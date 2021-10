Teollisuusneuvos Keijo Kopralle syyte törkeästä veropetoksesta

Tapausta käsitellään Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa ensi viikolla.

Versowoodin omistajiin kuuluva heinolalainen teollisuusneuvos Keijo Kopra, 79, on saanut syytteen törkeästä veropetoksesta.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus käsittelee veropetosjuttua ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona.

Syyttäjänä jutussa on erikoissyyttäjä Riitta Partia Etelä-Suomen syyttäjäalueelta.

Teollisuusneuvos Kopran jutussa on kyse ainakin hänen Sveitsiin perustamista tileistä, jotka ovat jääneet Kopralta mainitsematta veroilmoitusta tehtäessä.

Teollisuusneuvos on aiemmin lehdissä olleiden tietojen mukaan vedonnut muistamattomuuteensa poliisikuulustelussa 2017. Kopralla on ollut tilejä Sveitsissä vuosikymmenet.

Kopralla oli verottajalta salattuja talletuksia ainakin kahdessa sveitsiläisessä pankissa.

Asia oli jo kerran aiemmin syyttäjän käsissä. Syyttäjä teki tuolloin kuitenkin syyttämättä­jättämis­ratkaisun eikä Kopra saanut syytettä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä puuttui kuitenkin tapaukseen ja päätti, että syyte nostetaan.

Myöhemmin Kopra kuitenkin ilmoitti oma-aloitteisesti aiemmin salaamansa 140 000 euron pääomatulot verottajalle ja maksoi niistä noin 25 000 euron verot.

Erikoissyyttäjä Partia ei kerro edessä olevan syytteen sisältöä. Hän mainitsee, että kyse on osittain vanhasta jutusta, mutta jutun tutkintaa on jatkettu ja uusia asioita on noussut esille.

Tapahtumat koskevat vuosia 2011–2016. Viimeisen vuoden tulot olisi pitänyt ilmoittaa vuoden 2017 aikana.

Muutaman vuoden takainen salattu 140 000 euron summa on IS:n saamien tietojen mukaan uusien tutkimusten perusteella kasvanut huomattavasti.

Vaikka Kopra maksoikin salaamiaan pääomaveroja, ei se poista rikosepäilyä, mutta saattaa vaikuttaa rangaistuksen suuruuteen.

Jos syyttäjän rikosnimike, törkeä veropetos, menestyy oikeudessa, odottaa teollisuusneuvosta vankeustuomio. Syyttäjä on arvioinut teot yhdeksi teoksi. Sakkotuomiolla törkeästä rikoksesta ei selviä.

Kuluvalla viikolla Helsingin hovioikeus tuomitsi Finnlinesin entisen toimitusjohtajan Antti Lagerroosin vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä veropetoksesta. Hän oli jättänyt ilmoittamatta Sveitsissä tekemiään arvopaperiensa myyntivoittoja.

IS tavoitti teollisuusneuvos Kopran puhelimitse, mutta hän ei halunnut kommentoida asiaa.

Saha-alalla Keijo Kopra on pitkän linjan vaikuttaja. Hän osti Vierumäen Teollisuus Oy:n vuonna 1990. Yhtiön nimi muutettiin Versowoodiksi vuonna 2004. Kaksi vuotta myöhemmin Kopra siirtyi hallituksen puheenjohtajaksi, ja hänen poikansa alkoivat johtaa yritystä.

Versowood kertoo verkkosivuillaan olevansa nykyisin Suomen suurin mekaanista puunjalostusta harjoittava perheyritys. Konsernin liikevaihto on lähes 500 miljoonaa euroa ja sillä on 800 työntekijää.

Tuoreimmat verotiedot ovat vuodelta 2019. Tuolloin Kopran ansiotulot olivat 94 756 euroa ja pääomatulot 1 076 031 euroa. Kopra maksoi veroja yhteensä 402 037 euroa. Jäännösveroja hänelle määrättiin 13 154 euroa.