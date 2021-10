Viiden lapsen isä Joni Kettunen tietää paljon stressistä – ja tienasi sillä hyvin

Jyväskyläläinen suurperheen isä ja psykologi tienasi viime vuonna Firstbeat Analytics -yhtiön myynnillä.

Jyväskyläläisen Firstbeat Technologiesien omistajat myivät kesällä 2020 kuluttajalaitteisiin kehon analyysiteknologiaa kehittäneen Firstbeat Analytics -yhtiön. Ostajana oli älykelloja ja navigaattoreita valmistava satelliittipaikannusyhtiö Garmin.

Myyty osuus oli yrityksen liiketoiminnasta noin puolet. Yhtiön perustajiin kuuluvalle Joni Kettuselle, 48, ja muille osakkaille jäävä yhtiö jatkaa työhyvinvoinnin ja huippu-urheilun mittauksiin perustuvien SaaS-palveluiden kehittämistä yrityksille.

Kettunen on psykologian tohtori, joka asuu vaimonsa ja viiden lapsensa kanssa omakotitalossa Päijänteen rannalla Jyväskylässä. Hänen väitöskirjansa liittyi aikanaan stressin mittaamiseen ja mallintamiseen.

Tutkimustyö jatkui tiimissä, jossa oli matematiikan ja urheilufysiologian osaamista, ja syntyi ajatus analytiikan viemisestä pidemmälle ohjelmistopohjaisena tuotteena. Vuonna 2002 hän perusti Firstbeatin yhdessä kahden muun osakkaan kanssa.

Työhyvinvoinnissa kysymysmerkkejä koronanjäljiltä

Työhyvinvointi on koronapandemian jäljiltä työnantajia kiinnostava kasvualue. Monet työterveyden perinteiset tukimuodot olivat katkolla. Nyt monet työnantajat miettivät, miten rakentaa työhyvinvointia uudessa hybridimallissa.

– Työterveydessä on kehittynyt patoutuneita ongelmia, mutta toisaalta tuskin koskaan on puhuttu niin paljon terveydestä kuin koronan aikana, Kettunen sanoo.

– On päivänselvää, hyvinvoinnin tukemisen mallit kasvavat, kyse on siitä millä vauhdilla ja miten oikeita palveluita tulee tarjolle. Se on edullisempaa (kuin sairauksien hoitaminen) ja inhimillisempää.

Hybridityö panee kysymään, mikä on työaikaa, mikä vapaata, ja miten ne vaikuttavat ihmisen stressitilaan ja palautumiseen. Tätä on yhä tärkeämpää selvittää kokonaisvaltaisesti, Kettunen katsoo.

– Päätä ei vaihdeta kello viideltä, vaan ihmistä ja hänen fyysistä ja henkistä tilannettaan katsotaan kokonaisuutena. On lopulta sama mistä se stressi tulee, se vaikuttaa joka tapauksessa työsuorituksessa ja vapaalla.

Uusi Firstbeat Life -niminen palvelukonsepti alkoi tänä syksynä. Käytännössä työterveys tarjoaa työntekijälle yrityksen mittalaitteen, ja työntekijä voi tarkistaa anturin ja havainnollisen puhelinsovelluksen avulla oman hyvinvointinsa tilan niin usein kun haluaa.

Laite mittaa – Kettusen mukaan kuluttajalaitteita tarkemmin – käyttäjän EKG:ta ja liikkumista, stressiä ja siitä palautumista ja unen laatua ja analysoi näiden pohjalta hyvinvointipisteitä ja sitä missä on parannettavaa ja miten.

Työntekijä voi halutessaan antaa tiedot myös työterveyden ammattilaisen käyttöön. Kettusen mukaan palaute on ollut rohkaisevaa, sillä mittaaminen voi ehkäistä uupumistilanteita.

Reaaliaikaista tietoa

Kettunen painottaa, että ideana on katsastaa mitattavan henkilön jaksamista aika ajoin, ei kulkea jatkuvasti antureissa mittaustuloksia kytäten.

Hän tunnustaa, että itse on silti jäänyt ”nyt taas vähän koukkuun mittaamiseen”, kun mukaan tuli reaaliaika-ominaisuus.

Puhelinhaastatteluhetkelläkin anturi on rinnassa. Onko käyrä koholla?

– Joo, kyllä se on vähän koholla näköjään, mutta se on positiivista stressiä. Innostun puhuessa. Tiedän että myös palaudun nopeasti. Jos se olisi negatiivista, palautuminen kestäisi pidempään. Kiihtymys ja dynaaminen vire ovat myös tärkeitä ominaisuuksia, sillä ne mobilisoivat voimavaroja.

Sydämen sykevälianalyysiin perustuvia tietoja voi tarkkailla matkapuhelimesta.

Käyttääkö Kettunen itse tietämystään raskaan yrittäjätyön ja perhe-elämän sovittelussa?

– Välillä paremmin, välillä huonommin. Aina ei suutarinlapsella ole ollut kenkiä, mutta tiedän ainakin mistä niitä etsiä. Usein muutokset tulevat periodimaisesti. Emme me mitään ilosanomaa tuo, että joka päivä olisi oltava mittarit päällä tai että aina pitäisi elää numeroiden mukaan.

Mikä meitä sitten stressaa? Kettusen mukaan ihmiset ovat tässäkin kohtaa vähän erilaisia. Tärkeintä on nähdä, mikä yksilötasolla stressaa ja toisaalta palauttaa. Jotain voidaan myös yleistää.

Työssäkäyvillä palautuminen on yleensä maanantaista perjantaihin heikkoa, osin vielä lauantaisinkin. Sunnuntai on päivistä parhain.

Työikäistä väestöä kuvaavan datan perusteella tiedetään, että yleisesti korona-aikana unen laatu parantunut ja stressi vähentynyt. Lockdown-aika lisäsi sitä vastoin stressiä. Osa liikkuu enemmän kuin koskaan, toisaalta vaarallisen passiivisten määräkin on kasvanut.

Asumiseen väljyyttä

Kettusen mukaan yrityskaupan taustalla oli ajatus siitä, että erilaiset liiketoiminnat kannatti eriyttää. Lisenssiliiketoiminnan myynnin jälkeen yhtiö pystyy keskittymään suuremman lisäarvon SaaS-palveluiden kehittämiseen työhyvinvointi- ja urheilumarkkinoille.

Kauppahintaa yhtiöt eivät kertoneet. Kettunen oli suurin omistaja reilun kolmanneksen osuudella. Omistajia on kaikkiaan nelisenkymmentä.

Omistajat sijoittivat osan myyntituloista jäljelle jäävään yhtiöön.

Yrityskauppa on mahdollistanut sen, että Kettunen on voinut vetää hieman henkeä ja miettiä asioita uusista kulmista. Elokuussa hän siirtyi yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

Perhe on ostanut Helsingistä kaupunkiasunnon, ja valmistelee muuttoa isompaan kotiin Jyväskylässä. Tila on suurperheessä tärkeää, hyvä stressin lievittäjä.

Kettunen on myös hankkinut ensi kertaa veneen, day cruiserin, vaikka koti on ollut järven rannalla.