Sirupulasta kärsitään vielä 2–3 vuotta ennakoi kiinalainen elektroniikkajätti

Kiinalaisen Hisensen toimitusjohtaja kertoo tuotannon jatkuneen ennallaan mutta kustannusten nousseen.

Koko maailman teollisuutta on koronapandemian jäljiltä vaivannut pula puolijohteista, joita nykyään on varsinaisten tietokoneiden lisäksi lähes kaikessa elektroniikkaa käyttävissä laitteissa leikkikaluista pyykkikoneisiin ja ajoneuvoista teollisuuden suuriin laitteisiin.

Kiinalaisen Hisensen pääjohtaja Jia Shaoxiang varoittaa sirupulan kestävän vielä 2-3 vuotta. Jia on kertonut arviostaan talouskanava CNBC:n haastattelussa.

Kiinan valtion tukema Hisense on maan suurin televisioiden ja kodinkoneiden valmistaja, ja sirupula on vaikuttanut myös sen toimintaan. Tuotanto on jatkunut ennallaan, mutta kustannukset ovat nousseet, Jia sanoo.

Sirupulan taustalla ovat kasvanut kysyntä sekä Kiinan ja Yhdysvaltain välinen kauppasota. Koronapandemian aikaisten rajoitustoimien aikana kodin laitteiden kysyntä on kasvanut eivätkä siruntuotanto ja niiden toimitukset ole pysyneet mukana vauhdissa. Samaan aikaan kauppasota on saanut yritykset hamstraamaan siruja.

Jia arvioi, että jos kauppasodassa ei tapahdu isoa käännettä pahempaan, sirupula voitaisiin saada ratkaistua parin-kolmen vuoden kuluessa. Sen sijaan, jos kauppapakotteet jatkuvat, jatkoa on vaikea arvioida, hän sanoo.