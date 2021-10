Tuhannet opiskelijat saaneet Kelalta maksumuistutuksen

Terveydenhoitomaksu on maksamatta tuhansilla opiskelijoilla.

Kansaneläkelaitos (Kela) on joutunut lähettämään maksumuistutuksen kaikkiaan 44 000 korkeakouluopiskelijalle, koska he eivät ole maksaneet terveydenhoitomaksuaan ajoissa, Kela kertoo tiedotteessaan.

Tänä vuonna terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa. Ensi vuoden summa ei ole vielä tiedossa.

Terveydenhoitomaksun eräpäivä oli 30. syyskuuta niillä korkeakouluopiskelijoilla, jotka ovat ilmoittautuneet syyslukukaudelle läsnä oleviksi viimeistään tuona päivänä. Noin 227 000 opiskelijaa maksoi maksun eräpäivään mennessä, Kela kertoo.

Maksu on kuitenkin edelleen maksamatta koko joukolla opiskelijoita, ja heille Kela on lähettänyt maksumuistutuksen lisättynä viiden euron viivästysmaksulla. Jos maksun on suorittanut eräpäivän jälkeen, Kela lähettää maksukehotuksen pelkästä viivästysmaksusta.

Jos opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen jälkeenkään, Kela voi kuitata eli vähentää maksun ja viivästymismaksun opiskelijan opintorahasta ilman opiskelijan suostumusta. Maksu peritään joulukuun opintorahasta.

Jos terveydenhoitomaksua ei saada perittyä opintorahastakaan, se siirtyy ulosottoon.