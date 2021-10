Pulaa konteista, työvoimasta, siruista... Maailmanlaajuinen kriisi ei helpota ja voi vähentää valinnanvaraa Suomenkin kaupoissa

Maailman tuotanto- ja kuljetusketjujen pullonkaulat uhkaavat heijastua myös suomalaisten joulunaikaan ja pidemmällekin.

Juuri nyt maailmankauppaa koettelee monipuolinen niukkuus, joka on koronapandemian tavoin yllättänyt monet. Pulaa on muun muassa komponenteista ja siruista sekä konteista ja laivoista eli rahtikapasiteetista.

Tämä niukkuus hidastaa tuotantoa ja kuljetuksia. Lisäksi koronaviruksen vuoksi työvoimasta on ollut pulaa ja esimerkiksi Kiinan jättisatamia on ollut suljettuina. Rahtiketjun tilapäinenkin katkeaminen aiheuttaa tukoksen, jonka purkaminen kestää ja jonka vaikutus kertautuu kauppojen hyllyille saakka.

Tuotanto- ja kuljetuspulmat eivät ole syksyn edetessä helpottaneet, päinvastoin. Tavara tuskin loppuu suomalaisista kaupoista, mutta valinnanvaraa saattaa olla tavallista vähemmän tai myyntisesonki käynnistyä totuttua lähempänä varsinaista juhlakautta.

– Käyttötavarakaupassa tilanne näkyy ennen kaikkea uutuustuotteiden toimitusten viiveenä ja yksittäisten tuotteiden tilapäisinä toimituskatkoina, sanoo S-ryhmän käyttötavarakaupan johtaja Virpi Viinikainen Taloussanomille.

– Sesonkituotteiden kohdalla olemme käyttäneet monipuolisesti eri kuljetusmuotoja, jotta ajankohtaiset tuotteet saadaan myymälöihin. Tänä syksynä merikuljetuksien lisäksi on käytetty normaalia enemmän junarahtia. Joissakin erityistilanteissa myös lentorahti on ollut toimivin vaihtoehto.

K-ryhmän päivittäistavarakaupan toimitusketjujohtaja Antti Lähde kertoo, että ryhmä on varautunut rahti- ja tuotanto-ongelmiin aikaistamalla toimituksia keskusvarastolle jo viime vuoden kesästä alkaen.

Black Fridayn ja joulukaupan saatavuustilanne on hänen mukaansa Citymarketeissa lähellä normaalia.

– Yksittäisiä tuotepuutteita voi esiintyä hieman normaalia enemmän, Lähde sanoo.

S-ryhmän Viinikainen odottaa joulumyyntiin tulevan pääosin suunniteltu määrä tavaraa, mutta osan tuotteista voivan tulla myymälöihin normaalia myöhemmin. Puutteita kuitenkin nähdään elektroniikkatuotteissa, hän povaa.

Talouden odotettua voimakkaampi piristyminen puolentoista vuoden takaisen pysähdyksen jälkeen on saanut maailmanlaajuisen tuotanto- ja kuljetusketjun yskähtelemään pahasti, ja vaikutukset ulottuvat yllättävän pitkälle.

– Kevään osalta polkupyöräilykauden käynnistymisestä tulee ennusteemme mukaan haasteellinen, Viinikainen sanoo.

Taloussanomat on jo aiemmin kertonut, kuinka maailmanlaajuinen sirupula näkyy Suomessa kauppojen hyllyillä. Esimerkiksi pelikonsoleissa ja tehokkaissa näytönohjaimissa tuotteiden saatavuus on kehnoa. Myös uusien puhelinmallien saatavuus on heikentynyt.

Vaatekaupoissa ja urheiluliikkeissä vaarana on, että kaikkia tavaroita ei saada hyllyille oikeaan aikaan.

– Ja nyt ei puhuta vain joulukaupasta, vaan myös Black Fridaysta, joka on erittäin iso tekijä monella tuoteryhmällä. On erittäin epävarmaa, saadaanko niihin kaikkia toimituksia, Muoti- ja urheilukauppa ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää kommentoi muutama viikko sitten Taloussanomille.

Ylelle Viinikainen kertoi, että jopa ensi kesän grillit pyritään saamaa varastoon jo tämän vuoden puolella.