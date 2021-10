St1:n toimitusjohtajan mukaan syitä tämän syksyn korkeille hinnoille on useita.

Suomessa useammalla bensa-asemalla 95E10-bensiinin litrahinta on viime aikoina hiponut kahta euroa. ST1:n toimitusjohtajan Mika Wiljasen mukaan maailmanmarkkinahinta on yleisesti nousussa.

Bensiini on tällä hetkellä Suomessa lähes ennätyskallista.

Suomessa useammalla bensa-asemalla 95E10-bensiinin litrahinta on viime aikoina hiponut kahta euroa. Hinnat ovat korkeimmillaan olleet 1,950 euroa litralta.

Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin mukaan 95E10-bensiinin keskihinta oli syyskuussa 1,72 euroa litralta ja elokuussa 1,73 euroa litralta. Yhtä korkealla hinnat ovat viimeksi olleet vuonna 2012, jolloin 95-bensiini maksoi syyskuussa keskimäärin 1,74 euroa litralta.

Tilastoa on kerätty vuodesta 2002 alkaen, eivätkä hinnat ole tuona ajanjaksona muulloin nousseet yhtä ylös.

Kalliimman 98-oktaanisen hinta puolestaan ei ole kertaakaan ollut yhtä korkealla kuin tänä syksynä. Elokuussa keskihinta oli Suomessa 1,82 e/l, syyskuussa 1,80. Sitä ennen korkeimmilleen hinta nousi syyskuussa 2012, jolloin 98-oktaaninen maksoi keskimäärin 1,80 euroa litralta.

Energiayhtiö St1:n toimitusjohtajan Mika Wiljasen mukaan syitä tämän syksyn korkeille hinnoille on useita.

– Viimeaikainen muutos juontaa juurensa maailmanmarkkinahintojen viime päivien ja viikkojen merkittävään nousuun, Wiljanen sanoo.

Se johtuu kysynnän kasvusta. Koronapandemia vähensi energian kysyntää, mutta nyt sitä tarvitaan taas: elämä ympäri maailmaa alkaa normalisoitua, mikä tarkoittaa, että muun muassa lentoliikenteen määrä on kasvanut ja kasvaa entisestään, yhteiskunnat avautuvat ja toimeliaisuus lisääntyy.

– Energian kysyntä kasvaa, mutta vastaavasti tuotantoja ei olla samaan tahtiin maailmalla nostettu, Wiljanen kertoo.

– Ja toinen asia, mikä vaikuttaa meillä tuotteiden hintoihin, on dollarin ja euron kurssi. Viime viikkoina dollari on vahvistunut.

ST1:n toimitusjohtaja Mika Wiljanen näkee, että bensan hinta saattaa nousta vielä nykyistä korkeammaksi.

Edellä mainitut seikat ovat syynä sille, miksi bensan hinta on tänä syksynä kallistunut entisestään. Hinnat ovat kuitenkin olleet jo muutoinkin koholla johtuen heinäkuussa voimaan astuneesta uusiutuvaa energiaa koskevasta EU:n direktiivistä sekä valmisteveron korotuksesta elokuussa 2020.

– Sekin vaikuttaa, että sähkön ja maakaasun hinnat ovat nousseet viimeisen parin kuukauden aikana. Se taas johtaa osaltaan siihen, että siellä, missä voidaan mahdollisesti käyttää muita vaihtoehtoja eli öljyä, öljynkysyntä kasvaa entisestään.

Silloin, kun bensan hinta oli vuonna 2012 koholla, raakaöljyn hinta oli noin 120 dollaria barrelilta. Nyt WTI-raakaöljyn hinta on hieman yli 80 dollaria barrelilta.

– Suhteessa raakaöljyn hintaan bensan hinta ei ole nyt kalleimmillaan. Mutta meillä on verot kasvaneet tässä välissä, ja uusiutuvan polttonesteen sekoitevelvoite on noussut, mikä tarkoittaa, että on tullut muita elementtejä, jotka nostavat polttonesteen lopputuotteen hintaa.

Wiljanen näkee, että bensan hinta saattaa nousta vielä tästäkin.

– Kyllä hinnat voivat vielä nousta, mutta en usko, että kovin hurjasti.

– Mutta siihen voi tietenkin vaikuttaa monikin asia. Jollain häiriötekijällä, kuten luonnonhäiriöllä, voi tällaisessa volatiilissa tilanteessa olla hyvinkin suuri vaikutus.

Toisaalta myöskään hintojen halpeneminen ei ole näköpiirissä.

– Ennen kuin tuotannot saadaan ylös ja vastaamaan kysyntää, en usko, että tästä hirveästi alaspäin mennään. Valitettavasti, Wiljanen sanoo.

Sitä, miten kauan tässä kestää, on vaikeaa arvioida, hän toteaa.

Ilmiö on koko maailman ja Suomen laajuinen.

– Suomi on energian suhteen täysin sidoksissa maailmanmarkkinoihin ja niiden hintatasoihin, joten ne vaikuttavat meille suoraan.

Kuluttajien käyttäytymisessä ennätyskorkea bensan hinta ei kuitenkaan ainakaan vielä näy.

– Suomi on pitkä ja iso maa, jossa liikkuminen on yksi tärkeimmistä elementeistä jokapäiväisessä toiminnassa. En usko, että tämä vielä on se taso, joka vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen ja liikkumiseen.

Autoalan tiedotuskeskuksen liikenteen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja uskoo hintakehityksen olevan rauhoittumassa.

Raaka-öljyn maailmanmarkkinahinnan kehitystä on ollut tosi vaikea arvioida, Kalenoja sanoo.

– Loppukesällä arveltiin, että se olisi tasaantumassa ja siellä olikin jakso, jossa hinnat tulivat alas päin.

Se oli silloin.

– Sitten syksyllä tuli uutta ennakoimatonta hinnannousua.

Kalenojan mukaan EU-tasolla tehdyt pitkän aikavälin ennusteet puhuvat rauhoittumisen puolesta.

– Tässähän ei ole taustalla pula raakaöljystä, toisin kuin on laita esimerkiksi teräs - ja metallimarkkinassa, ja tietyistä kriittisistä mineraaleista on aidosti pula.

Kalenoja uskoo taustalla saattavan olla raaka-öljyn toimituksiin ja varastointipaikkoihin liittyviä tekijöitä.

– Näkisin, että hinnat alkavat rauhoittua. Näin oletetaan.