Suomalainen suksikeksintö löi läpi koronan aikaan – ”Tehtiin alunperin itsellemme”

Kangasalalaisen perheyhtiön keksintöä käyttävät myös eri maiden erikoisjoukot.

Kangasalalainen perheyritys OAC Finland on kasvanut viime vuosina vauhdilla. Yhtenä syynä on yhtiön työntekijöiden jo kymmenen vuotta sitten kehittämät niin sanotut liukulumikengät.

– Kotipihan ympärillä on harjuja vaikka kuinka, ja harrastamme maastohiihtoa ja telemark-laskettelua, kertoo toimitusjohtaja Miika Vuorio.

– Tehtiin alunperin itsellemme sukset, läntättiin karvat pohjaan, ja tuumattiin, että tämähän oli hyvä juttu. Appiukko oli Kanadassa aikanaan kehittämässä vastaavia, eli sieltä tämä osin juontaa juurensa.

Yhtiön sukset ovat hieman normaaleja latusuksia leveämmät ja lyhyemmät, joten niillä on ketterä liikkua umpihangessa. Mohair-nailon-karvaisten pohjien ansioista niissä on pitoa ylämäessä, mutta niillä voi lasketella alamäkeen.

OAC Finland tuotti omia karvapohjasuksiaan jo ennen kuin ratkaisu löi läpi muiden valmistajien murtomaasuksissa Tämä näkyy myös omien liukulumikenkien Kar, Wap ja Poh -mallinimissä.

Suksiin saa yhtiön kehittämät siteet, jotka sopivat vaikka vaelluskenkiin tai talvisaappaisiin.

Sukset kävivät kaupaksi kotimaassakin, mutta ulkomaille tehtyjen myyntimatkojen ansiosta 30 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tulee nyt viennistä. Suoria asiakkaita ovat muun muassa hiihtokeskukset ja vaellus- ja retkeilytarvikkeisiin erikoistuneet kaupat.

– Kanadassa ensimmäistä kertaa kun menin urheilukauppaan ja katsoin sellaista sata metriä leveää seinää lumikenkiä, niin kyllähän nämä sopi siihen markkinaan kuin nyrkki silmään. Lumikengillä voi kiivetä kukkulan päälle, mutta näillä pääsee myös sieltä alas, Vuorio kertoo.

Kanadan ja Pohjoismaiden lisäksi yhtiön suksia myydään muun muassa Yhdysvalloissa, Ranskassa, Tsekeissä, Slovakiassa ja Puolassa.

– Ja myydään me joku pari Australiaankin. Siellä on pieni alue, jossa voi liikkua lumella meidän kesäaikaan, Vuorio sanoo.

Pääkohderyhmää ovat talviretkeilijät ja ulkoilijat ja vaikka metsästäjät. Osa tuotteista on mennyt ammattikäyttöönkin, muun muassa eri maiden erikoisjoukoille, lainvalvojille ja esimerkiksi sähköyhtiölle lumimyrskyn jälkeisiä raivaustöitä varten.

OAC:n tilivuosi on poikkeuksellisesti heinäkuusta kesäkuuhun, sillä alkuvuosi oli yhtiön tuotannolle vuoden kiireisintä aikaa. Nyt suksia tosin tuotetaan myös läpi kesän.

Yhtiön liikevaihto oli vuoden 2017 kesäkuussa päättyneenä tilivuonna 1,4 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli 14 työntekijää. Ensi kesään mennessä yhtiö on budjetoinut saavuttavansa jo yli 5,6 miljoonan euron liikevaihdon ja työntekijöitä on nyt 44.

Koronapandemian alku tuntui Vuorion mukaan aluksi lamauttavalta iskulta.

– Perheenä päätimme kuitenkin, ettei ketään lomauteta, Vuorio kertoo.

– Olemme olleet onnekkaita, kun kaikki ovat säilyneet terveinä. Jonkun verran materiaalissa on ollut saatavuushaasteita, mutta meillä on onneksi suhteita. Tilanne kääntyi sitten tavallaan meidän eduksemme, kun ihmisillä on ollut enemmän aikaa olla luonnossa. Kun ihmiset eivät lisäksi ole voineet käyttää rahaa ulkomaanmatkoihin, heillä on ollut kiinnostusta suksiin.

Vuorion mukaan OAC Finland oli kymmenen vuotta sitten lähes autotalliyritys, jonka päätoimiala oli urheiluvälineiden maahantuonti. Yhtiö laajensi kuitukomposiittituotteiden sopimusvalmistukseen, eli alkoi tuottaa hiilikuituosia muille tuottajille. Nyt yhtiö toimii teollisuusalueella neljän hallin ”logistiikkapainajaisessa ja tilanahtaudessa”.

– Rakennamme ensi vuoden loppuun mennessä 3 600 neliömetrin modernin hallin, jolla moninkertaistamme oman suksivalmistuksen lisäksi kapasiteetin myös sopimusvalmistukseen, Vuorio sanoo.

– Kyllä meillä on tavoitteena jatkaa kasvua samaa vauhtia. Meillä on uusia tuotteita kehityksessä, sekä omia että kumppaneiden projekteja.

Suuri osa maailman suksista tehdään nykyään halvemmalla Kiinassa, mutta Vuorion mukaan ”Made in Finland” on ollut yhtiölle etu, jota tuodaan esiin myös markkinoinnissa suomalaisella luontokuvastolla.

– Pohjois-Amerikassa Suomi on todella hyvässä maineessa, joten sillä on todella merkittävä rooli meidän menestyksessä, Vuorio sanoo.

– Itse ajattelen myös, että jos mekin siirrettäisiin tehdas Kiinaan, niin en tarjoa lapsilleni sitä mahdollisuutta, että heilläkin olisi Suomessa töitä.

Suomalaisuudesta ja Suomessa kuvatuista maisemista on etua Pohjois-Amerikan markkinoilla, Vuorio kertoo.

Tärkeä vaikuttaja perheyrityksen kasvutarinan taustalla on ollut myös Vuorion appiukko suksi- ja komposiittituotannon veteraani Antti-Jussi Tiitola, joka valitettavasti menehtyi viime viikonloppuna.

– Hän oli kuitukomposiittien kanssa tekemisissä jo 60-luvulla, ja oli meille valmistuksessa tavallaan kummisetänä, Vuorio kertoo.

– Hänellä oli myös kontakteja maailmalle. On hyvä kun on ollut mentori ja esikuva, joka on pitkin matkaa rohkaissut lähtemään maailmalle.