Wahlroos Ykkösaamussa: Tämä on Elokapinan ”suurin kokoava virhe” – ”Neuvostoliitto oli tästä hyvä esimerkki”

Ylen Ykkösaamussa Wahlroosilta kysyttiin, sijoittaako hän itse rahaa ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Muistelmansa julkaissut suomalainen talousvaikuttaja Björn Wahlroos on viime päivinä osoittanut ymmärrystään nuorten ympäristökapinalle. Tänään lauantaina hän kuitenkin syytti Ylen Ykkösaamussa Elokapinaa siitä, ettei ympäristöliikkeellä ole faktat täysin hallussa.

– Se on selvää, että nuorilla ihmisillä, joilla on aika vähän kokemusperäistä tietoa maailmasta, niin faktat helposti jäävät vähän vaillinaisiksi. Ehkä se suurin kokoava virhe on ajatus siitä, että talouskasvu olisi huono asia.

Sikäli kun talouskasvu on koko historiansa ajan perustunut fossiilisten polttoaineiden käytölle ja luonnonvarojen kulutuksille, sillä on ollut huomattava vaikutus niin ilmaston lämpenemiseen kuin ympäristön monimuotoisuuden häviämiseen.

Wahlroos oli Ylen Ykkösaamussa kuitenkin sitä mieltä, että ilman talouskasvua ympäristö tuhoutuisi entistä nopeammin.

– Neuvostoliitto oli tästä hyvä esimerkki. Me tarvitsemme talouskasvua, me tarvitsemme sitä kehitystä ja innovaatioita, koska uudesta teknologiasta ja innovaatioista tulevat ratkaisut juuri näihin ilmastoon liittyviin ongelmiin.

Haastattelussa toimittaja pyysi Wahlroosia tarkentamaan, miksi 30 vuotta sitten kaatunut Neuvostoliitto oli esimerkki ympäristötuhosta.

– Kun rahat ovat loppu, tarvitsee aloittaa ryöstöviljely. Se on niin yksinkertaista. Kun rahat loppuvat, haetaan ratkaisuja, jotka tapahtuvat luonnon ja ympäristön kustannuksella, hän vastasi.

Suomalaisista miljardööreistä esimerkiksi Cargotecin suuromistaja Ilkka Herlin on kehottanut varakkaita ihmisiä käyttämään rahojaan ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Ykkösaamussa Wahlroosilta kysyttiin, onko hän itse sijoittanut rahaa ilmastonmuutoksen torjuntaan.

– Ensinnäkin minä en sijoita ollenkaan. Perheessämme sijoituksia hoitaa poikani. Tämä on kuitenkin sellainen asia, jonka mielelläni jätän heille, joilla on tällaisia temaattisia investointistrategioita. Meillä ei tällaisia temaattisia strategioita ole.

Wahlroos piti Herlinin kehotusta hyvänä, mutta hän ei kuitenkaan kokenut, että hänen itsensä tarvitsisi näyttää esimerkkiä ilmastosijoittamisessa.

– Minä luulen, että olen ollut esimerkin näyttäjä aika monessa asiassa. Minun ei tarvitse olla jokaisessa asiassa.

