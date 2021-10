Yhä useammalla yksin asuvalla on jättilaina – liki 13 prosentin kasvu vuodessa

Yksin asuvien suomalaisten velat ovat lähtökohtaisesti pienimmästä päästä. Hieman alle 5 000:lla yksin asuvalla on kuitenkin kontollaan yli 300 000 euron jättilaina.

Velallisia yhden hengen kotitalouksia oli Suomessa viime vuonna yli 471 000. Kaiken kaikkiaan velallisia asuntokuntia oli Suomessa vuonna 2020 lähes 1 462 000.

Yksin asuvien suomalaisten velat ovat lähtökohtaisesti pienimmästä päästä, ja heistä yli puolella velkaa oli viime vuonna alle 20 000 euroa. Tästä porukasta pienellä joukolla oli kuitenkin yli 300 000 euron jättivelka.

Tällaisia yhden hengen kotitalouksia Suomessa oli viime vuonna 4 875. Valtaosalla, 4 072 kotitaloudella, kyse oli asuntovelasta.

Niiden yksin asuvien määrä, joiden kokonaisvelka ylittää 300 000 euron, on kasvanut melko tasaisesti läpi koko 2010-luvun. Vuonna 2010 heitä oli 2 720.

Aivan viime vuosina näiden asuntokuntien määrä on alkanut silti kasvaa hieman aiempaa reippaammin. Vuosina 2019–2020 jättivelan ottaneiden yhden hengen kotitalouksien määrä kasvoi miltei 13 prosenttia. Vuosina 2018–2019 määrä kasvoi noin kahdeksan prosenttia ja vuosina 2017–2018 noin 2,4 prosenttia.

Jos taas tarkastellaan yksin asuvien velkaantumista yleisesti, kehitys on ollut erilaista.

Velallisten yhden hengen kotitalouksien määrä laski 2010-luvun alussa yli 451 000:sta noin 383 000:een. Vuoden 2013 jälkeen velallisten yksin asuvien määrä alkoi jälleen kasvaa, ja nykyisin heitä on reilut 471 000. Seitsemän vuoden aikana heidän määränsä kasvoi siis noin 23 prosenttia.

Yli 300 000 euron kokonaisvelka on yksin asuvalle suuri, mutta merkitystä on myös sillä, miten suuri velan ja tulojen välinen suhde on. Kun puhutaan asuntolainasta, merkitystä on silläkin, miten asuntojen hinnat ja muut varallisuusarvot jatkavat kasvuaan.

Yli 300 000 euron velkaa tai asuntolainaa on harvoin sellaisilla ihmisillä, joiden tulot ovat pienet ja velanmaksukyky sitä kautta heikko.

Vuosi sitten Osuuspankin asuntorahoituksesta ja asumisen palveluista vastaava johtaja Kaisu Christie totesi Taloussanomille, että yksi selkeimmistä lainan saannin ehdoista on riittävät kuukausiansiot ja se, että on hoitanut aikaisemmat velkansa kunniakkaasti.

Jos hakee esimerkiksi yli 300 000 euron asuntolainaa, tulee laskennallisten nettokuukausiansioiden tällöin olla vähintään 3 200 euroa.

