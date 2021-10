Sijoittajilla edessä jännät viikot – onko luvassa poikkeuksellisen hyvä tuloskausi?

Tuloskausi on näinä päivinä kerännyt kierroksia päästäkseen ensi viikolla kunnolla vauhtiin. Positiiviset tulosvaroitukset ovat antaneet väriä odotukseen.

Kolmannen vuosineljänneksen tuloskausi on alkumetreillään, ja yhtiöiltä on samaan aikaan ropsahdellut ilmoituksia tulosohjeistusten nostoista.

Merkitseekö tämä sitä, että tuloskausi olisi yllättämässä poikkeuksellisen myönteisesti?

Ei välttämättä, sillä juuri näihin aikoihin, kun kuluva tulosvuosi on jo edennyt selvästi loppupuolelleen, koko vuotta koskevat näkymät yleensäkin ovat jo tarkentuneet ja samalla tulosohjeistuksia on syytä tarkentaa.

Keskiviikkona tulosnäkymiensä nostamisesta ilmoittivat Fiskars, Scanfil ja Ponsse. Viime kuussa vastaavan ilmoituksen tekivät Componenta, Marimekko ja Kamux. Torstaina asialle on jo ehtinyt Kesko.

Vuosi on toki ollut poikkeuksellinen sikäli, että tulosohjeistusten nostoja on saatu läpi vuoden, analyysiyhtiö Inderesin osakestrategi Juha Kinnunen sanoo. Esimerkiksi Fiskarsilta ilmoitus oli jo neljäs tänä vuonna.

Vuoden kaksi ensimmäistä neljännestä olivat erittäin nopean kasvun kausia, mitä selittävät vertailuajankohdan eli koronakuopan heikot luvut.

Tänä vuonna sekä ensimmäisellä että toisella vuosineljänneksellä operatiivisen liikevaihdon kasvu oli keskimäärin 30 prosentin luokkaa, mikä on täysin poikkeuksellista. Kyseessä on mediaani eli peräkkäin asetettujen lukujen keskimmäinen luku.

Nyt odotuksissa on paluu normaalimpaan tuloskasvun vauhtiin. Inderesin mediaaniennuste operatiivisen liikevoiton kasvusta on 11 prosenttia. Liikevaihdon kasvu olisi jonkin verran vauhdikkaampaa.

Vertailuajankohtana eli viime vuoden heinä–syyskuussa pahimmat koronapelot olivat haihtuneet ja liikevaihtojen lasku oli maltillista samaan aikaan, kun yhtiöissä tehtiin kululeikkauksia. Tämän seurauksena kannattavuus oli monella yhtiöllä hyvä.

Nyt tulosparannukselle odotetaan tukea kysynnän kasvusta. Kulurakenne olisi siten normalisoitumassa, Kinnunen sanoo.

Painetta tulee kulupuolelta, sillä kustannukset ovat kasvaneet laajalti raaka-aineista komponentteihin. Puolijohteista on pulaa, ja rahtien hinnat ovat nousseet. Monet yritykset kärsivät myös työvoimapulasta.

– Nyt pitää pystyä viemään kohonneita kustannuksia loppuasiakkaiden hintoihin, jos haluaa tehdä hyvää marginaalia, Kinnunen sanoo.

Toisin sanoen, vaikka myynti kasvaa, kustannusten nousu voi syödä katteet, elleivät myös myyntihinnat kasva.

Näin näyttäisi olevan käymässä komposiittivalmistaja Exel Compositesille, joka on laskenut arviotaan koko vuoden tuloksesta. Exel arvioi liikevaihtonsa tänä vuonna kasvavan selvästi, mutta oikaistun liikevoittonsa laskevan.

Aiemman ohjeistuksen mukaan liiketulos olisi kasvanut. Selitykseksi kannattavuuden heikkenemiselle Exel sanoo muun muassa materiaali- ja kuljetuskustannusten nousun.

– Kulunut puolitoista vuotta on ollut jännittävä. On nähty talouspysähdys, kiihdytys ja nyt hyvin, hyvin pitkästä aikaa voidaan sanoa, että on pulaa asioista. Tämä ei ole ollut ajankohtaista varsinkaan Euroopassa, missä talouskasvu on ollut hidasta eikä inflaatiopaineita ole ollut. Nyt niitä on, Kinnunen sanoo.