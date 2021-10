Heli Kurjasen, 41, menestysbisnes sai alkunsa vitsistä – ”Ensireaktioni oli, että hyi hemmetti, aika ällöä”

Lunette-yrityksensä myynnillä vaurastunut juupajokelainen Heli Kurjanen kunnostaa vanhaa maatilaa, mutta jatkaa edelleen työntekoa yrityksensä ostaneessa yhtiössä.

Heli Kurjanen, 41, on innoissaan uudesta pestistä. Naisten kuukautiskupeilla hurjia myyntimääriä saavuttaneen Lunette-yrityksen perustaja siirtyy vetämään yrityksestään pääosan ostaneen Peptonic Medicalin uutta yksikköä.

Tukholman pörssiin listattu biolääkealan yritys osti viime vuoden kesällä 73 prosenttia Lunettesta. Kurjanen sai kaupasta muhkean määrän Peptonic Medicalin osakkeita. Lukumäärää ei ole julkistettu.

Kurjanen työskentelee silti edelleen kotipaikassaan ”Juupajoen pääkonttorilla”.

Hän omistaa siellä myös vanhan 1930-luvulla rakennetun maatilan. Ensimmäisenä vuonna Kurjanen asui ilman sisävessaa ja juoksevaa vettä. Tilan hän osti jo ennen kauppaa, mutta siihen hän on panostanut suurimman osan tuloistaan.

Kurjanen on kuitannut pienen osa myyntituloista ja hajauttanut sitä myös sijoituksiin. Emoyhtiön osakkeissa on suurin potti, ja sen hän haluaa pitää pitemmän aikavälin sijoituksena.

– Elän edelleen aika askeettista elämää. Tämä talo on henkilökohtainen unelmani, että on koti ja tilaa hengittää ja nyt vielä eläimiä. Lapsiani olen voinut myös tukea eri tavalla rahallisesti kuin omilla vanhemmillani oli mahdollisuutta tehdä.

Kurjasen tie menestyksekkääksi yritysjohtajaksi ei ole ihan tyypillinen. Tampereen Lentävänniemen lähiössä ”tavalliseen duunariperheeseen” syntynyt Kurjanen tuli äidiksi 19-vuotiaana. Perheessä on kaksi nyt jo aikuista lasta.

2000-luvun alussa Juupajoelle muuttanut kotiäiti hurahti kestovaippailuun, ja alkoi myös valmistaa ja myydä niitä toiminimellä. Näinä aikoina hän törmäsi kuukautis- eli kuukuppeihin, joita myynnissä oli siihen aikaan vain kahta merkkiä.

– Ensireaktioni oli, että hyi hemmetti, aika ällöä. Miksi joku haluaisi käyttää näitä. Mutta sitten tajusin, että minulla oli juuri samoja ennakkoluuloja kuin joillain ihmisillä kestovaippoihin.

Kurjanen tykästyi kuppeihin, mutta huomasi samalla, että niissä oli pieniä puutteita, jotka huononsivat käytettävyyttä.

– Siitä se lähti vähän vitsinä. Puhuin ex-miehelleni että ’vitsi kun tämä olisi tehty näin ja markkinoitu paremmin’. Hän sanoi, että ’mitä valitat, rupea tekemään itse’.

Heitto ei jäänyt vain ilmaan, ja pian Kurjanen oli selvittämässä lähipiirin naisten kokemuksia kupeista, miten myynnissä olevat tuotteet on tehty ja mistä löytyisi sopiva silikonitehdas.

– Siitä se lähti, että aloin piirtämään ruutuvihkoon muutoksia tuotteeseen.

Prototyypin suunnittelua auttoi hieman se, että lukion ja ammattikoulun käynyt Kurjanen osasi hieman teknistä piirtämistä. Ex-mies auttoi alkuvaiheissa.

Lunette valmistaa kuukautiskuppeja.

Tuotannon käynnistämiseen Kurjanen sai naisyrittäjälainaa, jota Finnvera myönsi vuoteen 2013 asti. Hän palkkasi pian myös mainostoimiston.

Kurjanen oli täpinöissään, koska oli vakuuttunut tuotteensa toimivuudesta. Toisaalta hän ajatteli edelleen, että myisi kuppeja verkkokaupassa puoliharrastuksena kotiäitinä.

Kuukupit lähtivät hyvin myyntiin. Ekokauppa Ruohonjuurikin innostui niistä. Vuonna 2005, parin kuukauden jälkeen, hän perusti osakeyhtiömuotoisen Luneten.

– Aloin tajuta, että tästähän voi tulla vaikka mitä. Se oli aika hieno tunne. Olin 25-vuotias. Jälkikäteen ajatellen tosi nuori ja naiivikin, mutta samalla oli rohkeutta ja uskoa, että hyvin tämä menee.

Alussa tarve näyttää vakavasti otettavalta firmalta sai koomisiakin piirteitä.

– Jos tuli asiakkaalta reklamaatio, ohjasin sen ’laatuosastolle’ eli siskolle.

Perustamista seuranneena vuonna kyselyjä alkoi tulla aina Afrikasta ja Yhdysvalloista asti, ja sivusto käännettiin englanniksi.

Vuosien varrella tuotanto on kasvanut, kuten myös kilpailu. Markkinoilla on lukemattomia kuukuppien valmistajia. Lunetella on tuotesuoja, mutta täysin identtisiä kopioitakin, joissa on myös ollut erilaisia laatupuutteita, tulee vastaan.

– Vuosia sitten kokeilimme lakimiehen kanssa puuttua aggressiivisestikin kaikkeen, mutta se lopetti toiminnan vain joiksikin viikoiksi. Edelläkävijän rooli on raskas siinä mielessä, että olemme avanneet markkinaa ja jakaneet tietoisuutta ja sitten joku kopioi lähes kaikki.

Kuukautiskupeilla maailmanvalloitukseen lähteneelle nuorelle naiselle aikanaan myös vähän naureskeltiin. Kurjanen ei ole antanut sen haitata.

– Yritän koko ajan vahvemmin luottaa itseeni ja intuitiooni ja siihen että osaan asiani. Mutta sama kuin monelle muulla naisella, tietty huijarisyndrooma vaivaa välillä.

Jo alkuvuosina hän huomasi, että ei pärjää tankeroenglannillaan ja hankki itselleen yksityisopettajan. Nykyisin kielitaito riittää pitkälle.

” Tällaisenako muut minut näkevät.

Vuonna 2017 Kurjanen kutsuttiin Suomen isännöimään paneelitilaisuuteen YK:n yleiskokoukseen keskustelemaan naisten seksuaaliterveydestä ja kuukautishygieniasta.

Teemat ovat polttavan tärkeitä köyhemmissä maissa. Huono kuukautishygienia heikentää naisten ja tyttöjen koulussa ja töissä käyntiä. Tabut ja tiedon puute voivat johtaa stressiin, häpeään ja sosiaaliseen eristämiseen.

Kaupalliset kuukautissiteet voivat olla liian kalliita matalapalkkaisille naisille ja tytöille. Kuukupit myös vähentävät maatumatonta jätettä, ja ne voivat kestää vuosia.

– Tämä on tärkein syy, miksi pyöritän firmaa. En maineen tai rahan takia. Ensin ajattelin hyvää tuotetta itselleni, sitten lähipiiriä. Kun olen seurannut, miten tärkeää työtä tekevät esimerkiksi yhteistyökumppanimme Keniassa, se on avannut silmät.

Kurjasen mukaan kuukautistabuja on yhä paljon, jopa Suomessa. Missiona on herättää avointa keskustelua ja laajentaa sitä myös seksuaaliterveyteen. Tuotevalikoima on laajenemassa.

Keväällä 2019 Kurjanen valittiin Vuoden naiseksi, ja samana syksynä hän matkasi Brysseliin finalistina Vuoden Euroopan naiseksi.

– Siellä oli ihmisiä jotka ovat muuttaneet Euroopan tasolla asioita parempaan suuntaan ja jotka tekevät tärkeää työtä. Tällaisenako muut minut näkevät, Kurjanen muistelee ajatelleensa.

– Hirveästi upeita asioita on tapahtunut viime vuosina. Olen saanut nipistää itseäni. Viime vuonna voitimme kestävän kehityksen designpalkinnon Saksassa. Siellä oli Dysonin johtaja puhumassa ja pokkaamassa palkinnon ennen minua. Taas mietin, että herranjumala, mitä tässä tapahtuu.

Parantuiko huijarisyndrooma?

– No ei ehkä ihan lopullisesti, mutta helpotti paljon.