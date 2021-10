Ravintolat etsivät nyt epätoivoisesti työntekijöitä – ”On maksettava vähimmäispalkkoja enemmän, että työntekijöitä löytyy”

Ravintoloilla on nyt suuri työvoimapula. Tämä voi johtaa siihen, että myös alan yleinen palkkataso alkaa hiljalleen nousta.

Pandemiarajoitusten hiukan hellitettyä ravintoloilla on riittänyt viime aikoina taas paremmin asiakkaita. Lähestyvä pikkujoulukausi vain lisää kierroksia.

Samaan aikaan alaa jo pidempään vaivannut työvoimapula on vain pahentunut. Sitä on kärjistänyt korona-ajan heilahtelu, jossa täyssulusta ja tiukoista rajoituksista on päästy nykyiseen, normaalitilaa lähestyvään tilanteeseen.

Korona-aika on kuitenkin merkinnyt sitä, että moni ravintola-alan työntekijä on siirtynyt muulle alalle, kun työpaikan menetys tai lomautukset ovat olleet uhkana.

Joidenkin arvioiden mukaan ravintola-alan työvoimasta on kadonnut pandemian aikana jopa viidennes, joko muihin töihin tai opiskelemaan muuta alaa.

” Palkka on yksi tärkeä kriteeri siinä, minne ravintolapuolen työntekijät menevät

Houkuttimena muualle voi olla myös parempi palkka. Palvelualojen ammattiliiton PAMin jäsenkyselyn mukaan ravintolatyöntekijä ansaitsi viime vuonna bruttona keskimäärin 1 820 euroa kuukaudessa. Palkkahaitari on suuri, riippuen muun muassa siitä, työskenteleekö esimiestehtävissä.

PAMin sopimusasiantuntijan Raimo Hoikkalan mukaan tällä hetkellä ravintolatyöntekijän saaminen tessin pohjapalkalla voi olla vaikeaa, varsinkin pääkaupunkiseudulla.

– Meille tulee sellaista viestiä, että työehtosopimuksen palkoilla työntekijöitä on hyvin vaikea saada. On maksettava vähimmäispalkkoja enemmän, jotta henkilökuntaa löytyy, Hoikkala sanoo.

Hän arvioi, että lähestyvän pikkujoulukauden myötä työnantajat voivat joutua kilpailemaan työvoimasta tiukastikin. Tässä tilanteessa työntekijöille voi tulla mieleen hinnoitella itsensä korkeammalle.

Pääkaupunkiseudulla palkat ovat olleet jo aikaisemminkin työehtosopimuksen pohjatasoa korkeammalla, mutta nyt ilmiö on leviämässä myös muualle maahan.

– Palkka on yksi tärkeä kriteeri siinä, minne ravintolapuolen työntekijät menevät, Hoikkala sanoo.

PAM ja työnantajia edustava Matkailu- ja Ravintolapalvelut Mara pääsivät kuun vaihteessa sopuun meneillään olevan sopimuskauden viimeisestä palkankorotuserästä. Palkkoja nostettiin lokakuun alusta alkaen 1,9 prosenttia. Mara piti ratkaisua kalliin puoleisena ottaen huomioon koronasta vasta toipuvan alan.

” Osaamisesta pitää kyllä maksaa

Pääkaupunkiseudulla toimivan perheyrityksen Ravintola Factoryn toimitusjohtaja Matti Karvonen allekirjoittaa näkemyksen, jonka mukaan työvoiman saaminen pohjapalkoilla voi olla vaikeaa. Hän korostaa samalla, ettei palkka ole ainoa eikä aina edes tärkein vetovoimatekijä.

– Palkka ei ole ainoa keppihevonen, vaan se, miten ravintola-alan yritys on hoitanut asiansa, minkälainen henki siellä on ja kuinka henkilökunta viihtyy. Sillä on vieläkin suuri merkitys, Karvonen sanoo.

– Toisaalta osaamisesta pitää kyllä maksaa, ja työntekijälle pitää olla myös rakennettu porkkanamalleja. Siinä mielessä nyt on työntekijän markkinat, että osaajille löytyy kyllä kysyntää.

Laajentuvan ja lisätyövoimaa palkkaavan lounasravintolaketjun seuraava ravintola aukeaa lokakuun viimeisellä viikolla Espoon Isossa Omenassa. Yrityksellä on myös muuta toimintaa, kuten catering.

– Meilläkään ei ole helppo tilanne työvoiman suhteen, mutta en kutsuisi sitä vielä kriisitilanteeksi, Karvonen sanoo.

S-ryhmään kuuluvalla HOK-Elannolla on ravintoloita sekä pääkaupunkiseudulla että Uudellamaalla, yhteensä lähes kahdeksankymmentä.

Aluejohtaja Satu Rytkösen mukaan HOK-Elanto pyrkii siihen, että työtä tekemällä elää ja tulee toimeen. Nollatuntisopimuksia ei ole ja noin 65 prosenttia työntekijöistä on kokoaikaisia.

– Ravintola-alan palkkojen kehityksessä toivomme, että yleisesti edetään siihen suuntaan, että alan houkuttavuus paranisi, Rytkönen sanoo.

– Kokonaiskompensaatiossa on hyvä huomioida myös muut henkilöstöedut, joita HOK-Elannossa on esimerkiksi henkilöstöalennukset, hyvä työterveyshuolto ja hyvinvointiedut. Ne ovat myös ihmisille merkityksellisiä ja vaikuttavat työpaikan houkuttavuuteen.

HOK Elannolla on pääkaupunkiseudulla kymmeniä ravintoloita. Kuvassa Leppävaaran Sellon Chico’s.

Kun ravintolat menivät keväällä 2020 pandemian takia kiinni, tarjottiin HOK-Elannossa kaikille työntekijöille töitä marketkaupan puolelta ja näin nämä pidettiin työssä.

– Uskomme, että tällaiset ratkaisut, joita tehdään oma henkilöstö edellä merkitsevät ihmisille myös paljon tulevaisuudessa. Vastuullisuus kaikessa toiminnassa on tärkeää ja lisää myös houkuttavuutta.

Osa ravintoloista turvautuu varsinkin sesonkiaikana ulkopuoliseen vuokratyövoimaan.

Suomen suurin ravintola-alan vuokratyövoiman välittäjä on henkilöstöpalveluyritys Staffpoint, jonka kautta on parhaillaan avoinna yli 800 ravintola-alan työpaikkaa. Näistä suurin osa on pidempiä työsuhteita ja osa keikkatöitä.

Toimialajohtaja Markko Saukkosen mukaan osaavan työvoiman sopimuspalkat ovat olleet alalla jo pidempään enemmän tai vähemmän käytäntö.

– Verrattuna ennen koronaa vallinneeseen aikaan pyynnöt ovat selkeästi nousseet.

Hän muistuttaa, että kokonaispalkka saattaa vaihdella työntuntien mukana suurestikin.

Ravintoloiden kannalta tilannetta vaikeuttaa se, että yhä on vaikea ennustaa sitä, mitä tapahtuu lähitulevaisuudessa.

Tästä esimerkkinä ovat uudet leviämisvaiheen rajoitukset, jotka tulevat perjantaina voimaan myös muualla Uudellamaalla kuin pääkaupunkiseudulla ja lisäksi Etelä-Pohjanmaalla.

– Hallituksella ei oikein ole sellaista koronastrategiaa, johon ravintolat ja ravintoloitsijat pystyisivät luottamaan. Tämä vaikuttaa myös siihen, kuinka paljon työtä on tarjolla, vaikka ainakin pikkujoulukaudella tilauskirjat näyttäisivät nyt olevan täynnä, Saukkonen sanoo.

Millaista palkkaa saat ravintola-alalla? Oletko onnistunut saamaan työehtosopimusta parempaa palkkaa tai muita etuja? Millaisiksi koet mahdollisuudet neuvotella palkasta? Etsimme ravintola-alalla työskenteleviä haastateltavia juttuun. Ota yhteyttä: sami.noponen@sanoma.com. Käsittelemme yhteydenotot luottamuksellisesti.