttavin trendi on se, että nuorilla miehillä kynnys päästä työmarkkinoille on noussut. Teknologia on vienyt eniten työpaikkoja aloilta, joilla on tyypillisesti matalasti koulutettujen miesten töitä.

Kokonaisuutena Alasoini ei kuitenkaan ole pessimisti, eikä usko joukkotyöttömyyteen, kun uutta teknologiaa otetaan käyttöön.

Kemi muistuttaa, että teknologia ei jatkossakaan korvaa vaan täydentää ihmisen työtä.

– Teknologia ei ole ihmisiä poissulkeva, vaan apuna ja tukena, tekemässä ihmisen työ helpommaksi, Kemi sanoo.

Työelämää ei uudista ainoastaan teknologia, vaan myös muut yhteiskunnan ja maailman muutokset näkyvät työpaikoilla.

Alasoinin mukaan esimerkiksi koronapandemia voi pitkään jatkuessaan aiheuttaa vielä yllättäviä muutoksia.

– Työssä olevat eivät ole todellakaan olleet samassa veneessä, Alasoini sanoo.

– Joitakin pandemia ei ole haitannut, mutta esimerkiksi hoitohenkilöstö ollut tosi lujilla ja joillakin aloilla on lomautettu ja menetetty työpaikkoja. En tiedä, millaisia seurauksia tällaisilla epätasa-arvoisuuksilla on tulevaisuudessa.

Ilmastonmuutos on vaikuttanut jo nyt yritysten ja ihmisten toimintaan, ja se voi näkyä myös työpaikoilla. Alasoini arvioi, että ympäristöystävällisyydestä voi tulla valtti esimerkiksi rekrytoinnissa, joka houkuttaa varsinkin nuoria ammattilaisia.

Työterveyslaitos suunnittelee ensi vuodeksi suurta kyselytutkimusta, jossa selvitetään muun muassa palkansaajien asenteita yritysten ympäristövastuullisuuteen.