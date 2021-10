Facebook ilmoitti palkkaavansa 10 000 ihmistä Euroopassa

Facebook haluaa rakentaa EU:n alueella metaversumia.

Facebookilla on suuret suunnitelmat.

Pariisi

Sosiaalisen median teknologiayhtiö Facebook on julkistanut suunnitelmansa palkata 10 000 ihmistä Euroopan unionin alueella. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa niin kutsuttua metaversumia, joka on suosittu ajatus johtavien teknologiafirmojen riveissä.

Termillä tarkoitetaan tulevaisuuden mahdollista virtuaaliseen todellisuuteen perustuvaa uuden sukupolven internetiä, joka hämärtäisi rajoja fyysisen ja digitaalisen maailman välillä.

Facebook perusteli päätöstään luoda työpaikkoja EU-alueelle maanosan suurilla kuluttajamarkkinoilla, osaavalla työvoimalla sekä huippuyliopistoilla.