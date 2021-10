Rakennusalan konsulttiyhtiöiden suurkauppa: Afry ostaa Vahasen

Vahanen -yhtiöt sai useita useita yhteydenottoja varteenotettavilta ostajaehdokkailta.

Suunnittelu- ja konsulttiyhtiö Afry ostaa kiinteistö- ja rakennusalan konsultointiyhtiö Vahasen. Kauppahintaa ei tiedotteessa kerrota.

Afry kertoo kasvattavansa yritysostolla kiinteistöjen ja rakentamisen liiketoimintaansa ja täydentää ja vahvistaa palvelutarjontaansa kiinteistösektorille Suomessa.

– Olemme saaneet useita yhteydenottoja varteenotettavilta ostajaehdokkailta, ja harkittuamme asiaa huolellisesti vastasimme myöntävästi Afrylle. Uskomme, että niin asiakkaamme kuin henkilöstömmekin hyötyvät liittymisestä yhteen maineikkaan, vakavaraisen ja monialaisen konsernin kanssa, Vahanen-yhtiöiden konsernijohtaja Risto Räty sanoo tiedotteessa.

Vahasen liikevaihto vuonna 2020 oli 46,6 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 500 työntekijää, ja sillä on toimistot 10 paikkakunnalla Suomessa sekä Virossa ja Romaniassa. Afry puolestaan on Euroopan johtavia suunnittelu- ja konsultointiyhtiöitä, jolla on noin 16 000 työntekijää.

Yrityskauppa vaatii kilpailuviranomaisen hyväksynnän. Päätöstä odotetaan vuoden loppuun mennessä.