Öljylämmityksestä luopumisesta on tullut entistä kalliimpaa – "Tuki voi mennä kohonneisiin hintoihin”

Pientaloaan öljyllä lämmittävät ovat innostuneet vaihtamaan käyttämäänsä energiamuotoa.

Ympäristöystävällisiä lämmitys- ja jäähdytyslaitteita myyvän, valmistavan ja kehittävän Gebwellin toimitusjohtaja Janne Rahunen kertoo kysynnän kasvaneen yhteiskunnan tukien ansiosta. Niillä kannustetaan siirtymään pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

Yrityksellä on asiakkaita useissa maissa, mutta kotimaan osuus on Rahusen mukaan vähän enemmän koholla kuin se olisi muuten.

” Karrikoidusti sanoen tuki voi mennä kohonneisiin hintoihin.

Tilanne näkyy Urakkadiili-sivustolla, jossa voi kilpailuttaa remontteja. Urakkadiilin toimitusjohtaja Eemil Kraft kertoo, että öljylämmityslaitteistojen poistoa koskevien tarjouspyyntöjen määrä on kasvanut alkuvuonna 68 prosenttia vuodentakaisesta. Energia-avustuksen ehdoissa vaaditaan, että vanhat kattilat ja lämmittimet poistetaan.

– Näissä töissä on jopa enemmän tekijän kuin tilaajan markkinat, Kraft sanoo.

Öljylämmitys vaihdetaan useimmin ilma-vesilämpöpumppuun Eri lämmitysmuotojen osuus avustushakemuksista ja keskimääräiset kustannukset helmikuussa 2021 Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä, 65 %, 10 804 euroa Maalämpöpumppujärjestelmä, 21 %, 16 661 euroa Kaukolämpö, 10 %, 8 114 euroa Sähkö, 2 %, 5 117 euroa Muu, esimerkiksi hake, pelletti ja aurinkoenergia, 2 %, 8 158 euroa Lähde: Motiva

Osa Urakkadiilin asiakkaista etsii myös uuden lämmitysmuodon asentajaa sivuston kautta, osa muualta. Esimerkiksi maalämmön asennustarjouspyyntöjä on tehty alkuvuonna 26 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Myös ilma-vesilämpöpumppujen asennusten tarjouspyynnöt ovat kasvaneet selvästi, mutta niistä ei ole tarkkoja lukuja, koska ne sekoittuvat muiden LVI-töiden joukkoon.

Motivan asiantuntija Päivi Suur-Uski sanoo, että tukien saatavuus on kasvattanut laitteistojen kysyntää ja ne ja asennukset ovat kallistuneet kovasti.

– Karrikoidusti sanoen tuki voi mennä kohonneisiin hintoihin, hän lisää.

Kallistuminen on havaittu myös Pirkanmaan ely-keskuksessa, jonne öljylämmityksen vaihtamiseen tarkoitetun valtionavustuksen hakemusten käsittely on keskitetty.

– Hinnoissa on näkynyt selkeää nousua, ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä ​​​​​​​Pirkanmaan Ely-keskuksesta sanoo.

Urakkadiilin Kraftin mielestä kiivas kysyntä näkyy jonkin verran hinnoissa, mutta hänestä hintataso ei ole mitenkään räjähtänyt.

Osin muutos liittyy yleiseen koko rakennusalaa koskevaan hintojen nousuun. Gebwellin Rahunen huomauttaa, että joillakin alan toimijoilla on ollut toimitusvaikeuksia.

– Kaikki joutuvat vähän kuin raapimaan maailmalta kaikennäköisiä komponentteja. Sirut ovat osa ongelmaa tietyissä komponenteissa, mutta on muitakin puutteita.

Rahunen arvioi, että heidän tilanteensa ei ole aivan yhtä paha kuin muiden, mutta eivät hekään immuuneja ole vaikeuksille.

Komponenttien kallistuminen on Rahusen mukaan nostanut tuotteiden hintoja, mutta muuten yritys ei ole korottanut hintojaan.

– Kilpailu alallamme on kovaa ja markkinoilla on paljon toimijoita, hän huomauttaa.

Kiivas kysyntä näkyy aikatauluissa. Kraft kertoo, että tekijöitä löytyy yleensä aikaisintaan kuukauden, parin päästä.

– Remontteja sovitaan jo ensi keväälle ja kesälle, hän lisää.

Moni öljyllä tähän asti pientaloaan lämmittänyt on siirtynyt ilma-vesilämpöpumpun käyttäjäksi.

Avustusta fossiilista polttoainetta käyttävän energiamuodon vaihtamiseen voi hakea kolmesta eri paikasta, mutta yhteen remonttiin rahaa saa vain yhdestä paikasta. Remontoijan on siis päätettävä, mitä tukea hakee.

Pirkanmaan ely-keskuksesta avustusta voin hakea muutoksiin, jotka on tehty viime vuoden kesäkuusta lähtien. Rahaa voi saada enintään 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun. Jos siirrytään muihin järjestelmiin, avustus on 2 500 euroa. Rahaa ei saa, jos uusi järjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aralta voi saada enintään 4 000 tai 6 000 euroa riippuen siitä, miten paljon remontti parantaa energiatehokkuutta.

Viime vuoden syyskuun jälkeen ely-keskus on vastaanottanut noin 17 000 hakemusta. Noin 8 500 hakijaa on saanut myönteisen päätöksen, mutta käsittely on ruuhkautunut pahasti. Heikkilä kertoo, että nyt käsitellään alkuvuonna tulleita hakemuksia. Käsittelijöiden määrää on lisätty.

Määrärahojen loppuminen on jumittanut sekä ely-keskuksen että Aran energia-avustuksen myöntämistä. Lisää rahaa odotetaan lähiviikkoina EU:n kestävän kasvun ohjelmasta.

Edellisten lisäksi remonteista voi saada kotitalousvähennystä. Siitä hyvitystä voi saada vain työn osuudesta omavastuun jälkeen. Hallitus on kaavaillut, että ensi vuonna energiaremontteihin käytettävää kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nostetaan 3 500 euroon henkilöltä.

Öljyn hinnan raju nousu on osaltaan lisännyt intoa tehdä energiaremontteja. Tilastokeskuksen tuoreimpien tilastojen mukaan kevyen polttoöljyn kuluttajahinta oli kesäkuussa liki 34 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan.

Pientaloasukkaat tekevät Rahusen mielestä ratkaisujaan ehkä enemmän lompakon kautta kuin yritysasiakkaat, mutta hän uskoo, että sama kehitys jatkuu, olipa tukia tarjolla tai ei.

– Tuki ei ole ehdoton draiveri. Kyllä nykyisin halutaan tehdä ympäristön näkökulmasta kestäviä ratkaisuja, hän sanoo.

Myös Kraft arvioi, että lämmitysmuotoja vaihdetaan ilmastosyistä, mutta rahaporkkana tukee suuntausta.

Muutoksista huolimatta noin 130 000 pientaloa lämpiää yhä öljyllä. Heikkilä ymmärtää, että kaikki eivät täkyihin tartu.

– Jos on uudet laitteet, on syytä miettiä, kannattaako 10 000–20 000 euron investointi, hän sanoo.

Remonttia harkitsevan on syytä muun muassa miettiä, miten moni talossa asuu ja miten pitkään ja voiko energiatehokkuutta parantaa muin keinoin?

