Uuden valtionyhtiön on tarkoitus työllistää 1 000 osatyökykyistä – hallitus antoi esityksensä eduskunnalle

Hallitus on perustamassa uutta valtionyhtiötä, jonka on tarkoitus työllistää tuhat osatyökykyistä henkilöä. Työministeri Tuula Haatainen (sd.) esitteli eduskunnalle annettua lakiesitystä tiedotustilaisuudessa iltapäivällä.

Yhtiön nimeksi on tulossa Työkanava Oy. Sen on tarkoitus työllistää työnhakijoita, joiden on esimerkiksi sairauden tai vamman takia vaikea saada työtä avoimilla työmarkkinoilla.

Tavoitteena on myös tukea eteenpäin siirtymiä niin, että valmiudet paranevat työssä ollessa ja työntekijä voi myöhemmin siirtyä avoimille työmarkkinoille.