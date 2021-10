Stevecon ahtaajat marssivat ulos Vuosaaressa palkkakiistan vuoksi – tuli yllätyksenä työnantajalle

Vuosaaressa työskentelevät Stevecon ahtaajat aloittivat aamulla vuorokauden pituisen mielenilmauksen.

Stevecon Vuosaaren sataman työntekijät ilmoittivat eilen torstaina, että he eivät tule tänään aamukuudelta alkavaan vuoroon. Pääluottamusmies Petri Saikkonen kertoo, että kyseessä on ulosmarssi. Sen syynä on palkkaukseen liittyvä erimielisyys työnantajan kanssa.

– Työnantaja muutti palkkaussysteemiä ilmoittamalla, eikä asiasta voitu neuvotella. Se aiheutti tällaisen reaktion, Saikkonen sanoo.

Hänen mukaansa erimielisyys liittyy ylityökorvaukseen.

Stevecon Helsingin konttiterminaalin terminaalipäällikkö Jani Ylämäki vahvistaa, että mielenilmauksen takana on palkanmaksutilanteeseen liittyvät tulkinnat. Hän sanoo, että osapuolilla on ollut normaali hyvä neuvotteluyhteys ja prosessi on edelleen käynnissä.

– Työnseisaus tuli yllätyksenä työnantajapuolelle, hän sanoo.

Vuosaaressa työskentelee kahdessa vuorossa noin 70 vakituista ja 30 tilapäistä ahtaajaa.

– Stevecon osalta työt ovat jumissa, Saikkonen sanoo.

Tänään ei hänen mukaansa olisi ollut erityisen kiireistä, sillä satamassa on vain yksi laiva.

Saikkonen arvioi, että Steveco hoitaa 30–40 prosenttia Vuosaaren sataman konttioperoinnista. Siellä toimii myös Finnsteve ja Multilink, joissa työt jatkuvat normaalisti.

Ylämäki harmittelee, että Steveco ei pysty tuottamaan palveluaan.

– Tästä tulee haittaa sidosryhmille ja asiakkaille, hän lisää.

Työt satamassa käynnistyvät taas huomisaamuna kello kuusi normaalisti. Sekä Saikkonen että Ylämäki uskovat ja toivovat, että neuvottelut kiistakysymyksestä jatkuvat.