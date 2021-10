Maanviljelijä Aleksis Kyrö varoittelee konkursseista: ”Sikataloudessa on pahin tilanne”

Tukipuhelimiin tulee soittoja kaikkialta maasta. Yhteydenotoissa näkyy kuinka ongelmat tapaavat kasaantua.

Orimattilassa maanviljelyä harjoittava Aleksis Kyrö pelkää, että maantalousyrittäjiin laajalti iskenyt kassakriisi alkaa näkyä konkursseina.

– Tilanne on hyvin huolestuttava. Vähintäänkin voidaan puhua kassakriisistä.

Kyrön mukaan maatalouden tuottajien ahdinkoa on pahentanut se, että ulkoisiin tekijöihin ei ole voinut varautua ennakolta. Lannoitteiden, polttoaineiden ja energian hinnat ovat nousseet nopeasti tänä vuonna, ja lisäksi kesän kuivuus tuhosi osin satoa.

Kyrön jatkama sukutila tuotti vielä kolme vuotta sitten 18 lypsävän voimin lehmänmaitoa, mutta uuden isännän ohjissa tila alkoi keskittyä hevosiin ja hevosheinään. Avomaalla kasvaa myös valkosipulia ja härkäpapua.

Maatilan toinen heinäsato jäi laadullisesti ja määrällisesti heikoksi. Sopimusmäärä tuli täyteen, mutta Kyrön kaipaamaa lisäreserviä ei.

Tila pärjää silti monia muita paremmin, koska heinä myydään ilman väliportaita suoraan tiloille.

– Oma tilanteeni on parempi, koska olen tekemisissä suoraan asiakkaiden kanssa. Toisaalta sopimustuotantoa on todella paljon. Tilaukset tehtiin keväällä ja hinnat sovittiin silloin. Ensi vuodelle oman tuotannon hintoja pitäisi nostaa, mutta varaa on vähän, kun ala on niin kilpailtu.

Osa tilan hevosista on omia. Hoidossa olevia ratsuttaa kouluhevosiksi sisar Siiri Kyrö.

MTK:n Uudenmaan liiton puheenjohtajana alkuvuonna aloittanut Kyrö on eniten huolissaan muista yrittäjistä.

– Sikataloudessa on pahin tilanne, koska myös rehujen hinta on noussut voimakkaasti.

Hinnannousu ei ole pelastanut myöskään viljanviljelijöitä, sillä sato ei monin paikoin riitä kattamaan tuotantokustannuksia ja samaan aikaan on tullut useampi korotus lannoitteiden hintoihin.

– Aika moni miettii työn mielekkyyttä. Nyt ei edes odoteta suuria tuloja, osa tuloja ollenkaan, mutta kun ei pysty maksamaan edes laskuja. Maatilallisten kriisiavun määrä on koko ajan kasvussa.

Yhteydenotot Melan, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Välitä viljelijästä -projektin tukipuhelimiin alkoivat lisääntyä syyskuusta alkaen. Puheluita tulee kaikkialta maasta ja kaikenlaisilta tiloilta.

– Projektityöntekijöiden mukaan saattaa tulla monta uutta asiakasta viikossa, projektinvetäjä Pirjo Ristola kertoo.

– On tapauksia, joissa mietitään pitääkö tehdä konkurssi vai pystyykö ajamaan tuotannon hallitusti alas. Jos on paljon velkoja, ei välttämättä pysty.

Tiloja, joissa olisi vain yksi ongelma ei ole, vaan yhteydenotoissa näkyy kuinka ongelmat tapaavat kasaantua. Yrittäjä on ehkä panostanut lisää tuotantoon, uupunut, sitten tulee työkykyyn liittyviä sairauksia ja nämä näkyvät jossain vaiheessa myös ihmisten vuorovaikutussuhteissa, Ristola kuvaa.

– Suurimmilla on miljoonavelkoja, tai voi olla ylikin. Maksamattomia laskuja voi olla ulosotossa satoja tuhansia euroja.