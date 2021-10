Valtiosihteerit ja muut ylimmät virkamiehet voivat jatkossa saada vuoden palkan irtisanoutumisen jälkeen – karenssin piteneminen voimaan ensi vuonna

Valtion ylimpien virkamiesten karenssiajan pidentämistä puolesta vuodesta vuoteen perustellaan sillä, että salassa pidettävät tiedot menettävät merkityksensä paremmin vuodessa kuin puolessa vuodessa.

Ylimmän johdon virkamiehelle määrättävän karenssin tarkoituksena on estää mahdollinen korruptio, kun virkamies siirtyy valtionhallinnosta yksityiselle sektorille.

Valtionhallinnon ylimmässä johdossa ja Puolustusvoimien tietyissä ylemmän johdon tehtävissä työskenteleville henkilöille voidaan jatkossa asettaa enintään vuoden karenssi.

Hallitus on perustellut virkamieslakiin esittämäänsä muutosta sillä, että palvelussuhteissa saadut salassa pidettävät tiedot menettävät merkityksensä paremmin vuodessa kuin puolessa vuodessa, joka on tämänhetkinen karenssiajan pituus. Karenssin tarkoituksena on estää mahdollinen korruptio ylimpien virkamiesten vaihtaessa yksityiselle sektorille.

Valtionhallinnon ulkopuolelle toisiin tehtäviin siirtyneelle henkilölle maksetaan karenssiajalta korvausta, joka on valtiovarainministeriön mukaan virkamiehen palkkaa vastaava korvaus. Useimpien ylimmän johdon virkamiesten kuukausipalkat ovat yli 10 000 euroa.

Lainsäädäntöneuvos Miska Lautiainen valtionvarainministeriöstä korostaa, että karenssi on aina harkinnanvarainen eikä karenssia määrätä kenelle tahansa valtionhallinnosta poistuvalle.

– Tilannetta arvioidaan palvelussuhteessa saadun tiedon luonteen kautta, että onko sille rajoitusajalle tarvetta, hän sanoo.

Karenssisopimuksen tekeminen voi olla ehtona ylipäätään sille, että henkilö nimitetään valtionhallinnon ja Puolustusvoimien johtotehtäviin. Lautiainen katsoo, että sopimusten käyttäminen nimitysten ehtona voi jopa hillitä siirtymistä valtionhallinnon ulkopuolisiin tehtäviin.

Valtionhallinnon ylintä johtoa ovat esimerkiksi valtiosihteerit ja alivaltiosihteerit, kansliapäälliköt ja osastopäälliköt sekä näitä virka-asemaltaan vastaavat ministeriön virkamiehet. Ylimpään johtoon kuuluvat myös oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri, virastojen päälliköt ja Puolustusvoimain komentaja.

Karenssisopimusten tekeminen ei ole tähän asti ollut järin yleistä valtionhallinnon organisaatioissa. Tiedossa ei ole monta sellaista tapausta, joissa valtion palveluksesta poistuneelle virkamiehelle olisi määrätty karenssisopimuksen mukainen rajoitusaika ja maksettu hänelle tältä ajalta palkkaa vastaava korvaus.

– Turhaan sitä korvausta ei makseta. Naiivi esimerkki on, että jos karenssisopimuksen tehneen virkamiehen suurin haave on perustaa kukkakauppa, niin ei hänelle silloin karenssia anneta, Lautiainen sanoo.

Karenssisopimusta koskeva säännös on ollut valtion virkamieslaissa vuodesta 2017. Karenssinajan enimmäispituudeksi oli jo vuonna 2016 tarkoitus määritellä vuosi, mutta silloin eduskunta tyrmäsi hallituksen esityksen asiasta.

Hallintovaliokunta puolestaan totesi tuolloin, että vuoden enimmäiskesto on karenssille liian pitkä. Valiokunta oli sitä mieltä, että kuusi kuukautta riittäisi varmistamaan, ettei virassa saatuja tietoja voi hyödyntää uudessa työssä väärin.

Lainmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alusta.