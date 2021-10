Suomi lähti Yhdysvaltain kelkkaan teknologian kylmässä sodassa – Skinnari allekirjoitti sopimuksen Washingtonissa

Suomi ja Yhdysvallat tukevat yhteistyössä kehittyvien maiden digitalisaatiota.

New York

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd) raapaisi tiistaina Washingtonissa nimensä paperiin, joka voi tuoda suomalaisyrityksille merkittäviä tilaisuuksia kehittyvissä maissa. Samalla sopimus asemoi Suomea Yhdysvaltain johtamaan rintamaan teknologian kylmässä sodassa, jota käydään muun muassa Afrikassa.

Skinnari ja Yhdysvaltain kehitysyhteistyöviraston USAID:n pääjohtaja Samantha Power allekirjoittivat aiesopimuksen yhteistyöstä kehittyvien maiden digitalisaation tukemisessa.

– Tämä on iso asia erityisesti tässä maailmantilanteessa, jossa pelikenttä on valitettavan epätasainen. Erityisesti Nokian tilanne on haastava, jos ei saada aikaan kansainvälistä yhteistyötä. Tämä auttaa saamaan mukaan laajempaa rahoituspohjaa, Skinnari kertoi Ilta-Sanomille Washingtonista.

Skinnari viittaa Kiinan ja verkkojätti Huawein menestykseen kehittyvissä maissa, erityisesti Afrikassa. Vaikka Nokia ehti Afrikan-markkinoille ennen Huaweita, on kiinalaisjätti rakentanut peräti 70 prosenttia maanosan 4G-verkoista.

Huawein menestyksen takana on sen Kiinan valtiolta saama jouheva ja edullinen rahoitus.

– Kysymys on valtiontuista. Sen takia Suomi on painottanut säännöistä kiinni pitämistä ja sääntöpohjaista maailmanjärjestelmää. Se olisi tärkeää erityisesti nyt, kun elvytysrahaa on liikkeellä paljon eri puolilla maailmaa, Skinnari sanoo.

Kyse ei ole pelkästään kauppapolitiikasta. Yhdysvallat on varoittanut, että Huawei tarjoaa Kiinan valtiolle takaportin, jonka kautta Kiina voi halutessaan vakoilla verkkoliikennettä.

Huawei on kiistänyt vakoiluväitteet jyrkästi, mutta vaikka ne eivät olisikaan totta, Afrikan maiden riippuvuus kiinalaisesta infrastruktuurista herättää huolta länsimaissa.

– On selvää, että tarvitaan samanmielisiä ystäviä. Samalla tavalla myös Euroopassa kootaan joukkoja, Skinnari sanoo.

– Teknologiakilpailusta on tullut osa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Suomi on tässä merkittävässä asemassa, koska meillä on Nokia. Yhdysvalloissa nousee jatkuvasti esille Nokian tutkimusosaaminen, samoin esimerkiksi Oulun yliopiston innovaatiot.

Yhdysvalloissa teknologiakilpailu on avoimesti myös osa kehitysyhteistyötä. USAID julkaisi viime vuonna ensimmäisen digitaalisen strategiansa, jossa korostetaan avoimien, inklusiivisten ja yksilönvapauden takaavien tietoverkkojen tärkeyttä. Myös Suomen ja Yhdysvaltain aiesopimus sisältää samankaltaista kieltä.

– Meidän täytyy panostaa paljon vahvemmin siihen, että uudet teknologiat saadaan laajasti kehittyvien maiden käyttöön, jotta ihmiset ja yritykset voivat toimia, oppia ja olla keskenään kanssakäymisissä entistä tehokkaammin. Samalla pitää varmistaa, että teknologia on keino vahvistaa ihmisten asemaa eikä rajoittaa heidän oikeuksiaan, Skinnari lausui ulkoministeriön tiedotteessa.

Kiina ei ole ainoa maa, joka valvoo ja rajoittaa kansalaistensa toimintaa verkossa. Synkimpien arvioiden mukaan internet voi jakautua tulevaisuudessa kahtia vapaan maailman avoimeen verkkoon ja Kiinan johtamaan suljettuun ja valvottuun verkkoon.

Skinnari ei vielä näe tilannetta näin mustavalkoisena. Hän tapasi Washingtonissa myös Yhdysvaltain kauppaministerin Gina Raimondon.

– Ei se ole täällä ensimmäinen kysymys, että pitää valita puoli. Olemme aina osanneet rakentaa yhteistyötä kaikkien toimijoiden kanssa, hän sanoo.

Skinnarin mukaan aiesopimuksen allekirjoittaminen oli pitkien neuvottelujen seurausta, mutta nyt työ vasta alkaa. Se voi tuoda tilaisuuksia kehittyvissä maissa Nokian lisäksi myös pienille ja keskisuurille suomalaisyrityksille.

– Nyt pitää päästä konkretiaan ja maatasolle. Missä voisimme päästä nopeimmin liikkeelle?

Skinnari jatkoi tiistaina Washingtonista matkaansa Minnesotaan, jossa hän neuvottelee kuvernööri Tim Walzin kanssa Suomen ja Minnesotan yhteistyöstä.

– Se alkaa jo tänä iltana Minnesota Wildin ja Winnipeg Jetsin ottelussa, entinen jääkiekkoilija kertoi.