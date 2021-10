Entinen radikaali Björn Wahlroos ymmärtää nuorten ympäristökapinaa ja haluaa laillistaa kannabiksen – ”Tämä ei ole hirveän jännä kysymys enää”

Björn Wahlroos pitää nuoruuden kapinointia luonnollisena, mutta kertoo saaneensa nuoruuden radikalismivaiheestaan vahvan ”rokotuksen” ääriajattelua kohtaan. Kannabiksen laillistaminen on hänen mielestään vain ajan kysymys.

Sammon ja UPM:n hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos eli nuoruudessaan muutaman vuoden kiihkeän vasemmistoradikalismivaiheen, josta hän kertoo juuri julkaistuissa muistelmissaan Barrikadeilta pankkimaailmaan (Otava, 2021).

Hän on vasta muistelmissaan ja niiden julkaisun yhteydessä avannut tarkemmin vasemmistolaisvuosiaan, jotka alkoivat 15-vuotiaana ja kestivät korkeakouluopiskelujen alkuvaiheeseen.

Otavan kustannuspäällikkö Jarkko Vesikansa kysyi Wahlroosilta kirjan julkistustilaisuudessa torstaina, miten Wahlroosin oma menneisyys radikaaliliikkeessä on vaikuttanut suhtautumiseen nykypäivänkin yhteiskunnallisiin liikkeisiin.

Wahlroosin mukaan hänen oma menneisyytensä synnytti ymmärryksen siihen, että nuorison kuuluu kapinoida.

– Olen aina vähän säälinyt nuoria, jotka eivät ole millään lailla kapinoineet, koska silloin on jäänyt jotain kokematta.

Wahlroos korosti, että kapinointia tarvittiin ainakin hänen omassa nuoruudessaan, koska Suomi oli silloin erittäin arvokonservatiivinen paikka.

– Voi olla, että ympäristökysymykset tänään ovat sellaisia, että ne edellyttävät jonkin verran sellaista pientä kapinaa. Mutta ihan niin kuin 60-luvulla, nämä asiat tuppaavat menemään överiksi ja yli sekä sisällöltään eli substanssimateriaaliltaan että toimintatavoiltaan.

Wahlroos pitää nykypäivän ympäristökapinointia kaksipiippuisena: toisaalta hän ymmärtää nuorten tarvetta kapinoida, toisaalta hänellä on ”voimakas rokotus tämäntyyppisiä yhteiskunnallisia ajatusmalleja vastaan”.

Wahlroos kertoi keskiviikkona julkaistussa ruotsalaisen Dagens Nyheterin haastattelussa, että hän kannattaa kannabiksen laillistamista.

Häneltä kysyttiin, ovatko hänen omat nuoruuden kokeilunsa vaikuttaneet tämän kommentin antamiseen.

– Toki ne ovat sitäkin, Wahlroos sanoi.

– Klassinen tapa suhtautua kannabikseen on sanoa, että eihän se ole vaarallinen, mutta kun se johtaa kovempiin huumeisiin. Tämä on tavallisin kommentti, jonka kuulee. Mielestäni se on täydellinen virheanalyysi, koska se, mikä johtaa kovempiin huumeisiin on se, että niissä on sama jakelu. Eli sama huumekauppias myy sulle jotain vahvempaa kamaa, jos olet aloittanut kannabiksella.

Wahlroosin logiikan mukaan kannabiksen laillistaminen katkaisee tämän yhteyden.

– Haluan muistuttaa teitä, että yli tusina Yhdysvaltojen osavaltiota on jo laillistanut kannabistuotteet. Tämä ei ole hirveän jännä kysymys enää, se on vain ajan kysymys ennen kuin kannabis laillistuu ympäri maailmaa.