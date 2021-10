Maatalousyrittäjät ahdingossa, kun lannoitteet ja energia kallistuvat – katso, paljonko tuottaja saa kananmunasta, oluesta ja ruisleivästä

Vaikka ruuan hinta kallistuu, se ei sada kustannusten noususta kärsivän viljelijän laariin.

Elintarvikkeiden hinnat uhkaavat nousta, koska kaupan ja teollisuuden kustannukset, kuten esimerkiksi energiakustannukset ovat kohonneet.

Samaan aikaan näiden hinnannoususta kärsivät myös viljelijät, joiden takana on heikko satokausi. Lannoitteiden, rehujen ja energian hinnat ovat tänä vuonna nousseet nopeasti, mikä nostaa myös maatilojen kustannuksia.

MTK laski Taloussanomien pyynnöstä, paljonko viljelijälle jää yhdestä olutpullosta

Esimerkiksi Luonnonvarakeskus Luke on arvioinut viljasadon jäävän 17 prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin. Etenkin eniten viljellyn viljan eli ohran mutta myös leipäviljojen eli vehnän ja rukiin sato jäi vaisuksi.

Pellervon taloustutkimuksen syyskuussa esittämän arvion mukaan maatalouden yrittäjätulo laskee tänä vuonna viidenneksen. Sitä painavat kasvukauden säästä johtunut heikko sato sekä tuotantopanosten hintojen nousu.

– Ensi vuonnakin laskua tulee ennusteen mukaan lähes kymmenen prosenttia, mikä johtuu lähinnä siitä, että tuotantokustannukset pysyvät tavanomaista korkeammalla, sanoo PTT:n vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala.

Suomessa lannoitteiden hinnat olivat jo kesällä noin 40 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin. Tämä on seurausta lannoitteiden raaka-aineiden, kuten maakaasun ja fosfaattien hintojen noususta. PTT:n mukaan näiden hintojen nousu on vain jatkunut talvea kohden.

Viljelijän osuus ruisleivän hinnasta on MTK:n mukaan muutaman prosentin luokkaa.

Luke arvioi jo vuosia sitten maatalouden kannattavuuden olevan kriisirajalla eikä tilanne oli siitä juurikaan parantunut. Alan yhteenlaskettu yrittäjätulo on ollut vuosikausia alamäessä.

Kustannusten nousu näkyy maatilojen kannattavuudessa vasta viiveellä, sanoo Luken tutkija Jukka Tauriainen.

– Nousu ei välttämättä näy täysimääräisenä vielä tämän vuoden tuloksissa, koska osa tuotantopanoksista on ostettu viime vuoden puolella, kuten juuri lannoitteet, Tauriainen sanoo.

Tilanteessa heikoilla ovat etenkin viime vuosina rutkasti investoineet ja samalla velkaantuneet viljelijät, joita Suomessa on paljon.

MTK:n mukaan tilojen huono kannattavuus uhkaa jo kotimaisen ruoan tuotantoa ja voi johtaa myös huoltovarmuuden vaarantumiseen.

Vaikka viljelijöiden kustannukset ovat nousseet, eivät maataloustuotteiden tuottajahinnat MTK:n mukaan juuri nouse. Syynä ovat päivittäistavarakaupan pitkät ja jäykät sopimukset, jotka ulottuvat tuoretuotteissa jopa vuoden päähän.

Tuottajan osuus kanamunien myyntihinnasta on vajaa kolmannes.

PTT:n Kujalan mukaan tuotantoketjujen pituuden ja useiden väliportaiden takia yksittäisen viljelijän neuvotteluvoima voi jäädä vähäiseksi.

– Tämä on asia, johon tuntuu olevan vaikea löytää ratkaisua, Kujala sanoo.

MTK:n ylimmän päättävän elimen eli valtuuskunnan vihtiläinen puheenjohtaja Eerikki Viljanen kuvaa nykyistä tilannetta ”karmeaksi”, kun kustannusten nousu ei näy tuottajahinnoissa.

– Hinnoitteluun on pakko tulla ruokaketjussa uusi asento. Tuottajapää on kaikista heikoimmassa asemassa.

Hänen mukaansa viljelijöillä ei ole lukumäärästään huolimatta myyjinä joukkovoimaa.

– Monella on monta huonoa vuotta alla. Käsissä on pilaantuvat tuotteet, jotka on saatava kaupan, kun kassa on ohkainen.

Keskuskauppakamarissa toimiva alan itsesääntelyelin Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta selvittää parhaillaan päivittäistavarakaupan ostosopimuksia. Suosituksia tulee mahdollisesti jo tänä vuonna.

– Tietyissä tapauksissa pitkä sopimus voi olla tuottajapuolenkin etu. Sopimuksissa pitäisi kuitenkin olla jonkinlainen mekanismi, joka ottaisi huomioon tuotantokustannusten nousun, Viljanen sanoo.