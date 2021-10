Wide ContentPlaceholder

Akseli Reho nauttii siitä, että saa business-enkelinä seurata useaa erilaista yhtiötä.

Taloussanomat

Yrityskaupalla rikastunut Akseli Reho kertoo, mitä hänen lastensa pitää tehdä saadakseen älypuhelimen

Akseli Reho on sijoittanut yrityksensä myynnistä saamiaan rahoja pieniin startup-yhtiöihin. Hänestä niissä mukana olo on tosielämän näytelmää, joka on täynnä jänniä käänteitä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Ongelmanratkaisu on kankaanpääläisen Akseli Rehon, 46, intohimo. Päästäkseen kivojen, aitojen ongelmien kimppuun, hän on sijoittanut rahaa kuuteen pieneen yritykseen. Neljässä yrityksessä hän on hallituksessa. Startup-sijoittamiseen liittyy paljon riskiä, mutta myös mahdollisuus onnistua. Reholle se on myös viihdettä. – Se on vähän kuin elokuva- tai teatterilippu, jonka avulla pääsee seuraamaan tosielämän näytelmää, jossa on jänniä käänteitä ja yllätyksiä, hän kuvaa. Sijoituksiinsa Reholla on ollut mahdollisuus, koska vuonna 2015 hän myi puoliksi omistamansa Clothing+-älyvaateyrityksen. Tuona vuonna hänen verotettavat tulonsa olivat miltei 5,5 miljoonaa eli Satakunnan suurimmat ja koko Suomen 38:nneksi suurimmat. Bisnesenkelinä Reho on huomannut olevansa hyödyllinen aloitteleville yrityksille, mikä on hänestä palkitsevaa. Kokemuksensa ansiosta hän pystyy tukemaan esimerkiksi rahoituksen hankkimisessa ja yrityskaupoissa. Yritykset, joihin Reho on sijoittanut, toimivat eri aloilla. Skaala vaihtelee hyvinvointivalmentamisesta teknisiin kiertotalousratkaisuihin, jossa keskitytään antamaan tekstiilikuiduille uusi elämä. – Ainoa yhteinen tekijä on, että niissä on oikea ongelma, joka kiehtoo minua. Yritykset ovat vähintään muutaman vuoden ikäisiä ja jo selvinneet ensimmäisistä vaikeuksistaan. Reho on poiminut kohteikseen sellaiset, joiden tarinan hän voi ajatella innostavan vuosikymmenen kuluttuakin. Porukan tulee olla sitoutunutta ja kivaa ja pystyä kestämään keskinäisiäkin pulmia. Enkeliyden lisäksi Reho tekee välillä töitä energiayhtiö Vatajakoskelle. – Olen siellä töissä silloin, kun on jotain erityisen kiinnostavaa ja kansainvälistä, hän sanoo. Elämä ei Rehon mielestä ole muuten juuri muuttunut yritysmyynnin jälkeen. Jo ennen sitä hän teki asioita, joita halusi. – Mitään erityistä, joka symboloisi onnistumista, en ole ostanut, hän hymähtää. Viisihenkisen perheen ostokset tuoremehua ja ruodotonta Norjan lohta myöten ovat jokseenkin samat kuin ennen yritysmyyntiäkin. Reho toteaa, että jos he asuisivat Helsingissä, hän saattaisi joskus ostaa jotain eksoottisempia mereneläviä, mutta Kankaanpäässä ei sellaista houkutusta ole. Perhe kulkee Volkswageneilla; Xsaralla ja Passat-farmarilla. – Minusta olisi vähän noloa saapua paikalle hienolla autolla, kun ihmiset tulisivat katsomaan autoa, eikä minua, Reho nauraa. Perhe on Reholle tärkeä ja hän sanoo olevansa yhä vaimolleen velkaa siitä, miten paljon tämä antoi hänen matkustaa ja keskittyä aiempaan yritykseen. – En ole haaveillutkaan, että hyppäisin samanlaiseen vauhtiin, jossa olin aiemmin. ” Ihminen kokee epäonnistuneensa sulatellessaan vain toisten ansioita. Silti hän pitää kaukaisena mahdollisuutena, että joskus vielä perustaisi oman yrityksen – joko yksin tai lastensa kanssa. Pääoman varmistelemiseksi hän on sijoittanut myös varmempiin kohteisiin kuin aloitteleviin yrityksiin. – Makeinta olisi, että saisin olla bisnesenkelinä lapsilleni, Reho miettii. Ihan heti lapsista ei tule yrittäjiä tai yhtiökumppaneita. Nuorimmat ovat kymmenvuotiaita ja vanhin 13. Reho kuitenkin ohjaa heitä vahvasti ongelmien ratkaisuun ja sen miettimiseen, voisiko niissä piillä liiketoiminta-aihio. – Hyviä ideoita on tullut. Kun äiti on filosofipohdiskelija ja isä yrittäjä, lapsilla on selvästi kyky kyseenalaistaa, Reho kertoo. Hän haluaa antaa lapsilleen eväät, joilla he pärjäävät elämässään ja voivat luoda itselleen merkityksellistä työtä ja jopa vaurautta. Iso perintö ei kuulu suunnitelmaan, vaikka Reho voikin tarvittaessa siivittää lastensa uraa taloudellisesti. Hän kertoo lukeneensa, ehkä Osmo Soininvaaran kirjasta, että paras elementti tyytymättömyyteen on, että perii paljon ja kuluttaa rahat. – Ihminen kokee epäonnistuneensa sulatellessaan vain toisten ansioita. Akseli Rehon ilot ovat yhä pitkälti samoja kuin ennen yrityskauppaa. Hän muun muassa nauttii maastopyöräilystä kankaanpääläisessä metsässä. Lapset eivät saa suuria hankintoja kuten älypuhelinta tai polkupyörää noin vain, vaan heillä pitää olla sovittu määrä rasteja ruksitaulukossa. Siihen saa merkinnän, kun urheilee, saa kokeesta hyvä numeron tai tekee jotain muuta hyvin. Kannustus on Rehosta keskeistä. Hän kiittää vilpittömästi opettajiaan. – Olin lapsena järkyttävän villi, äidinkieleni oli viitosta kautta linjan, ja minulla saattoi olla lukihäiriö. Silti opettajat kannustivat ja rohkaisivat, eikä minua nujerrettu. Lukion matematiikanopettaja sai hänet nostamaan pitkän matematiikan numerot viitosista kiitettäviksi, minkä ansiosta Reho pääsi opiskelemaan diplomi-insinööriksi. Väkisin Reho ei lapsistaan yrittäjiä aio tehdä. He saavat hänen mukaansa keskittyä mihin tahansa, mitä he haluavat palavasti tehdä. Vaikka tanssimiseen tai näyttelemiseen. Intohimoa kannattaa hänestä seurata. – Ryhdy hyväksi siinä, mitä rakastat ja sinusta voi tulla järkyttävän hyvä, hän neuvoo. Kaikkea ei tarvitse osata itse. – En ole hyvä yksittäisessä teknologiassa, mutta olen hyvä innostumaan ja ratkomaan ongelmia yhdessä ihmisten kanssa. Taloussanomat kysyi takavuosina yrityskaupoilla tai sijoittamalla äkkirikastuneiden suomalaisten kuulumisia. Lue lisää: Älyvaatteilla rikastunut suomalais­miljonääri ei päästä lapsiaan helpolla – ”Kännyköitäkään ei heille ole vielä ostettu”