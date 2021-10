Laivayhtiön yhdeksän kuukauden mittainen maailmanympäriristeily pysähtyy myös Helsingissä – lipun hinta vastaa noin 560:tä Ruotsin risteilyä

Matkan on määrä alkaa joulukuussa 2023 Miamista.

Serenade of the Seas -risteilyalus Helsigin Länsisatamassa vuonna 2017.

Laivayhtiö Royal Caribbean kertoo järjestävänsä 274 päivää eli noin yhdeksän kuukautta kestävän risteilyn, kertoo muun muassa CNN.

The Ultimate World Cruise -nimellä kulkevan matkan on tarkoitus alkaa yhtiön kotikaupungista Yhdysvaltain Miamista, jonka satamasta Serenade of the Seas -risteilyalus poistuu joulukuussa 2023.

Yhtiön toimitusjohtaja Michael Bayley kertoi tiedotteessa matkan pyrkivän auttamaan korona-aikana matkakuumeesta kärsineitä ihmisiä saamaan osan menetetystä matkustusajasta takaisin.

Laiva suuntaa aluksi kohti Karibiaa, josta se jatkaa matkaansa Etelä-Amerikan ja sen jälkeen maailman ympäri. Matkan varrella vieraillaan yhteensä 65 maassa kaikilla mantereilla. Ikonisten vierailukohteiden joukkoon mahtuvat muun muassa Taj Mahal, Iso valliriutta, Kiinan muuri sekä Gizan pyramidit. Pysähtyypä alus myös Helsingissä matkan loppupuolella.

Matka on jaettu neljään osaan, joihin voi osallistua joko yksitellen tai kokonaisuutena.

Syyskuussa 2024 Miamiin päättyvän reissun hinnaksi tulee CNN:n mukaan verottomana hytistä riippuen 56 000–96 000 euroa matkustajaa kohden. Risteilijälle mahtuu 2 476 matkustajaa.

Vertailun vuoksi 22 tunnin risteily tavallisessa hytissä Helsingistä Tukholmaan maksaa noin 90-100 euroa. Maailmanympäriristeilyn lipun hinnalla reissaisi arviolta noin 5 60 kertaa laivalla Ruotsiin.

Risteilymatkoja tarjoavat yritykset ovat tehneet miljarditappiota korona-aikana, jota ennen maailmanympäriristeilyt olivat hyvinkin suosittuja. CNN:n mukaan niiden kesto on kuitenkin yleensä ollut noin 150 päivää.

Monet muutkin alan yritykset ovat uudelleenlanseeranneet maailmanympäriristeilyjä pandemiatilanteen helpottaessa, mutta nekin ovat hintaluokaltaan suurimman osan ulottumattomissa. Myös kysyntä on kovaa. Esimerkiksi Silversea Cruises’n 2023 starttaava maailmanympäriristeily myytiin loppuun päivässä. Lipun sai itselleen hytistä riippuen 63 000–238 000 eurolla.

Juttua päivitetty 23.10. klo 20.59. Maailmanympäriristeilyn hinnalla saa 560 Ruotsin risteilyä eikä 5600, kuten jutussa aiemmin väitettiin.